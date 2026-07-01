ОБЪЕДИНЁННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ НАТО (ОВС НАТО)
ОБЪЕДИНЁННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ СИ́ЛЫ НАТО (ОВС НАТО) - часть вооруженных сил государств, входящих в военную организацию военно-политического союза - Организацию Североатлантического договора.
Решение о формировании военных структур НАТО было принято в 1950 году в Лондоне. В декабре 1950 года создано Верховное Главнокомандование ОВС НАТО в Европе (Париж, Франция), в апреле 1952 года - Верховное Главнокомандование ОВС НАТО на Атлантике (Норфолк, США). ОВС НАТО были нацелены против СССР и восточно-европейских стран, объединившихся в Организацию Варшавского Договора (ОВД). С окончанием «холодной войны» и распадом ОВД была принята Стратегическая концепция Североатлантического союза (1991, 1999, 2010) и Всеобъемлющая политическая директива (2006). ОВС НАТО ориентируются на ведение военных действий любого масштаба, а также на проведение миротворческих операций различного характера, в том числе за пределами зоны ответственности НАТО, на решение задач предупреждения и/или ликвидации источников угроз, связанных с терроризмом и распространением ОМП. Предусматривается также создание группировок войск и сил ОВС НАТО, способных противостоять всему «спектру существующих и возможных угроз своей безопасности», включая проведение операций по урегулированию и предотвращению кризисов, постконфликтному восстановлению и поддержанию мира.
Структура органов военного управления ОВС НАТО имеет 3 уровня: 1) стратегический [Командование стратегич. исследований (КСИ) НАТО (Норфолк, США) и Стратегическое командование операций (СКО) ОВС НАТО (Касто, Бельгия), которому подчинены органы воен. управления на оперативно-стратегическом уровне]; 2) оперативно-стратегический [Объединённые командования (ОК) ОВС НАТО «Север» (Брюнсюм, Нидерланды), «Юг» (Неаполь, Италия) и «Запад» (Лиссабон, Португалия)]; 3) оперативный [командования Объединённых сухопутных войск (ОСВ) НАТО «Юг» (Мадрид, Испания) и «Север» (Гейдельберг, ФРГ); Объединённых ВМС (ОВМС) НАТО «Юг» (Неаполь, Италия) и «Север» (Нортвуд, Великобритания); Объединённых ВВС (ОВВС) НАТО «Юг» (Измир, Турция) и «Север» (Рамштайн-Мизенбах, ФРГ)].
ОВС НАТО включают войска (силы) государств - членов НАТО: переданные в подчинение воен. командования НАТО в мирное время [Силы первоочередного задействования (СПЗ) на ротационной основе; Объединённые силы специальных операций (ОССО); соединения и части Объединённой противовоздушной обороны (ОПВО) НАТО в Европе и компонентов противоракетной обороны (ПРО) НАТО на Европейском ТВД; постоянные соединения ОВМС НАТО на Атлантике и в Средиземном море; минно-тральные силы, формирования ОВВС НАТО; силы, обеспечивающие дальнее радиолокационное обнаружение (ДРЛО) «АВАКС-НАТО»; дежурные силы, в том числе ядерные силы, и средства]; выделенные для передачи в оперативное подчинение военного командования НАТО с установленной степенью боевой готовности при переводе ОВС с мирного на военное положение или в других особых случаях [соединения и части регулярных сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС]; предназначенные для передачи в оперативное подчинение военного командования НАТО в ходе мобилизационного развёртывания (регулярные и резервные соединения и части СВ, ВВС и ВМС, для приведения в боевую готовность которых требуется доукомплектование личным составом и военной техникой).
Соединения и части, выделенные и предназначенные для передачи в оперативное подчинение воен. командованию НАТО, в мирное время находятся в национальном подчинении.
Формы и способы оперативного и боевого применения группировок войск (сил) ОВС НАТО отражены в трёх стратегич. («ядерного устрашения», «передовой обороны», «сокращённого передового присутствия») и четырёх оперативно-стратегических («борьба со вторыми эшелонами», «удары с моря», «глубокая изоляция района боевых действий», «воздушно-наземная операция») основных концепциях НАТО.
В состав ОВС НАТО входят ядерные силы (ЯС) на театре войны и силы общего назначения (СОН), которые в случае обострения воен.-политич. обстановки предусматривается задействовать по коалиционным планам.
ЯС на театре войны отводится роль сдерживающего фактора для потенциального агрессора. Они включают самолёты-носители тактической авиации ОВВС и ОВМС (свыше 600 самолётов), а также артиллерию, способную применять ядерные боеприпасы.
СОН НАТО представлены ОСВ, ОВВС и ОВМС. В зависимости от оперативного предназначения подразделяются на силы универсального применения (СУП) и силы территориального применения (СТП). СУП предназначены для ведения крупномасштабных военных действий и операций по урегулированию кризисных ситуаций. Их основу составляют многонациональные оперативно-тактические формирования, способные в течение продолжительного времени вести активные военные действия, в том числе и на удалённых от Европы ТВД - армейские корпуса быстрого развёртывания (АК БР): Объединённые АК БР НАТО (дислокация штаба - Рейндален, ФРГ); Германско-голландский АК БР (Мюнстер, ФРГ); Итальянский АК БР (Милан, Италия); Испанский АК БР (Валенсия, Испания); Турецкий АК БР (Стамбул, Турция); Еврокорпус БР (Страсбур, Франция) и др. СТП предполагается применять главным образом для ведения крупномасштабных военных действий в пределах территорий государств - членов НАТО. Они состоят в основном из национальных формирований.
По степени готовности к применению ОВС НАТО подразделяются на 3 категории: 1) силы высокой готовности (готовность к применению до 90 сут; суммарно в составе СУП и СТП СОН НАТО могут быть до 12 армейских корпусов, около 28 дивизий, свыше 70 отдельных бригад; около 2,3 тысяч боевых самолётов, около 250 боевых кораблей); 2) силы пониженной готовности (91-180 сут); 3) силы длительного развёртывания (свыше 365 сут).
Руководство блока продолжает реформирование ОВС НАТО в целях приведения их боевого и численного состава в соответствие со сложившейся военно-политической обстановкой, характером и масштабами вероятных военных конфликтов.