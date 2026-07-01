ОБЪЕДИНЁННАЯ МАЛАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОМНО)
ОБЪЕДИНЁННАЯ МАЛАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОМНО) - политическая партия в Малайзии.
Основана в мае 1946 года в городе Куала-Лумпур на Всемалайском конгрессе малайцев. Первым председателем ОМНО стал Онн бин Джафар. Политико-идеологической платформой ОМНО провозглашался малайский национализм, умеренный ислам и конструктивный консерватизм. Подчёркивалась приверженность защите концепции превосходства малайского этноса (ketuanan Melayu), то есть верховенства права коренного населения (bumiputra) владеть собственной страной в противовес представителям китайской и индийской этнических групп. ОМНО выступала за развитие малайской культуры и языка, малайско-мусульманских этических традиций и ценностей. В экономической сфере поддерживала развитие рыночного хозяйства при обеспечении привилегий коренного населения.
В 1952 году ОМНО заключила политический союз с Китайской ассоциацией Малайи, давший начало формированию Союзной партии Малайзии (называлась также Альянс). В 1954 году к коалиции присоединился Индийский конгресс Малайи. Альянс, представлявший интересы элиты крупнейших этнических общин, одержал победу на всеобщих выборах в 1959 году. В 1973 году ОМНО выступила основательницей и ведущей силой Национального фронта (НФ), созданного взамен Альянса и объединившего большинство политических партий. На состоявшихся в 1974 году парламентских выборах НФ получил абсолютное большинство голосов. В 1988 и 1998 годах ОМНО переживала серьёзные внутренние конфликты, вызванные соперничеством за лидерство. Неизменным победителем в них выходил Махатхир Мохамад, возглавлявший партию до октября 2003 года. Сменивший его Абдулла Ахмад Бадави досрочно ушёл в отставку после поражения ОМНО и НФ на всеобщих выборах в марте 2008 года и потери абсолютного большинства в федеральном парламенте. В апреле 2009 года его сменил Наджиб Тун Абдул Разак. ОМНО выдвинула лозунг «Одна Малайзия», предполагающий формирование «единого в многообразии» общества, основанного на взаимном уважении и доверии этносов, населяющих страну.