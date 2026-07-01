Объективи́зм в истори́ческой нау́ке
Объективи́зм в истори́ческой нау́ке — 1) установка на получение знания, адекватного исторической действительности; 2) важный ориентир, призванный свести к минимуму противоречия между историческим фактом и его многочисленными интерпретациями; 3) установка на научность исторического исследования и истинность исторических знаний.
В настоящее время существуют различные представления о том, что такое объективность и в чем суть О. в и. н. Он является атрибутом классической исторической науки, основу которой составляет классическая рациональность, претендующая на познание исторической действительности такой, какой она была сама по себе, без примеси человеческой субъективности. В рамках классической рациональности О. в и. н. — это установка на получение исторического знания, адекватного объективной исторической действительности. В таком знании не должно быть ничего из того, что не относится к предмету исторического исследования. В неклассической исторической науке, основывающейся на неклассической рациональности, признающей субъективный характер исторического исследования, произошел отказ от понимания объективности как адекватности исторического знания исторической реальности. Под объективностью исторических знаний стали подразумевать их общезначимость. В неоклассической исторической науке, основанной на неоклассической рациональности, признающей культурно-эпистемологическую обусловленность исторического исследования, адекватность исторического знания исторической реальности рассматривается как недостижимый идеал, и поэтому принцип объективности означает установку на научность и стремление к истине. В рамках неоклассической исторической науки с позиций конструктивного реализма историческое исследование рассматривается как моделирование исторической реальности, результатом которого являются исторические знания как модели этой реальности, носящие аппроксиматический характер. Объективность исторического знания заключается не в том, что они адекватны исторической реальности, а в том, что в этих моделях презентуется историческая реальность. Такая презентация обеспечивается научностью исторического исследования и стремлением историка к истине, носящей когерентный характер. В условиях методологического плюрализма, связанного с сосуществованием в когнитивных практиках различных моделей исторического исследования, О. в и. н. трактуется по-разному, а именно, как установка на: а) адекватность, б) истинность, в) научность, г) достоверность. Установка на адекватность предполагает получение объективного, т. е. без примеси человеческой субъективности, исторического знания как отражения исторической действительности. О. в и. н. как установка на истинность трактуется по-разному, в зависимости от понимания истины.
В научном историческом познании доминируют три концепции научной истины: корреспондентная, коммуникативная и когерентная. В рамках концепции корреспондентной истины истинными считаются исторические знания, адекватные исторической действительности. В рамках концепции коммуникативной истины истинными являются знания, научность которых подтверждена академическим сообществом. В рамках концепции когерентной истины истинными считаются правдоподобные утверждения, основанные на эмпирических данных (достоверных знаниях) и раскрывающие в контексте смысла жизни смысл исторических событий. О. в и. н. как установка на научность также трактуется по-разному, в зависимости от представлений о научности, которые сложились в рамках классического идеала научности, основу которого составляет методологический монизм и один эталон научности, или альтернативного идеала, базирующегося на методологическом плюрализме и представлении о возможности различных эталонов научности. О. в и. н. как установка на достоверность предполагает наличие, во‑первых, соответствия информации, содержащейся в исторических источниках, исторической реальности; во‑вторых, связи между утверждениями историка и эмпирическими данными; в‑третьих, дисциплинарного критерия достоверности исторического знания, опираясь на которые, можно говорить об относительной его объективности.
Лит.: Novick P. That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. Cambridge, 1988; Смоленский Н. И. Проблема объективности исторического познания // Новая и новейшая история. 2004. № 6. С. 26–56; Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования: концептуальная интерпретация когнитивных практик. Saarbrücken, 2010; Репина Л. П. После «постмодерна»: историческая наука в поисках новой рациональности и объективности // Может ли история быть объективной? / Под ред. С. П. Карпова. М., 2012. С. 139–160; Рюзен Й. Историческая объективность как составляющая вопроса о социальных ценностях // Новая и новейшая история. 2012. № 4. С. 115–122. А. В. Лубский.