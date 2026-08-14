ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ

Процесс образования русского централизованного государства (вторая половина XIII – начало XVI века).

Современный историк Н.С. Борисов отметил, что «признание политики московских князей в конце XIII — первой половине XIV в. важным (и даже решающим) фактором успеха Москвы в деле объединения русских земель давно стало общим местом в исторических трудах». Еще один современный исследователь А.А. Горский выделил несколько механизмов московских «примыслов», как называли в Средневековье присоединение к владениям земель, изначально не являвшихся собственностью рода. Эти механизмы отличались разнообразием и использовались в зависимости от ситуации. В итоге кипучей деятельности московских князей к концу первой четверти XVI века образуется новое объединённое государство восточных славян со столицей в Москве.

Предыстория

Московское княжество не было единственным, осуществлявшим «примыслы». Так или иначе, к расширению своих территории и влияния стремились представители многих ветвей рода Рюриковичей. После распада Киевского государства (1132) значительное число земель переходило из рук в руки, меняя «отчины» и «дедины». Однако в домонгольское время охота за «примыслами» не стала распространённым явлением, изменения политической географии происходили не часто. Иначе обстояло дело, начиная со второй половины XIII века, когда монгольское нашествие и последовавшее за ним установление зависимости русских земель от Золотой Орды привели к слому многих политических традиций предшествующей поры.

Причины возвышения Москвы

Уже в работах историков XIX века были изложены причины того, почему именно великим князьям Московским удалось объединить вокруг своего трона русские земли и, в конечном счете, создать единое Русское государство. Частью историки сходились в оценках, отдельные же положения их построений различались. Своего рода итог размышлениям предшественников о таком принципиальном для истории Отечества вопросе подвёл В.О. Ключевский. Его концепция оказалась чрезвычайно живучей, - вплоть до наших дней в учебной и популярной литературе часто читается объяснение причин возвышения Москвы, высказанное Ключевским. Великий историк писал о выгодных экономическом и военно-стратегическом положении Московского княжества, поддержке устремлений московских князей со стороны Церкви, а также о том, что предпринимаемая самими князьями политика была на редкость выверенной и точной, превосходя аналогичные действия их соперников.

Между тем, схематичность и неоднозначность построений Ключевского на современном уровне исторического знания вряд ли может вызывать сомнения. Объективный процесс возвышения Москвы с точки зрения причин, объясняющих, почему именно этому городу удалось стать новой столицей объединенного государства восточных славян, до сих пор может быть объяснён весьма относительно.

Рассуждая об объединении земель вокруг Москвы, необходимо учитывать особенности политической системы на Северо-Востоке Руси, в бывшей Владимиро-Суздальской земле, в послемонгольское время. С одной стороны, здесь складывается Великое княжение Владимирское – политическое образование, которое состояло из ряда территорий и распоряжение которым зависело от воли правящего ордынского хана. С другой стороны, Северо-Восточная Русь дробится на множество отдельных владений, княжеских «отчин» и «дедин», наследование которых – внутреннее дело самих князей (что не отменяло возможности санкции со стороны ордынских ханов на закрепление территорий за новыми владельцами). И Великое княжение Владимирское, и отдельные княжения могли прирастать новыми землями. До тех пор, пока Владимирский престол не закрепляется навсегда за московскими князьями, входившие во владимирский территориальный комплекс земли попадали во временное владение тому князю, который получал ханский ярлык. Таким образом, оказавшиеся в конечном итоге под московским владычеством отдельные земли на этапе утраты самостоятельности первоначально могли подчиняться отнюдь не московским князьям. Так, Костромское княжество, первое из присоединённых в послебатыевское время, в 1277 году было включено в состав именно Великого княжества Владимирского. Переславль-Залесский, занятый после смерти местного князя Даниилом Александровичем Московским (1276-1303) в 1302 году, через некоторое время отошел в пользу нового великого князя Владимирского Михаила Ярославича.

