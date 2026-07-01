Объективи́зм в истори́ческой нау́ке

Объективи́зм в истори́ческой нау́ке — 1) установка на получение знания, адекватного исторической действительности; 2) важный ориентир, призванный свести к минимуму противоречия между историческим фактом и его многочисленными интерпретациями; 3) установка на научность исторического исследования и истинность исторических знаний.

В настоящее время существуют различные представления о том, что такое объективность и в чем суть О. в и. н. Он является атрибутом классической исторической науки, основу которой составляет классическая рациональность, претендующая на познание исторической действительности такой, какой она была сама по себе, без примеси человеческой субъективности. В рамках классической рациональности О. в и. н. — это установка на получение исторического знания, адекватного объективной исторической действительности. В таком знании не должно быть ничего из того, что не относится к предмету исторического исследования. В неклассической исторической науке, основывающейся на неклассической рациональности, признающей субъек­тивный характер исторического исследования, произошел отказ от понимания объективности как адекватности исторического знания исторической реальности. Под объективностью исторических знаний стали подразумевать их общезначимость. В неоклассической исторической науке, основанной на неоклассической рациональности, признающей культурно-­эпистемологическую обу­словленность исторического исследования, адекватность исторического знания исторической реальности рассматривается как недостижимый идеал, и поэтому принцип объективности означает установку на научность и стремление к истине. В рамках нео­классической исторической науки с позиций конструктивного реализма историческое исследование рассматривается как моделирование исторической реальности, результатом которого являются исторические знания как модели этой реальности, носящие аппроксиматический характер. Объективность исторического знания заключается не в том, что они адекватны исторической реальности, а в том, что в этих моделях презентуется историческая реальность. Такая презентация обеспечивается научностью исторического исследования и стремлением историка к истине, носящей когерентный характер. В условиях методологического плюрализма, связанного с сосуществованием в когнитивных практиках различных моделей исторического исследования, О. в и. н. трактуется по-разному, а именно, как установка на: а) адекватность, б) истинность, в) научность, г) достоверность. Установка на адекватность предполагает получение объективного, т. е. без примеси человеческой субъективности, исторического знания как отражения исторической действительности. О. в и. н. как установка на истинность трактуется по-разному, в зависимости от понимания истины.

В научном историческом познании доминируют три концепции научной истины: корреспондентная, коммуникативная и когерентная. В рамках концепции корреспондентной истины истинными считаются исторические знания, адекватные исторической действительности. В рамках концепции коммуникативной истины истинными являются знания, научность которых подтверждена академическим сообществом. В рамках концепции когерентной истины истинными считаются правдоподобные утверждения, основанные на эмпирических данных (достоверных знаниях) и раскрывающие в контексте смысла жизни смысл исторических событий. О. в и. н. как установка на научность также трактуется по-разному, в зависимости от представлений о научности, которые сложились в рамках классического идеала научности, основу которого составляет методологический монизм и один эталон научности, или альтернативного идеала, базирующегося на методологическом плюрализме и представлении о возможности различных эталонов научности. О. в и. н. как установка на достоверность предполагает наличие, во‑первых, соответствия информации, содержащейся в исторических источниках, исторической реальности; во‑вторых, связи между утверждениями историка и эмпирическими данными; в‑третьих, дисциплинарного критерия достоверности исторического знания, опираясь на которые, можно говорить об относительной его объективности.

Лит. : Novick P. That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. Cambridge, 1988; Смоленский Н. И. Проблема объективности исторического познания // Новая и новейшая история. 2004. № 6. С. 26–56; Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования: концептуальная интерпретация когнитивных практик. Saarbrücken, 2010; Репина Л. П. После «постмодерна»: историческая наука в поисках новой рациональности и объективности // Может ли история быть объективной? / Под ред. С. П. Карпова. М., 2012. С. 139–160; Рюзен Й. Историческая объективность как составляющая вопроса о социальных ценностях // Новая и новейшая история. 2012. № 4. С. 115–122. А. В. Лубский .