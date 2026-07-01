ОБЪЕДИНЁННАЯ МАЛАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОМНО)

ОБЪЕДИНЁННАЯ МАЛАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОМНО) - политическая пар­тия в Ма­лай­зии .

Ос­но­ва­на в мае 1946 года в городе Куа­ла-Лум­пур на Все­ма­лай­ском кон­грес­се ма­лай­цев. Пер­вым пред­се­да­те­лем ОМНО стал Онн бин Джа­фар. По­ли­ти­ко-идео­ло­гической плат­фор­мой ОМНО про­воз­гла­шал­ся ма­лай­ский на­цио­на­лизм, уме­рен­ный ис­лам и кон­ст­рук­тив­ный кон­сер­ва­тизм. Под­чёр­ки­ва­лась при­вер­жен­ность за­щи­те кон­цеп­ции пре­вос­ход­ст­ва ма­лай­ско­го эт­но­са (ketuanan Melayu), то есть вер­хо­вен­ст­ва пра­ва ко­рен­но­го на­се­ле­ния (bumiputra) вла­деть собственной стра­ной в про­ти­во­вес пред­ста­ви­те­лям китайской и индийской эт­нических групп. ОМНО вы­сту­па­ла за раз­ви­тие ма­лай­ской куль­ту­ры и язы­ка, ма­лай­ско-му­сульманских этических тра­ди­ций и цен­но­стей. В эко­но­мической сфе­ре под­дер­жи­ва­ла раз­ви­тие ры­ноч­но­го хо­зяй­ст­ва при обес­пе­че­нии при­ви­ле­гий ко­рен­но­го на­се­ле­ния.

В 1952 году ОМНО за­клю­чи­ла по­ли­тический со­юз с Китайской ас­со­циа­ци­ей Ма­лайи, дав­ший на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию Со­юз­ной пар­тии Ма­лай­зии (на­зы­ва­лась так­же Аль­янс). В 1954 году к коа­ли­ции при­сое­ди­нил­ся Индийский кон­гресс Ма­лайи. Аль­янс, пред­став­ляв­ший ин­те­ре­сы эли­ты круп­ней­ших эт­нических об­щин, одер­жал по­бе­ду на все­об­щих вы­бо­рах в 1959 году. В 1973 году ОМНО вы­сту­пи­ла ос­но­ва­тель­ни­цей и ве­ду­щей си­лой Национального фрон­та (НФ), соз­дан­но­го вза­мен Аль­ян­са и объ­е­ди­нив­ше­го боль­шин­ст­во по­ли­тических пар­тий. На со­сто­яв­ших­ся в 1974 году пар­ла­мент­ских вы­бо­рах НФ по­лу­чил аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во го­ло­сов. В 1988 и 1998 годах ОМНО пе­ре­жи­ва­ла серь­ёз­ные внутренние кон­флик­ты, вы­зван­ные со­пер­ни­че­ст­вом за ли­дер­ст­во. Не­из­мен­ным по­бе­ди­те­лем в них вы­хо­дил Ма­хат­хир Мо­ха­мад, воз­глав­ляв­ший пар­тию до октября 2003 года. Сме­нив­ший его Аб­дул­ла Ах­мад Ба­да­ви дос­роч­но ушёл в от­став­ку по­сле по­ра­же­ния ОМНО и НФ на все­об­щих вы­бо­рах в мар­те 2008 года и по­те­ри аб­со­лют­но­го боль­шин­ст­ва в фе­де­раль­ном пар­ла­мен­те . В апреле 2009 года его сме­нил Над­жиб Тун Аб­дул Раз­ак. ОМНО вы­дви­ну­ла ло­зунг «Од­на Ма­лай­зия», пред­по­ла­гаю­щий фор­ми­ро­ва­ние «еди­но­го в мно­го­об­ра­зии» об­ще­ст­ва, ос­но­ван­но­го на вза­им­ном ува­же­нии и до­ве­рии эт­но­сов, на­се­ляю­щих стра­ну.

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