ОБЪЕДИНЁННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ОАР)
ОБЪЕДИНЁННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ОАР) - официальное название объединённого государства, включавшего Египет и Сирию в 1958-1961 годах; официальное название Египта в 1961-1971 годах.
После Египетской революции 1952 года, национализации Суэцкого канала и последовавшего вслед за этим Суэцкого кризиса 1956 года президент Египта Г.А. Насер, горячий сторонник идей панарабизма, завоевал широкую популярность в арабских странах. Египет, являвшийся наиболее сильной в экономическом и военном отношении арабской страной, стал рассматриваться многими арабами в качестве лидера арабского мира и центра его объединения. Создание ОАР было инициировано сирийской Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ) в условиях обострения сирийско-турецких противоречий, угрозы вовлечения Сирии в Багдадский пакт 1955 года и рассматривалось как первый шаг к объединению всех арабских государств. В январе 1958 года министр иностранных дел Сирии С. ад-Дин Битар направил в город Каир делегацию с целью провести переговоры с египетским руководством. Декларация о создании ОАР была подписана 1 февраля 1958 года во дворце Кубба в Каире президентами Насером и Ш. Куатли. В соответствии с ней в новом государстве вводилась египетская система управления, сама республика в течение переходного периода состояла из Северного (Сирия) и Южного (Египет) районов. 21 февраля 1958 года в Египте и Сирии прошли референдумы об объединении двух стран. Акт об окончательном объединении был подписан 22 февраля 1958 года, президентом ОАР стал Насер, столицей - город Каир. В марте того же года была утверждена временная конституция ОАР.
В 1958-1961 годах правительство ОАР проводило политические и экономические преобразования, направленные на укрепление государственного сектора, внедрение плановых начал в экономику, национализацию банков и частных предприятий. Однако форсированное преобразование сирийской экономики, государственной структуры и общественно-политической жизни по египетскому образцу, а также претензии Египта на ведущую роль в ОАР привели к политическому кризису. 28 сентября 1961 года офицеры сирийской армии захватили власть в Дамаске, арестовали и выслали из страны представителя Насера маршала А.Х. Амера и объявили о выходе Сирии из ОАР (Египет сохранял название ОАР до 1971 года, что было призвано подчеркнуть сохранение им роли центра консолидации арабских народов). Позднее Египет предпринимал новые попытки создать союзное арабское государство. 17 апреля 1963 года в Каире было объявлено о совместном решении Насера, руководителя Сирии генерал-лейтенанта Л. аль-Атаси и премьер-министра Ирака А.Х. аль-Бакра создать федерацию в составе Египта, Сирии и Ирака со столицей в Каире. Однако разразившиеся вскоре политические кризисы в Сирии и Ираке прервали процесс объединения.