ОБЪЕДИНЁННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ НАТО (ОВС НАТО)

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ СИ́ЛЫ НАТО (ОВС НАТО) - часть воо­руженных сил го­су­дарств, вхо­дя­щих в во­енную ор­га­ни­за­цию во­енно-по­ли­тического сою­за - Ор­га­ни­за­цию Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра .

Ре­ше­ние о фор­ми­ро­ва­нии во­енных струк­тур НАТО бы­ло при­ня­то в 1950 году в Лон­до­не. В декабре 1950 года соз­да­но Вер­хов­ное Глав­но­ко­ман­до­ва­ние ОВС НАТО в Ев­ро­пе (Па­риж, Фран­ция), в апреле 1952 года - Вер­хов­ное Глав­но­ко­ман­до­ва­ние ОВС НАТО на Ат­лан­ти­ке (Нор­фолк, США). ОВС НАТО бы­ли на­це­ле­ны про­тив СССР и восточно-ев­ропейских стран, объ­е­ди­нив­ших­ся в Ор­га­ни­за­цию Вар­шав­ско­го До­го­во­ра (ОВД). С окон­ча­ни­ем «хо­лод­ной вой­ны» и рас­па­дом ОВД бы­ла при­ня­та Стра­те­гическая кон­цеп­ция Се­ве­ро­ат­лан­тического сою­за (1991, 1999, 2010) и Все­объ­ем­лю­щая по­ли­тическая ди­рек­ти­ва (2006). ОВС НАТО ори­ен­ти­ру­ют­ся на ве­де­ние во­енных дей­ст­вий лю­бо­го мас­шта­ба, а так­же на про­ве­де­ние ми­ро­творческих опе­ра­ций различного ха­рак­те­ра, в том числе за пре­де­ла­ми зо­ны от­вет­ст­вен­но­сти НАТО, на ре­ше­ние за­дач пре­ду­пре­ж­де­ния и/или ли­к­ви­да­ции ис­точ­ни­ков уг­роз, свя­зан­ных с тер­ро­риз­мом и рас­про­стра­не­ни­ем ОМП. Пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся так­же соз­да­ние груп­пи­ро­вок войск и сил ОВС НАТО, спо­соб­ных про­ти­во­сто­ять все­му «спек­тру су­ще­ст­вую­щих и воз­мож­ных уг­роз сво­ей безо­пас­но­сти», вклю­чая про­ве­де­ние опе­ра­ций по уре­гу­ли­ро­ва­нию и пре­дот­вра­ще­нию кри­зи­сов, по­сткон­фликт­но­му вос­ста­нов­ле­нию и под­дер­жа­нию ми­ра.

Струк­ту­ра ор­га­нов во­енного управ­ле­ния ОВС НАТО име­ет 3 уров­ня: 1) стра­те­ги­че­ский [Ко­ман­до­ва­ние стра­те­гич. ис­сле­до­ва­ний (КСИ) НАТО (Нор­фолк, США) и Стра­те­гическое ко­ман­до­ва­ние опе­ра­ций (СКО) ОВС НАТО (Кас­то, Бель­гия), ко­то­ро­му под­чи­не­ны ор­га­ны во­ен. управ­ле­ния на опе­ра­тив­но-стра­те­гическом уров­не]; 2) опе­ра­тив­но-стра­те­ги­че­ский [Объ­еди­нён­ные ко­ман­до­ва­ния (ОК) ОВС НАТО «Се­вер» (Брюн­сюм, Ни­дер­лан­ды), «Юг» (Не­аполь, Ита­лия) и «За­пад» (Лис­са­бон, Пор­ту­га­лия)]; 3) опе­ра­тив­ный [ко­ман­до­ва­ния Объ­еди­нён­ных су­хо­пут­ных войск (ОСВ) НАТО «Юг» (Мад­рид, Ис­па­ния) и «Се­вер» (Гей­дель­берг, ФРГ); Объ­е­ди­нён­ных ВМС (ОВМС) НАТО «Юг» (Не­аполь, Ита­лия) и «Се­вер» (Норт­вуд, Ве­ли­ко­бри­та­ния); Объ­е­ди­нён­ных ВВС (ОВВС) НАТО «Юг» (Из­мир, Тур­ция) и «Се­вер» (Рам­штайн-Ми­зен­бах, ФРГ)].

