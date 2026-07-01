ОБЪЕДИНЁННОЕ ДВОРЯНСТВО

ОБЪЕДИНЁННОЕ ДВОРЯНСТВО - со­слов­ное объ­е­ди­не­ние с ас­со­циа­тив­ным член­ст­вом, од­на из круп­ней­ших и наи­бо­лее влия­тель­ных пра­во- кон­сер­ва­тив­ных по­ли­тических ор­га­ни­за­ций в Рос­сии в 1906-1917 годах.

Дей­ст­во­ва­ла в фор­ме пе­рио­дических съез­дов упол­но­мо­чен­ных дво­рян­ских об­ществ (про­хо­ди­ли еже­год­но, в 1906 году - два­ж­ды). (смотри Дворяне )

По од­но­му го­ло­су на съез­де име­ли ка­ж­дое из дво­рян­ских об­ществ (не­за­ви­си­мо от чис­ла его упол­но­мо­чен­ных), с 1907 года - и их гу­берн­ские пред­во­ди­те­ли, а так­же чле­ны Государственного со­ве­та от дво­рян­ст­ва. В со­став Объединенного дворянства во­шли пер­во­на­чаль­но 29 дво­рян­ских об­ществ (1906; 39 в 1913 году). Ис­пол­нительный ор­ган Объединенного дворянства - По­сто­ян­ный со­вет (из­би­рал­ся на съез­дах сро­ком на 3 го­да), со­сто­яв­ший из пред­се­да­те­ля, его за­мес­ти­те­ля (с 1907 года двух за­мес­ти­те­лей), 10, а за­тем 12 вы­бор­ных чле­нов; с 1907 года в со­вет вхо­ди­ли так­же по долж­но­сти все гу­берн­ские пред­во­ди­те­ли дво­рян­ст­ва. Пред­се­да­те­ли По­сто­ян­но­го со­ве­та: граф А.А. Боб­рин­ский (1906-1912), А.А. На­рыш­кин (1912-1913), А.П. Стру­ков (1913-1916), А.Д. Са­ма­рин (с декабря 1916 года); сре­ди чле­нов со­ве­та - С.С. Бех­те­ев, князь В.М. Вол­кон­ский, князь Д.Н. Цер­те­лев, князь Н.Ф. Ка­сат­кин-Рос­тов­ский, А.Б. Нейд­гард, Н.А. Пав­лов, А.А. Че­мо­ду­ров, князь Н.Б. Щер­ба­тов. На 1-м съез­де [21-28.05(03-10.06).1906, Санкт-Пе­тер­бург] при­ня­ты Ус­тав Объединенного дворянства и ад­рес им­пе­ра­то­ру, но­сив­ший про­грамм­ный ха­рак­тер. В ад­ре­се ука­зы­ва­лось на опас­ность ре­во­лю­ции для це­ло­ст­но­сти го­су­дар­ст­ва и са­мо­го его су­ще­ст­во­ва­ния, под­чёр­ки­ва­лась роль вер­хов­ной са­мо­дер­жав­ной вла­сти как за­ло­га «оз­до­ров­ле­ния рус­ской жиз­ни и даль­ней­ше­го её раз­ви­тия» и дво­рян­ст­ва как важ­ней­шей опо­ры вла­сти в «об­нов­лён­ном строе Рос­сии». В этом же до­ку­мен­те со­дер­жа­лись прин­ци­пы ре­ше­ния аг­рар­но­го во­про­са (позд­нее на­шли вы­ра­же­ние в основных по­ло­же­ни­ях сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы): не­от­чу­ж­дае­мость ча­ст­но­вла­дельческих зе­мель, по­сте­пен­ный пе­ре­ход от об­щин­но­го к ча­ст­но­му кре­сть­ян­ско­му зем­ле­вла­де­нию, пе­ре­се­ле­ние кре­сть­ян на сво­бод­ные ка­зён­ные зем­ли, про­да­жа им зем­ли че­рез Кре­сть­ян­ский по­зе­мель­ный банк, урав­не­ние кре­сть­ян в пра­вах с другими со­сло­вия­ми. Не­ко­то­рые уча­ст­ни­ки 1-го съез­да, в основном круп­ные зем­ле­вла­дель­цы (князь П.Л. Ух­том­ский, граф Д.А. Ол­суфь­ев, близ­кий к ка­дет­ским кру­гам А.Н. Брян­ча­ни­нов), бы­ли со­глас­ны на пе­ре­да­чу кре­сть­я­нам час­ти по­ме­щичь­их зе­мель. Край­не пра­вые при­зы­ва­ли уп­разд­нить Государственную ду­му и вос­ста­но­вить государственное уст­рой­ст­во, су­ще­ст­во­вав­шее до Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года .

