«ОБЪЕДИНЁННАЯ ОППОЗИЦИЯ»

«ОБЪЕДИНЁННАЯ ОППОЗИЦИЯ» - оп­по­зи­ци­он­ная фрак­ция в ВКП(б) в 1926-1927 годах.

Име­но­ва­ла се­бя оп­по­зи­ци­ей «боль­ше­ви­ков-ле­нин­цев». Воз­ник­ла вес­ной - ле­том 1926 года при объ­е­ди­не­нии уча­ст­ни­ков «ле­вой оп­по­зи­ции» во гла­ве с Л.Д. Троц­ким и «но­вой оп­по­зи­ции» во гла­ве с Г.Е. Зи­новь­е­вым. Ру­ко­во­дя­щий центр на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве; ре­гио­наль­ные цен­тры и груп­пы - на мес­тах.

Основные взгля­ды «Объединенной оппозиции» из­ло­же­ны в кол­лек­тив­ных за­яв­ле­ни­ях её уча­ст­ни­ков - «За­яв­ле­нии 13-ти» (июль 1926), «За­яв­ле­нии 83-х» (май 1927 года) и в главном про­грамм­ном до­ку­мен­те - «Про­ек­те плат­фор­мы боль­ше­ви­ков-ле­нин­цев (оп­по­зи­ции) к 15 съез­ду ВКП(б)» (сентябрь 1927 года), ко­то­рый под­пи­са­ли 13 чле­нов ЦК и ЦКК пар­тии: Н.И. Му­ра­лов, Г.Е. Ев­до­ки­мов, Х.Г. Ра­ков­ский, Г.Л. Пя­та­ков, И.Т. Смил­га, Г.Е. Зи­новь­ев , Л.Д. Троц­кий, Л.Б. Ка­ме­нев, А.А. Пе­тер­сон, И.П. Ба­ка­ев, К.С. Со­ловьёв, Г.Я. Лиз­динь, П.Н. Ав­де­ев (вслед­ст­вие за­пре­та По­лит­бю­ро ЦК на его пуб­ли­ка­цию до­ку­мент рас­про­стра­нял­ся не­ле­галь­но).

В сво­их вы­сту­п­ле­ни­ях на партийных фо­ру­мах раз­ных уров­ней, об­ра­ще­ни­ях в партийные ор­га­ны, про­кла­ма­ци­ях «Объединенная оппозиция» об­ви­ня­ла «фрак­ци­он­ную груп­пу Ста­ли­на» в фак­тической узур­па­ции вла­сти в ВКП(б), на­са­ж­де­нии бю­ро­кра­ти­че­ски-ав­то­ри­тар­но­го внут­ри­пар­тий­но­го ре­жи­ма, по­та­ка­нии «спол­за­нию пар­тии на мел­ко­бур­жу­аз­ные рель­сы» и тре­бо­ва­ла пе­ре­смот­ра партийно-государственной по­ли­ти­ки. В со­ци­аль­но-эко­но­мической сфе­ре оп­по­зи­ция до­би­ва­лась ус­ко­ре­ния тем­пов со­циа­ли­стической ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, улуч­ше­ния ма­те­ри­аль­но­го по­ло­же­ния ра­бо­чих и рас­ши­ре­ния их тру­до­вых прав, про­ве­де­ния «чёт­кой клас­со­вой ли­нии» в де­рев­не для сдер­жи­ва­ния рос­та «ку­лац­ких» эле­мен­тов (пу­тём по­вы­ше­ния на­ло­гов на за­жи­точ­ные слои кре­сть­ян­ст­ва) и под­держ­ки бед­но­ты. Во внут­ри­по­ли­тической сфе­ре вы­сту­па­ла за вос­ста­нов­ле­ние внут­ри­пар­тий­ной де­мо­кра­тии (ре­аль­ной вы­бор­ности, сво­бод­но­го об­су­ж­де­ния всех во­про­сов, пре­кра­ще­ния пре­сле­до­ва­ния ина­ко­мыс­ля­щих), обес­пе­че­ние «ра­бо­чей де­мо­кра­тии» в проф­сою­зах и других об­щественных ор­га­ни­за­ци­ях, по­вы­ше­ние ро­ли Со­ве­тов. Оп­по­зи­ция тре­бо­ва­ла «вы­пол­нить за­ве­ща­ние Ле­ни­на» о сме­ще­нии И.В. Ста­ли­на с по­ста ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК ВКП(б), а так­же пред­ла­га­ла ог­ра­ни­чить пол­но­мо­чия Сек­ре­та­риа­та ЦК пар­тии. Вы­сту­па­ла за реа­ли­за­цию ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции идеи, кри­ти­куя ру­ко­во­д­ство Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла за «ус­туп­ки» бур­жу­аз­ным и ре­фор­ми­ст­ским си­лам (в Ки­тае, Ве­ли­ко­бри­та­нии и др.), от­вер­га­ла идею о воз­мож­но­сти пол­но­го по­строе­ния со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва в од­ной, от­дель­но взя­той стра­не.