ОВС НАТО вклю­ча­ют вой­ска (си­лы) го­су­дарств - чле­нов НАТО: пе­ре­дан­ные в под­чи­не­ние во­ен. ко­ман­до­ва­ния НАТО в мир­ное вре­мя [Си­лы пер­во­оче­ред­но­го за­дей­ст­во­ва­ния (СПЗ) на ро­тационной ос­но­ве; Объ­е­ди­нён­ные си­лы специальных опе­ра­ций (ОССО); со­еди­не­ния и час­ти Объ­еди­нён­ной про­ти­во­воз­душ­ной обо­ро­ны (ОПВО) НАТО в Ев­ро­пе и ком­по­нен­тов про­ти­во­ра­кет­ной обо­ро­ны (ПРО) НАТО на Ев­ропейском ТВД; по­сто­ян­ные со­еди­не­ния ОВМС НАТО на Ат­лан­ти­ке и в Сре­ди­зем­ном море; мин­но-траль­ные си­лы, фор­ми­ро­ва­ния ОВВС НАТО; си­лы, обес­пе­чи­ваю­щие даль­нее ра­дио­ло­кационное об­на­ру­же­ние (ДРЛО) «АВАКС-НАТО»; де­жур­ные си­лы, в том числе ядер­ные си­лы, и сред­ст­ва]; вы­де­лен­ные для пе­ре­да­чи в опе­ра­тивное под­чи­не­ние во­енного ко­ман­до­ва­ния НАТО с ус­та­нов­лен­ной сте­пе­нью бое­вой го­тов­но­сти при пе­ре­во­де ОВС с мир­но­го на во­енное по­ло­же­ние или в других осо­бых слу­ча­ях [со­еди­не­ния и час­ти ре­гу­ляр­ных су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС]; пред­на­зна­чен­ные для пе­ре­да­чи в опе­ра­тив­ное под­чи­не­ние во­енного ко­ман­до­ва­ния НАТО в хо­де мо­би­ли­зационного раз­вёр­ты­ва­ния (ре­гу­ляр­ные и ре­зерв­ные со­еди­не­ния и час­ти СВ, ВВС и ВМС, для при­ве­де­ния в бое­вую го­тов­ность ко­то­рых тре­бу­ет­ся до­уком­плек­то­ва­ние лич­ным со­ста­вом и во­енной тех­ни­кой).

Со­еди­не­ния и час­ти, вы­де­лен­ные и пред­на­зна­чен­ные для пе­ре­да­чи в опе­ра­тив­ное под­чи­не­ние во­ен. ко­ман­до­ва­нию НАТО, в мир­ное вре­мя на­хо­дят­ся в национальном под­чи­не­нии.

Фор­мы и спо­со­бы опе­ра­тив­но­го и бое­во­го при­ме­не­ния груп­пи­ро­вок войск (сил) ОВС НАТО от­ра­же­ны в трёх стра­те­гич. («ядер­но­го уст­ра­ше­ния», «пе­ре­до­вой обо­ро­ны», «со­кра­щён­но­го пе­ре­до­во­го при­сут­ст­вия») и че­ты­рёх опе­ра­тив­но-стра­те­гических («борь­ба со вто­ры­ми эше­ло­на­ми», «уда­ры с мо­ря», «глу­бо­кая изо­ля­ция рай­она бое­вых дей­ст­вий», «воз­душ­но-на­зем­ная опе­ра­ция») основных кон­цеп­ци­ях НАТО.

