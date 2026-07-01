ОБЪЕДИНЁННОЕ ДВОРЯНСТВО
ОБЪЕДИНЁННОЕ ДВОРЯНСТВО - сословное объединение с ассоциативным членством, одна из крупнейших и наиболее влиятельных право- консервативных политических организаций в России в 1906-1917 годах.
Действовала в форме периодических съездов уполномоченных дворянских обществ (проходили ежегодно, в 1906 году - дважды). (смотри Дворяне)
По одному голосу на съезде имели каждое из дворянских обществ (независимо от числа его уполномоченных), с 1907 года - и их губернские предводители, а также члены Государственного совета от дворянства. В состав Объединенного дворянства вошли первоначально 29 дворянских обществ (1906; 39 в 1913 году). Исполнительный орган Объединенного дворянства - Постоянный совет (избирался на съездах сроком на 3 года), состоявший из председателя, его заместителя (с 1907 года двух заместителей), 10, а затем 12 выборных членов; с 1907 года в совет входили также по должности все губернские предводители дворянства. Председатели Постоянного совета: граф А.А. Бобринский (1906-1912), А.А. Нарышкин (1912-1913), А.П. Струков (1913-1916), А.Д. Самарин (с декабря 1916 года); среди членов совета - С.С. Бехтеев, князь В.М. Волконский, князь Д.Н. Цертелев, князь Н.Ф. Касаткин-Ростовский, А.Б. Нейдгард, Н.А. Павлов, А.А. Чемодуров, князь Н.Б. Щербатов. На 1-м съезде [21-28.05(03-10.06).1906, Санкт-Петербург] приняты Устав Объединенного дворянства и адрес императору, носивший программный характер. В адресе указывалось на опасность революции для целостности государства и самого его существования, подчёркивалась роль верховной самодержавной власти как залога «оздоровления русской жизни и дальнейшего её развития» и дворянства как важнейшей опоры власти в «обновлённом строе России». В этом же документе содержались принципы решения аграрного вопроса (позднее нашли выражение в основных положениях столыпинской аграрной реформы): неотчуждаемость частновладельческих земель, постепенный переход от общинного к частному крестьянскому землевладению, переселение крестьян на свободные казённые земли, продажа им земли через Крестьянский поземельный банк, уравнение крестьян в правах с другими сословиями. Некоторые участники 1-го съезда, в основном крупные землевладельцы (князь П.Л. Ухтомский, граф Д.А. Олсуфьев, близкий к кадетским кругам А.Н. Брянчанинов), были согласны на передачу крестьянам части помещичьих земель. Крайне правые призывали упразднить Государственную думу и восстановить государственное устройство, существовавшее до Манифеста 17 октября 1905 года.
Представители Объединенного дворянства входили в состав Государственного совета, Государственной думы, Совета по делам местного хозяйства при МВД (обсуждал законопроекты, касавшиеся местного управления), регулярно встречались с императором Николаем II, который заверял их в своей поддержке дворянства и в том, что будет учитывать решения Съездов уполномоченных дворянских обществ при подготовке правительственных законопроектов.
В своей деятельности Объединенного дворянства безоговорочно поддержало жёсткий курс председателя СМ П.А. Столыпина, направленный на подавление революционных выступлений, а также досрочный роспуск Государственной думы 1-го и 2-го созывов, введение нового избирательного закона (смотри в статье «Третьеиюньский переворот» 1907). Объединенное дворянство выступило против проектов столыпинских реформ в области местного управления, самоуправления и суда. Способствовало отказу правительства от планов замены уездных предводителей дворянства (фактически восполняли отсутствовавшее уездное административное звено) назначаемыми начальниками уездов, от планов упразднения института земских начальников, назначавшихся по рекомендации предводителей дворянства, и введения волостных земств. Объединенное дворянство пыталось также воспрепятствовать ликвидации волостных судов и восстановлению института мировых судей, введению земских учреждений в 9 западных губерниях, в которых среди землевладельцев преобладали поляки.
Накануне 1-й мировой войны активность организации слабела, падал её престиж в среде дворянства. На съезды всё чаще выносились второстепенные вопросы. Находившиеся в сфере влияния Объединенного дворянства правые организации (Союз землевладельцев, Кружок дворян, верных присяге, Отечественный союз) были малочисленны и состояли в основном из тех же членов дворянских обществ. Попытки создать массовый Союз землевладельцев и земледельцев, подобный германскому Союзу сельских хозяев, оказались безуспешными. Под давлением консервативного крыла сословия Объединенное дворянство отказалось от каких-либо блоков и даже контактов с другими политическими организациями; дворянские собрания выступали против сближения с буржуазией, всё более рассматривали крестьянство как прямо враждебную силу.
Деятельность Объединенного дворянства активизировалась в годы 1-й мировой войны. Первоначально Объединенное дворянство делало патриотические и верноподданнические заявления в адрес монарха и правительства, однако по мере поражений российской армии на фронтах и расстройства народного хозяйства в Объединенном дворянстве получили распространение оппозиционные настроения. В августе 1915 года некоторые уполномоченные Объединенного дворянства (Вл. И. Гурко, П.Н. Крупенский, В.Н. Львов, граф Д.А. Олсуфьев) вошли в состав руководства «Прогрессивного блока». В Объединенном дворянстве возник раскол: крайне правые считали требования «Прогрессивного блока» первым шагом к парламентскому правлению, умеренные видели в них возможность сближения власти с обществом. Ситуацию обострило обращение Постоянного совета Объединенного дворянства к председателю Совета министров И.Л. Горемыкину с осуждением участников «Прогрессивного блока» и его программы. В знак протеста против этой акции 5 дворянских обществ (Костромское, Полтавское, Санкт-Петербургское, Смоленское, Уфимское) вышли из состава Объединенного дворянства. Участники последнего, 12-го, съезда уполномоченных дворянских обществ [27.11(10.12)-03(16).12.1916] подвергли резкой критике правительство за безответственность и бездарность министров, превратившихся, по их словам, в марионеток «тёмных сил» (имелся в виду, прежде всего, близкий к императорской семье Г.Е. Распутин). Впервые на дворянском съезде, формально по-прежнему стоявшем на монархических позициях, была допущена критика в адрес императора, что свидетельствовало о подрыве идейной платформы правоконсервативных сил. Единогласно была принята резолюция, в которой констатировалось, что «монархическое начало, эта вековая основа государства, претерпевает колебания в своих собственных устоях». Для преодоления кризиса предлагалось создать правительство, по-прежнему ответственное только перед монархом, однако «способное к совместной с законодательными учреждениями работе».
После Февральской революции 1917 года было решено реорганизовать Объединенное дворянство в «Общество лиц, записанных в дворянские родословные книги», устав которого утверждён 10 (23) октября 1917 года. После Октябрьской революции декретом ВЦИК и СНК от 10 (23) ноября 1917 года дворянство как сословие было упразднено.
Исторические источники:
Объединенное дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. М., 2001-2002. Т. 1-3.