ОБЪЕДИНЁННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (ОНП)

ОБЪЕДИНЁННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (ОНП) - политическая пар­тия в Шри-Лан­ке.

При­дер­жи­ва­ет­ся пра­во­цен­три­ст­ской ори­ен­та­ции, пред­став­ля­ет ин­те­ре­сы об­ра­зо­ван­ных и за­жи­точ­ных сло­ёв пре­имущественно син­галь­ско­го на­се­ле­ния, про­мыш­лен­ни­ков и зем­ле­вла­дель­цев. Штаб-квар­ти­ра - в городе Шри-Джая­вар­де­не­пу­ра-Кот­те. По дан­ным на начало 2000-х годов, на­счи­ты­ва­ла в сво­их ря­дах 1,4 млн. чле­нов. Пе­чат­ные ор­га­ны - га­зе­ты «Journal» и «Siyaratha». Член Ме­ж­ду­народного де­мо­кра­тического сою­за.

ОНП ос­но­ва­на 6 сентября 1946 года Д.С. Се­на­ная­ке (пер­вый пред. пар­тии) на ба­зе груп­пи­ров­ки, от­ко­лов­шей­ся от пар­тии Цей­лон­ский национальный кон­гресс. С мо­мен­та ос­но­ва­ния дек­ла­ри­ро­ва­ла се­бя в ка­че­ст­ве сто­рон­ни­цы рас­ши­ре­ния и по­ощ­ре­ния ча­ст­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва , сво­бод­но­го дос­ту­па в эко­но­ми­ку стра­ны иностранного ка­пи­та­ла. В 1947-1956 годах воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­во (пост пре­мьер-министра от ОНП в 1947-1952 годах за­ни­ма­ли Д.С. Се­на­ная­ке, в 1952-1953 годах его сын Д.Ш. Се­на­ная­ке, в 1953-1956 годах Дж. Л. Ко­те­ла­ва­ла), про­во­ди­ла ли­бе­раль­ный по­ли­тический и эко­но­мический курс, под­дер­жи­ва­ла буд­дий­ское ду­хо­вен­ст­во. По­сле по­ра­же­ния на вы­бо­рах 1956 года мо­ди­фи­ци­ро­ва­ла свою про­грам­му, бла­го­да­ря че­му по­лу­чи­ла под­держ­ку как сред­них городских сло­ёв, так и сель­ско­го на­се­ле­ния. В мар­те 1960 года ОНП по­бе­ди­ла на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах (пост пре­мьер-министра за­нял Д.Ш. Се­на­ная­ке), од­на­ко уже в ию­ле то­го же го­да в свя­зи с по­ли­тическим кри­зи­сом бы­ла вы­ну­ж­де­на по­ки­нуть пра­ви­тель­ст­во. В 1965-1970, 1977-1994, 2001-2004 годах вновь на­хо­ди­лась у вла­сти (пре­мьер-ми­ни­ст­ры от ОНП: Д.Ш. Се­на­ная­ке в 1965-1970 годах, Дж. Р. Джая­вар­де­не в 1977-1978 годах, Р. Пре­ма­да­са в 1978-1989 годах, Д.Б. Вид­же­тун­ге в 1989-1993 годах, Р.Ш. Вик­ре­ма­синг­хе в 1993-1994 и 2001-2004 годах). На конец 1970-х - 1-ю половину 1990-х годов при­шёл­ся пик влия­ния ОНП, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой за­ни­ма­ли на­ря­ду с по­стом гла­вы пра­ви­тель­ст­ва так­же долж­ность пре­зи­ден­та стра­ны (Джая­вар­де­не в 1978-1989 годах, Пре­ма­да­са в 1989-1993 годах, Вид­же­тун­ге в 1993-1994 годах). Пар­тия про­во­ди­ла курс, на­прав­лен­ный на де­на­цио­на­ли­за­цию пред­при­ятий государственного сек­то­ра, при­вле­че­ние иностранных ин­ве­сти­ций, от­ме­ну кон­тро­ля над це­на­ми и им­пор­том, от­каз от фик­си­рованного кур­са лан­кий­ской ру­пии. В пе­ри­од прав­ле­ния ОНП про­изош­ло обо­ст­ре­ние ре­лигиозных и меж­на­цио­наль­ных про­ти­во­ре­чий в стра­не (смотри Син­га­ло-та­миль­ский кон­фликт). Не­спо­соб­ность ре­шить та­миль­ский во­прос, а так­же ряд кор­рупционных скан­да­лов ос­ла­би­ли по­зи­ции ОНП. С 2004 года пар­тия на­хо­дит­ся в оп­по­зи­ции сме­нив­ше­му её у вла­сти Объ­е­ди­нён­но­му на­род­но­му аль­ян­су сво­бо­ды.

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