Пред­ста­ви­те­ли Объединенного дворянства вхо­ди­ли в со­став Государственного со­ве­та, Государственной ду­мы, Со­ве­та по де­лам ме­ст­но­го хо­зяй­ст­ва при МВД (об­су­ж­дал за­ко­но­про­ек­ты, ка­сав­шие­ся ме­ст­но­го уп­рав­ле­ния), ре­гу­ляр­но встре­ча­лись с императором Ни­ко­ла­ем II, ко­то­рый за­ве­рял их в сво­ей под­держ­ке дво­рян­ст­ва и в том, что бу­дет учи­ты­вать ре­ше­ния Съез­дов упол­но­мо­чен­ных дво­рян­ских об­ществ при под­го­тов­ке пра­ви­тельственных за­ко­но­про­ек­тов.

В сво­ей дея­тель­но­сти Объединенного дворянства бе­зо­го­во­роч­но под­дер­жа­ло жё­ст­кий курс председателя СМ П.А. Сто­лы­пи­на , на­прав­лен­ный на по­дав­ле­ние ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний, а так­же дос­роч­ный рос­пуск Государственной ду­мы 1-го и 2-го со­зы­вов, вве­де­ние но­во­го из­би­рательного за­ко­на (смотри в статье «Третье­июнь­ский пе­ре­во­рот» 1907). Объединенное дворянство вы­сту­пи­ло про­тив про­ек­тов сто­лы­пин­ских ре­форм в об­лас­ти ме­ст­но­го управ­ле­ния, са­мо­управ­ле­ния и су­да. Спо­соб­ст­во­ва­ло от­ка­зу пра­ви­тель­ст­ва от пла­нов за­ме­ны уезд­ных пред­во­ди­те­лей дво­рян­ст­ва (фак­ти­че­ски вос­пол­ня­ли от­сут­ст­во­вав­шее уезд­ное административное зве­но) на­зна­чае­мы­ми на­чаль­ни­ка­ми уез­дов, от пла­нов уп­разд­не­ния ин­сти­ту­та зем­ских на­чаль­ни­ков, на­зна­чав­ших­ся по ре­ко­мен­да­ции пред­во­ди­те­лей дво­рян­ст­ва, и вве­де­ния во­ло­ст­ных земств. Объединенное дворянство пы­та­лось так­же вос­пре­пят­ст­во­вать ли­к­ви­да­ции во­ло­ст­ных су­дов и вос­ста­нов­ле­нию ин­сти­ту­та ми­ро­вых су­дей, вве­де­нию зем­ских уч­ре­ж­де­ний в 9 западных гу­бер­ни­ях, в ко­то­рых сре­ди зем­ле­вла­дель­цев пре­об­ла­да­ли по­ля­ки.

На­ка­ну­не 1-й ми­ро­вой вой­ны ак­тив­ность ор­га­ни­за­ции сла­бе­ла, па­дал её пре­стиж в сре­де дво­рян­ст­ва. На съез­ды всё ча­ще вы­но­си­лись вто­ро­сте­пен­ные во­про­сы. На­хо­див­шие­ся в сфе­ре влия­ния Объединенного дворянства пра­вые ор­га­ни­за­ции (Со­юз зем­ле­вла­дель­цев, Кру­жок дво­рян, вер­ных при­ся­ге, Оте­че­ст­вен­ный со­юз) бы­ли ма­ло­чис­лен­ны и со­стоя­ли в основном из тех же чле­нов дво­рян­ских об­ществ. По­пыт­ки соз­дать мас­со­вый Со­юз зем­ле­вла­дель­цев и зем­ле­дель­цев, по­доб­ный германскому Сою­зу сель­ских хо­зя­ев, ока­за­лись без­ус­пеш­ны­ми. Под дав­ле­ни­ем кон­сер­ва­тив­но­го кры­ла со­сло­вия Объединенное дворянство от­ка­за­лось от каких-либо бло­ков и да­же кон­так­тов с другими по­ли­тическими ор­га­ни­за­ция­ми; дво­рян­ские со­б­ра­ния вы­сту­па­ли про­тив сбли­же­ния с бур­жуа­зи­ей, всё бо­лее рас­смат­ри­ва­ли кре­сть­ян­ст­во как пря­мо вра­ж­деб­ную си­лу.

