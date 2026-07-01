ОБЕР АРТЕМИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

ОБЕР АРТЕМИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ - российский скульптор, академик петербургской АХ (1893).

Сын управ­ляю­ще­го Кон­то­рой императорских московских те­ат­ров (французского про­ис­хо­ж­де­ния) Л.Н. Обе­ра (1802-1884). Учил­ся в Московском университете на медицинском факультете, за­тем в пе­тербургской АХ (1864-1865, 1870-1872), в Па­ри­же - в Императорской шко­ле ри­сун­ка у ани­ма­ли­ста А.Л. Ба­ри (1865-1870). С 1870 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге; в 1894-1899 годах ра­бо­тал в Па­ри­же, от­ли­вал свои про­из­ве­де­ния в ке­ра­мической мас­тер­ской А. Би­го. Был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с семь­ёй А.Н. Бе­нуа. Член Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (с 1909 года) и «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (c 1910 года; один из уч­ре­ди­те­лей вос­соз­дан­но­го объ­е­ди­не­ния). Наи­бо­лее из­вес­тен как мас­тер мел­кой пла­сти­ки - пре­ж­де все­го ани­ма­ли­сти­че­ской, от­ли­чаю­щей­ся точ­но­стью пе­ре­да­чи на­тур­ных на­блю­де­ний, так­же ти­паж­но-эт­но­гра­фических об­ра­зов. Сре­ди ра­бот (ори­ги­на­лы и по­вто­ре­ния - в ГРМ, ГТГ и других му­зе­ях): кон­ная груп­па «Кир­гиз, за­ку­ри­ваю­щий труб­ку» (чу­гун, 1872), «Бор­зая с ли­си­цей» (воск, 1879; брон­за, 1881), «Бык-по­бе­ди­тель» (воск; брон­за, 1885), «Бу­рые мед­ве­ди» (1893), «Бре­тон­ка (Жен­щи­на с ку­ра­ми)» (1898-1900), «Мас­ка фав­на» (эс­киз де­ко­ра­тив­но­го блю­да, 1900; все - то­ни­ро­ван­ный гипс). Сим­во­ли­ст­ские тен­ден­ции про­яви­лись у Обера в ал­ле­го­рической ком­по­зи­ции «Бед­ст­вие» (1886) и в «фан­та­зи­ях» «Ме­ду­за-Гор­го­на» (эс­киз де­ко­ра­тив­но­го блю­да, тер­ра­ко­та), «Мор­ское чу­до­ви­ще» (блю­до, ке­ра­ми­ка, обе 1898 года; все - в ГРМ). Сре­ди мо­ну­мен­таль­ных ра­бот - фи­гу­ра ко­ня (брон­за) для па­мят­ни­ка Бо­гда­ну Хмель­ниц­ко­му в Кие­ве (по про­ек­ту М.О. Ми­ке­ши­на ; ус­та­нов­лен в 1888 году), де­ко­ра­тив­ная скульп­ту­ра для зда­ния АО «Зин­гер» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1902-1904) и Бо­ро­дин­ско­го мос­та в Мо­ск­ве (1912), па­мят­ник за­щит­ни­кам Пол­та­вы и ко­мен­дан­ту кре­пос­ти А.С. Ке­ли­ну в Пол­та­ве (брон­за, гра­нит, 1909).