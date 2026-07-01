ОБЪЕДИНЁННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (ОНП)
ОБЪЕДИНЁННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (ОНП) - политическая партия в Шри-Ланке.
Придерживается правоцентристской ориентации, представляет интересы образованных и зажиточных слоёв преимущественно сингальского населения, промышленников и землевладельцев. Штаб-квартира - в городе Шри-Джаяварденепура-Котте. По данным на начало 2000-х годов, насчитывала в своих рядах 1,4 млн. членов. Печатные органы - газеты «Journal» и «Siyaratha». Член Международного демократического союза.
ОНП основана 6 сентября 1946 года Д.С. Сенанаяке (первый пред. партии) на базе группировки, отколовшейся от партии Цейлонский национальный конгресс. С момента основания декларировала себя в качестве сторонницы расширения и поощрения частного предпринимательства, свободного доступа в экономику страны иностранного капитала. В 1947-1956 годах возглавляла правительство (пост премьер-министра от ОНП в 1947-1952 годах занимали Д.С. Сенанаяке, в 1952-1953 годах его сын Д.Ш. Сенанаяке, в 1953-1956 годах Дж. Л. Котелавала), проводила либеральный политический и экономический курс, поддерживала буддийское духовенство. После поражения на выборах 1956 года модифицировала свою программу, благодаря чему получила поддержку как средних городских слоёв, так и сельского населения. В марте 1960 года ОНП победила на парламентских выборах (пост премьер-министра занял Д.Ш. Сенанаяке), однако уже в июле того же года в связи с политическим кризисом была вынуждена покинуть правительство. В 1965-1970, 1977-1994, 2001-2004 годах вновь находилась у власти (премьер-министры от ОНП: Д.Ш. Сенанаяке в 1965-1970 годах, Дж. Р. Джаявардене в 1977-1978 годах, Р. Премадаса в 1978-1989 годах, Д.Б. Виджетунге в 1989-1993 годах, Р.Ш. Викремасингхе в 1993-1994 и 2001-2004 годах). На конец 1970-х - 1-ю половину 1990-х годов пришёлся пик влияния ОНП, представители которой занимали наряду с постом главы правительства также должность президента страны (Джаявардене в 1978-1989 годах, Премадаса в 1989-1993 годах, Виджетунге в 1993-1994 годах). Партия проводила курс, направленный на денационализацию предприятий государственного сектора, привлечение иностранных инвестиций, отмену контроля над ценами и импортом, отказ от фиксированного курса ланкийской рупии. В период правления ОНП произошло обострение религиозных и межнациональных противоречий в стране (смотри Сингало-тамильский конфликт). Неспособность решить тамильский вопрос, а также ряд коррупционных скандалов ослабили позиции ОНП. С 2004 года партия находится в оппозиции сменившему её у власти Объединённому народному альянсу свободы.