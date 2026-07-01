ОБЪЕДИНЁННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ОАР)

ОБЪЕДИНЁННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ОАР) - офи­ци­аль­ное на­зва­ние объ­е­ди­нён­но­го го­су­дар­ст­ва, вклю­чав­ше­го Еги­пет и Си­рию в 1958-1961 годах; официальное на­зва­ние Егип­та в 1961-1971 годах.

По­сле Еги­пет­ской ре­во­лю­ции 1952 года , на­цио­на­ли­за­ции Су­эц­ко­го ка­на­ла и по­сле­до­вав­ше­го вслед за этим Су­эц­ко­го кри­зи­са 1956 года пре­зи­дент Егип­та Г.А. На­сер, го­ря­чий сто­рон­ник идей пан­ара­биз­ма, за­вое­вал ши­ро­кую по­пу­ляр­ность в арабских стра­нах. Еги­пет, яв­ляв­ший­ся наи­бо­лее силь­ной в эко­но­мическом и во­енном от­но­ше­нии арабской стра­ной, стал рас­смат­ри­вать­ся многими ара­ба­ми в ка­че­ст­ве ли­де­ра арабского ми­ра и цен­тра его объ­е­ди­не­ния. Соз­да­ние ОАР бы­ло ини­ции­ро­ва­но сирийской Пар­ти­ей араб­ско­го со­циа­ли­сти­че­ско­го воз­ро­ж­де­ния (ПАСВ) в ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния сирийско-турецких про­ти­во­ре­чий, уг­ро­зы во­вле­че­ния Си­рии в Ба­гдад­ский пакт 1955 года и рас­смат­ри­ва­лось как пер­вый шаг к объ­е­ди­не­нию всех арабских го­су­дарств. В январе 1958 года министр иностранных дел Си­рии С. ад-Дин Би­тар на­пра­вил в город Ка­ир де­ле­га­цию с це­лью про­вес­ти пе­ре­го­во­ры с египетским ру­ко­во­дством. Дек­ла­ра­ция о соз­да­нии ОАР бы­ла под­пи­са­на 1 февраля 1958 года во двор­це Куб­ба в Каи­ре пре­зи­ден­та­ми На­се­ром и Ш. Ку­ат­ли. В со­от­вет­ст­вии с ней в но­вом государстве вво­ди­лась египетская сис­те­ма управ­ле­ния, са­ма рес­пуб­ли­ка в те­че­ние пе­ре­ход­но­го пе­рио­да со­стоя­ла из Северного (Си­рия) и Южного (Еги­пет) рай­онов. 21 февраля 1958 года в Егип­те и Си­рии про­шли ре­фе­рен­ду­мы об объ­е­ди­не­нии двух стран. Акт об окон­ча­тель­ном объ­е­ди­не­нии был под­пи­сан 22 февраля 1958 года, пре­зи­ден­том ОАР стал На­сер , сто­ли­цей - город Ка­ир. В мар­те то­го же го­да бы­ла ут­вер­жде­на временная кон­сти­ту­ция ОАР.

В 1958-1961 годах пра­ви­тель­ст­во ОАР про­во­ди­ло по­ли­тические и эко­но­мические пре­об­ра­зо­ва­ния, на­прав­лен­ные на ук­ре­п­ле­ние государственного сек­то­ра, вне­дре­ние пла­но­вых на­чал в эко­но­ми­ку, на­цио­на­ли­за­цию бан­ков и ча­ст­ных пред­при­ятий. Од­на­ко фор­си­рованное пре­об­ра­зо­ва­ние сирийской эко­но­ми­ки, государственной струк­ту­ры и об­щественно-по­ли­тической жиз­ни по египетскому об­раз­цу, а так­же пре­тен­зии Егип­та на ве­ду­щую роль в ОАР при­ве­ли к по­ли­тическому кри­зи­су. 28 сентября 1961 года офи­це­ры сирийской ар­мии за­хва­ти­ли власть в Да­ма­ске, аре­сто­ва­ли и вы­сла­ли из стра­ны пред­ста­ви­те­ля На­се­ра мар­ша­ла А.Х. Аме­ра и объ­я­ви­ли о вы­хо­де Си­рии из ОАР (Еги­пет со­хра­нял название ОАР до 1971 года, что бы­ло при­зва­но под­черк­нуть со­хра­не­ние им ро­ли цен­тра кон­со­ли­да­ции арабских на­ро­дов). Позд­нее Еги­пет пред­при­ни­мал но­вые по­пыт­ки соз­дать со­юз­ное арабское государство. 17 апреля 1963 года в Каи­ре бы­ло объ­яв­ле­но о со­вме­ст­ном ре­ше­нии На­се­ра, ру­ко­во­ди­те­ля Си­рии генерал-лейтенанта Л. аль-Ата­си и пре­мьер-министра Ира­ка А.Х. аль-Ба­кра соз­дать фе­де­ра­цию в со­ста­ве Егип­та, Си­рии и Ира­ка со сто­ли­цей в Каи­ре. Од­на­ко раз­ра­зив­шие­ся вско­ре по­ли­тические кри­зи­сы в Си­рии и Ира­ке пре­рва­ли про­цесс объ­е­ди­не­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)