В со­став ОВС НАТО вхо­дят ядер­ные си­лы (ЯС) на те­ат­ре вой­ны и си­лы об­ще­го на­зна­че­ния (СОН), ко­то­рые в слу­чае обо­ст­ре­ния во­ен.-по­ли­тич. об­ста­нов­ки пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся за­дей­ст­во­вать по коа­лиционным пла­нам.

ЯС на те­ат­ре вой­ны от­во­дит­ся роль сдер­жи­ваю­ще­го фак­то­ра для по­тен­ци­аль­но­го аг­рес­со­ра. Они вклю­ча­ют са­мо­лё­ты-но­си­те­ли так­тической авиа­ции ОВВС и ОВМС (свыше 600 са­мо­лё­тов), а так­же ар­тил­ле­рию, спо­соб­ную при­ме­нять ядер­ные бо­е­при­па­сы.

СОН НАТО пред­став­ле­ны ОСВ, ОВВС и ОВМС. В за­ви­си­мо­сти от опе­ра­тив­но­го пред­на­зна­че­ния под­раз­де­ля­ют­ся на си­лы уни­вер­саль­но­го при­ме­не­ния (СУП) и си­лы тер­ри­то­ри­аль­но­го при­ме­не­ния (СТП). СУП пред­на­зна­че­ны для ве­де­ния круп­но­мас­штаб­ных во­енных дей­ст­вий и опе­ра­ций по уре­гу­ли­ро­ва­нию кри­зис­ных си­туа­ций. Их ос­но­ву со­став­ля­ют мно­го­национальные опе­ра­тив­но-так­тические фор­ми­ро­ва­ния, спо­соб­ные в те­че­ние про­дол­жительного вре­ме­ни вес­ти ак­тив­ные во­енные дей­ст­вия, в том числе и на уда­лён­ных от Ев­ро­пы ТВД - ар­мей­ские кор­пу­са бы­ст­ро­го раз­вёр­ты­ва­ния (АК БР): Объ­е­ди­нён­ные АК БР НАТО (дис­ло­ка­ция шта­ба - Рейн­да­лен, ФРГ); Германско-голландский АК БР (Мюн­стер, ФРГ); Итальянский АК БР (Ми­лан, Ита­лия); Испанский АК БР (Ва­лен­сия, Ис­па­ния); Турецкий АК БР (Стам­бул, Тур­ция); Ев­ро­кор­пус БР (Страс­бур, Фран­ция) и др. СТП пред­по­ла­га­ет­ся при­менять главным образом для ве­де­ния круп­но­мас­штаб­ных во­енных дей­ст­вий в пре­де­лах тер­ри­то­рий го­су­дарств - чле­нов НАТО. Они со­сто­ят в основном из национальных фор­ми­ро­ва­ний.

По сте­пе­ни го­тов­но­сти к при­ме­не­нию ОВС НАТО под­раз­де­ля­ют­ся на 3 ка­те­го­рии: 1) си­лы вы­со­кой го­тов­но­сти (го­тов­ность к при­ме­не­нию до 90 сут; сум­мар­но в со­ста­ве СУП и СТП СОН НАТО мо­гут быть до 12 ар­мей­ских кор­пу­сов, около 28 ди­ви­зий, свыше 70 отдельных бри­гад; около 2,3 тысяч бое­вых са­мо­лё­тов, около 250 бое­вых ко­раб­лей); 2) си­лы по­ни­жен­ной го­тов­но­сти (91-180 сут); 3) си­лы дли­тель­но­го раз­вёр­ты­ва­ния (свыше 365 сут).

Ру­ко­во­дство бло­ка про­дол­жа­ет ре­фор­ми­ро­ва­ние ОВС НАТО в це­лях при­ве­де­ния их бое­во­го и чис­лен­но­го со­ста­ва в со­от­вет­ст­вие со сло­жив­шей­ся во­енно-по­ли­тической об­ста­нов­кой, ха­рак­те­ром и мас­шта­ба­ми ве­ро­ят­ных во­енных кон­флик­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)