Дея­тель­ность Объединенного дворянства ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны. Пер­во­на­чаль­но Объединенное дворянство де­ла­ло пат­рио­тические и вер­но­под­дан­нические за­яв­ле­ния в ад­рес мо­нар­ха и пра­ви­тель­ст­ва, од­на­ко по ме­ре по­ра­же­ний российской ар­мии на фрон­тах и рас­строй­ства народного хо­зяй­ст­ва в Объединенном дворянстве по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние оп­по­зиционные на­строе­ния. В августе 1915 года не­ко­то­рые упол­но­мо­чен­ные Объединенного дворянства (Вл. И. Гур­ко, П.Н. Кру­пен­ский, В.Н. Львов, граф Д.А. Ол­суфь­ев) во­шли в со­став ру­ко­во­дства «Про­грес­сив­но­го бло­ка». В Объединенном дворянстве воз­ник рас­кол: край­не пра­вые счи­та­ли тре­бо­ва­ния «Про­грес­сив­но­го бло­ка» пер­вым ша­гом к пар­ла­мент­ско­му прав­ле­нию, уме­рен­ные ви­де­ли в них воз­мож­ность сбли­же­ния вла­сти с об­ще­ст­вом. Си­туа­цию обо­ст­ри­ло об­ра­ще­ние По­сто­ян­но­го со­ве­та Объединенного дворянства к председателю Со­ве­та ми­ни­ст­ров И.Л. Го­ре­мы­ки­ну с осу­ж­де­ни­ем уча­ст­ни­ков «Про­грес­сив­но­го бло­ка» и его про­грам­мы. В знак про­тес­та про­тив этой ак­ции 5 дво­рян­ских об­ществ (Ко­ст­ром­ское, Пол­тав­ское, Санкт-Пе­тербургское, Смо­лен­ское, Уфим­ское) вы­шли из со­ста­ва Объединенного дворянства. Уча­ст­ни­ки по­след­не­го, 12-го, съез­да упол­но­мо­чен­ных дво­рян­ских об­ществ [27.11(10.12)-03(16).12.1916] под­верг­ли рез­кой кри­ти­ке пра­ви­тель­ст­во за без­от­вет­ст­вен­ность и без­дар­ность ми­ни­ст­ров, пре­вра­тив­ших­ся, по их сло­вам, в ма­рио­не­ток «тём­ных сил» (имел­ся в ви­ду, пре­ж­де все­го, близ­кий к императорской се­мье Г.Е. Рас­пу­тин). Впер­вые на дво­рян­ском съез­де, фор­маль­но по-преж­не­му сто­яв­шем на мо­нар­хических по­зи­ци­ях, бы­ла до­пу­ще­на кри­ти­ка в ад­рес им­пе­ра­то­ра, что сви­де­тель­ст­во­ва­ло о под­ры­ве идей­ной плат­фор­мы пра­во­кон­сер­ва­тив­ных сил. Еди­но­глас­но бы­ла при­ня­та ре­зо­лю­ция, в ко­то­рой кон­ста­ти­ро­ва­лось, что «мо­нар­хи­че­ское на­ча­ло, эта ве­ко­вая ос­но­ва го­су­дар­ст­ва, пре­тер­пе­ва­ет ко­ле­ба­ния в сво­их соб­ст­вен­ных ус­то­ях». Для пре­одо­ле­ния кри­зи­са пред­ла­га­лось соз­дать пра­ви­тель­ст­во, по-преж­не­му от­вет­ст­вен­ное толь­ко пе­ред мо­нар­хом, од­на­ко «спо­соб­ное к со­вме­ст­ной с за­ко­но­да­тель­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми ра­бо­те».

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года бы­ло ре­ше­но ре­ор­га­ни­зо­вать Объединенное дворянство в «Об­ще­ст­во лиц, за­пи­сан­ных в дво­рян­ские ро­до­слов­ные кни­ги», ус­тав ко­то­ро­го ут­вер­ждён 10 (23) октября 1917 года. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции дек­ре­том ВЦИК и СНК от 10 (23) ноября 1917 года дво­рян­ст­во как со­сло­вие бы­ло уп­разд­не­но.

Исторические источники:

Объ­е­ди­нен­ное дво­рян­ст­во. Съез­ды упол­но­мо­чен­ных гу­берн­ских дво­рян­ских об­ществ. М., 2001-2002. Т. 1-3.

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