В ию­ле 1926 года из По­лит­бю­ро вы­ве­ден Г.Е. Зи­новь­ев, в ок­тяб­ре - Л.Д. Троц­кий [в октябре 1927 года оба ли­де­ра оп­по­зи­ции вы­ве­де­ны из ЦК ВКП(б)]. В но­ябре 1926 года 15-я кон­фе­рен­ция ВКП(б) осу­ди­ла «Объединенную оппозицию» как вы­ра­зи­тель­ни­цу оп­пор­ту­ни­стического «со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ско­го ук­ло­на» в пар­тии. Од­на­ко 7 ноября 1927 года оп­по­зи­цио­не­ры вы­сту­пи­ли со свои­ми ло­зун­га­ми на де­мон­ст­ра­ци­ях в Мо­ск­ве и Ле­нин­гра­де, по­свя­щён­ных 10-й го­дов­щи­не Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года (ра­зо­гна­ны с при­ме­не­ни­ем си­лы); 14 ноября 1927 года Троц­кий и Зи­новь­ев бы­ли ис­клю­че­ны из пар­тии. В декабре 1927 года 15-й съезд ВКП(б) объ­я­вил при­над­леж­ность к «Объединенной оппозиции» и про­па­ган­ду её взгля­дов не­со­вмес­ти­мы­ми с при­над­леж­но­стью к ВКП(б), ис­клю­чил из пар­тии 75 ак­тив­ных дея­те­лей троц­ки­ст­ско-зи­новь­ев­ско­го бло­ка. По­сле это­го Зи­новь­ев, Л.Б. Ка­ме­нев и боль­шин­ст­во их сто­рон­ни­ков - де­ле­га­тов съез­да зая­ви­ли о пре­кра­ще­нии оп­по­зиционной дея­тель­но­сти и при­зна­нии пра­во­ты «ге­не­раль­ной ли­нии» пар­тии, но зна­чительную часть оп­по­зи­цио­не­ров от­ка­за­лась ка­пи­ту­ли­ро­вать. В 1928 году около 8 тысяч «не­раз­ору­жив­ших­ся» оп­по­зи­цио­не­ров (в основном троц­ки­стов) ис­клю­че­ны из ВКП(б), мно­гие вы­сла­ны в от­да­лён­ные ре­гио­ны или по­ме­ще­ны в по­ли­тич. изо­ля­то­ры, Троц­кий от­прав­лен в ссыл­ку в Ал­ма-Ату (в январе 1929 года вы­слан за гра­ни­цу).

Ре­прес­сии, а так­же по­во­рот партийно-государственного ру­ко­во­дства к по­ли­ти­ке фор­си­рованной ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и борь­бы с «ку­ла­че­ст­вом» спо­соб­ст­во­ва­ли в 1928-1929 годах от­хо­ду от оп­по­зи­ции боль­шин­ст­ва её уча­ст­ни­ков. Од­на­ко часть «боль­ше­ви­ков-ле­нин­цев», сто­рон­ни­ков Л.Д. Троц­ко­го, про­дол­жа­ла не­ле­галь­ную дея­тель­ность до 1930 года, ко­гда ОГПУ ли­к­ви­ди­ро­ва­ло их по­след­ние под­поль­ные груп­пы. В 1937-1938 годах, во вре­мя по­ли­ти­ки «Боль­шо­го тер­ро­ра», поч­ти все чле­ны «Объединенной оппозиции», на­хо­див­шие­ся главным образом в ссыл­ке и за­клю­че­нии, бы­ли рас­стре­ля­ны.

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XV кон­фе­рен­ция ВКП(б). Сте­но­гра­фи­че­ский от­чет. М.; Л., 1927;

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Ком­му­ни­сти­че­ская оп­по­зи­ция в СССР. 1923–1927: из ар­хи­ва Л. Троц­ко­го. Benson, 1988. T. 1–4;

Троц­кий Л.Д. Моя жизнь. М., 2001;

Пав­лов И. 1920-е: ре­во­лю­ция, бю­ро­кра­тия. За­пис­ки оп­по­зи­цио­не­ра. СПб., 2001;

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Бо­яр­чи­ков А.И. Вос­по­ми­на­ния. М., 2003;

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Сте­но­грам­мы за­се­да­ний По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) – ВКП(б). 1923–1938 гг. М., 2007. Т. 1–3;

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© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)