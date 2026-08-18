ОБЕЛИСК (др.-греч. ὀβελίσκος уменьшительное от ὀβελος «вертел», «четырехугольная колонна, суживающаяся к верху»)

Четырехгранная колонна высотой 20-25 м, верхний конец которой был обточен в форме пирамиды.

Обелиски были символами бога солнца Ра. Пирамидально обточенная верхушка часто обивалась металлом и сверкала под лучами солнца. Некоторые египтологи считают, что обелиски символизировали восход солнца и были связаны с зодиакальным циклом. Обелиски чаще всего ставились перед храмами, но также использовались для астрономических целей, в частности как стрелка солнечных часов. Они возводились в Египте , вероятно, с XV в. до н. э. Самый ранний известный обелиск (высотой 20, 7 м, весом в 120 т.) из красного гранита был поставлен при Сенусерте I из 12 династии в Гелиополе. Некоторые обелиски делались из известняка или белого мрамора, но большая их часть происходят из одной каменоломни, где были залежи красного гранита. Она находилась в Асуане, на первом пороге Нила. Колонны высекались из цельного куска. Оттуда они по Нилу и другими неизвестными способами доставлялись в Гелиополь. Там было особенно много обелисков. Одни из самых известных обелисков находились также в Фивах. Транспортировка и подъем таких огромных столбов представляли большую трудность и до сих пор ещё многое неясно. Плиний Старший рассказывает, что Рамсес II установил два обелиска. Один из них был необычайной толщины. Эту работу выполняло 120000 человек. Когда его собирались поднимать, чтобы усилить внимание мастеров, фараон привязал своего сына к вершине обелиска.

Поверхность обелисков гладкая или покрытая иероглифами. Со времени включения Египта в состав Персидской державы обелиски уже не создавали.

После завоевания Египта Римом 9 обелисков было перевезено в Рим при императорах Августе, Калигуле и Клавдии . Один из них был поставлен на Марсовом поле и служил гномоном в огромных солнечных часах. Другой стоял в Большом Цирке. Во время нападения варваров на Рим обелиск был разбит, а в XVI в. был перемещен на Piazza del Popolo. Египетский обелиск стоит в Риме также перед Сан Джованни ин Латерано. Самый большой из сохранившихся обелисков за пределами Египта находится перед собором Святого Петра. Он высотой 26 м и весом в 361 тонну. Его венчал бронзовый шар. Этот обелиск датируется эпохой XIX династии, примерно 1300 г. до н.э. Из Гелиополя его доставили в Рим на место будущего цирка Нерона по приказу Калигулы. Несколько обелисков оказались в других городах Италии. Один из них стоит во Флоренции, в садах Боболи. Обелиск, созданный при Тутмосе III, был перевезен при Феодосии I в Константинополь. В 1833 г. из Египта в Париж был привезен обелиск, на котором высечены имена Рамзеса и Сезотриса и тройной ряд иероглифов. Его установили на площади Согласия. Римляне стали и сами сооружать обелиски по образцу древнеегипетских. Это, например, обелиск на площади Навона, созданный при Домициане , который был поставлен перед храмом Сераписа.

Исторические источники:

Плиний Старший. XXXVI. 64 – 74;

Страбон. XVII, 1 27;

Диодор Сицилийский. I, 57, 59.

Иллюстрация :

Обелиск из Луксора. Париж, площадь Согласия.

Автор статьи: А.Б. Шарнина