Первый этап объединения земель вокруг Москвы

Вероятно, первым городом, вошедшим непосредственно в состав Московского княжества, стала Коломна, обладание которой явилось итогом борьбы внутри Рязанского княжества, в которую вмешались московские князья. В исторической литературе назывались разные даты этого события. По всей видимости, следует считать, что Коломна оказалась в составе Москвы между 1300-1306 годами. Вскоре Коломна занимает особое положение в составе княжества, неслучайно Н.М. Карамзин называл её «соцарственной» Москве. В 1303 году московские рати подчиняют Можайск. Заметной вехой в объединении земель вокруг Москвы стали «купли» Ивана Калиты (1325-1340): Углич, а также северные земли Белоозера и Галича Мерьского. Под «куплями» следует понимать приобретение части или полных владельческих прав на «отчины». Этот метод широко применялся московскими князьями для расширения своих территории. Некоторые земли приобретались постепенно – прежние владельцы могли сохранять остатки суверенитета на протяжении длительного времени.

Второй этап объединения земель вокруг Москвы

Огромным политическим событием для всей Северо-Восточной Руси в конце XIV века становится утверждение великого княжения Владимирского за московским княжеским домом. Дмитрий Донской (1359-1389) в завещании, составленном незадолго до его смерти в 1389 году, передает право владения сыну Василию (1389-1425): «А се благословляю сына своего, князя Василья, своею отчиною великим княженьем». Этот шаг Дмитрия Донского, безусловно, отражал возросшее политическое могущество московских князей, их реальный вес в политической системе Северо-Восточной Руси конца XIV века. Однако очевидно и то, что такое эпохальное изменение не могло произойти без утверждения в Орде. Крупный московский успех был упрочен в 1392 году с присоединением к московской «отчине» Нижнего Новгорода.

Феодальная война. Завершающий этап объединения земель вокруг Москвы: Василий III, Иван III

Собирание московских земель было приостановлено во второй четверти XV века, когда в Московском княжестве полыхала междоусобная война (1425-1453) между Василием II (1425-1462) и его дядей Юрием Звенигородским, закончившаяся победой сил централизации.

Завершающий этап объединения русских земель во второй половине XV – первой трети XVI веков сторицей воздал чаяниям московских правителей. Этот этап связан с именами великих князей Ивана III Васильевича (1462-1505) и Василия III Ивановича (1505-1533). Двигаясь к одной цели – сосредоточить в руках своего рода земли, на которых говорили по-русски и исповедовали православие – эти правители использовали разные методы расширения московского влияния. Одним из таких методов было установление предварительного контроля, который мог продолжаться десятилетиями при сохранении формальной независимости земли. Примерами могут служить истории подчинения Пскова и Рязани.

Присоединение Псковской земли и Рязани

Положение Пскова в системе великого княжества Московского окончательно сложилось к концу 1460-х годов: в апреле 1467 года Псков принял московского наместника князя Фёдора Шуйского, а после марта 1468 года псковичи начинают применять в делопроизводстве новую печать: «Печать псковская водьчины великого князя Ивана Васильевича». Из союзного государства Псковская земля превратилась в вассала великого князя. Ликвидация формальной псковской независимости произошла в 1510 году при Василии III.

Более продолжительной по времени стала история присоединения к Москве великого княжества Рязанского. Ещё в 1456 году умирающий рязанский правитель Иван Фёдорович «сына своего Василья приказал» великому князю Московскому Василию Тёмному. В 1464 году Василий Иванович, проживший восемь лет в Москве, был отправлен в Рязань «на его отчину, на великое княжение», а в жёны ему была отдана сестра Ивана III Анна. С тех пор Рязань шла в русле московской политики. Только усиление сепаратистских настроений в Рязани, значительно возросших накануне нашествия крымского хана Мухаммед-Гирея на Русь в 1521 году, подтолкнуло Василия III к отстранению последнего великого князя Рязанского Ивана Ивановича от власти. Скорее всего, «поимание» Ивана Ивановича произошло зимой 1520/21 года.

