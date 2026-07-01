ОБЕР АРТЕМИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
ОБЕР АРТЕМИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ - российский скульптор, академик петербургской АХ (1893).
Сын управляющего Конторой императорских московских театров (французского происхождения) Л.Н. Обера (1802-1884). Учился в Московском университете на медицинском факультете, затем в петербургской АХ (1864-1865, 1870-1872), в Париже - в Императорской школе рисунка у анималиста А.Л. Бари (1865-1870). С 1870 года жил в Санкт-Петербурге; в 1894-1899 годах работал в Париже, отливал свои произведения в керамической мастерской А. Биго. Был в дружеских отношениях с семьёй А.Н. Бенуа. Член Союза русских художников (с 1909 года) и «Мира искусства» (c 1910 года; один из учредителей воссозданного объединения). Наиболее известен как мастер мелкой пластики - прежде всего анималистической, отличающейся точностью передачи натурных наблюдений, также типажно-этнографических образов. Среди работ (оригиналы и повторения - в ГРМ, ГТГ и других музеях): конная группа «Киргиз, закуривающий трубку» (чугун, 1872), «Борзая с лисицей» (воск, 1879; бронза, 1881), «Бык-победитель» (воск; бронза, 1885), «Бурые медведи» (1893), «Бретонка (Женщина с курами)» (1898-1900), «Маска фавна» (эскиз декоративного блюда, 1900; все - тонированный гипс). Символистские тенденции проявились у Обера в аллегорической композиции «Бедствие» (1886) и в «фантазиях» «Медуза-Горгона» (эскиз декоративного блюда, терракота), «Морское чудовище» (блюдо, керамика, обе 1898 года; все - в ГРМ). Среди монументальных работ - фигура коня (бронза) для памятника Богдану Хмельницкому в Киеве (по проекту М.О. Микешина; установлен в 1888 году), декоративная скульптура для здания АО «Зингер» в Санкт-Петербурге (1902-1904) и Бородинского моста в Москве (1912), памятник защитникам Полтавы и коменданту крепости А.С. Келину в Полтаве (бронза, гранит, 1909).