Присоединение Ярославских земель и княжества Ростовского

Среди попавших в зависимость от Москвы в 1460-е годы оказались и Ярославские земли. Из родословцев известно, что бездетный князь Александр Фёдорович продал Ярославль Ивану III. В присоединённый город отправился наместник Иван Васильевич Стрига Оболенский, методы управления которого были настолько жёсткими, что в одной из летописей он удостоился характеристики «сущего дьявола». А 23 марта 1464 года Иван III выдал первую из известных грамот на земли «в моей отчине, великого князя, в Ярославле». Однако до смерти Александра Фёдоровича в 1471 году в княжестве существовало своего рода «двоевластие». Видимо, Александр Фёдорович сохранял какие-то формальные княжеские права.

В те же годы происходит окончательное подчинение княжества Ростовского. К началу правления Ивана III значительная часть ростовских земель, включая «половину» Ростова, уже была во власти великих князей Московских. По завещанию Василия Тёмного, эти земли переходили его жене Марии Ярославне, которая, овдовев, поселилась непосредственно в Ростове. В 1474 году ростовские князья Владимир Андреевич и Иван Иванович продали Ивану III остававшуюся в их владении ростовскую «половину».

Присоединение Новгородской земли

Самым значительным успехом в деле создания единого Русского государства стало присоединение к Москве Новгородской земли. Наступательная новгородская политика была свойственна уже для первых лет правления Ивана III. Он воспринимал Новгород своей «отчиной» и «дединой». Поводом для наступления стали события, развернувшиеся в Новгороде в конце 1470 года: борьба вокруг избрания нового архиепископа и прибытие в город по приглашению веча литовского князя Михаила Александровича. Москва боялась допустить усиления влияния Литвы на Новгород, а именно «литовский след» виделся за этими новгородскими событиями. Помимо того, колебания новгородцев по выбору места рукоположения нового архиепископа (Москва или Литва) расценивались в Москве как попытка измены православию, поскольку Москва считала себя стражем чистоты восточного христианства.

Весной 1471 года в Москве прошёл т.н. «церковно-служилый собор» – новое явление в политической практике великих князей московских, отвечавшее стремлению заручиться возможно более широкой морально-политической поддержкой со стороны населения. Иваном III были разосланы приглашения к участию архиереям, «и по князи, и по бояре свои, и по воеводы, и по вся воя своя». Собор поддержал великого князя в его стремлении начать борьбу с Новгородом. В мае-июне 1471 года из Москвы по трём направлениям двинулись на Новгород ратные люди. Решающее сражение состоялось 14 июля на р. Шелони в 30 верстах от Новгорода. Новгородское войско было наголову разбито. Противостояние закончилось подписанием в местечке Коростыни мирного договора, по которому новгородцы выплачивали значительную контрибуцию, а самостоятельность Новгорода и во внешней, и во внутренней политике существенно ограничивалась.

1470-е годв прошли в Новгороде под знаком дальнейшего нарастания социальных противоречий. Весьма на руку для Ивана III стало обращение к нему «житьих и молодших» новгородцев с челобитьем на притеснения со стороны бояр. В конце1475 года Иван III лично отправился в Новгород и устроил суд. Четверо бояр, признанных виновными, были отправлены в Москву. Решение государя не только повышало авторитет великого князя Московского в глазах простых новгородцев и закрепляло подчинённый статус Новгорода. Образ Ивана III как справедливого судии оказался удачным политическим приёмом. Весной 1477 года из Новгорода в Москву потянулись толпы горожан, желавших получить удовлетворение за нанесённые им обиды. Московский летописец заметил, что «того не бывало от начала, как и земля их [Новгородская] стала, …до сего великого князя Ивана Васильевича, но сей в то приведе их». Антимосквские волнения в самом Новгороде привели к новому военному походу. 30 сентября 1477 года Иван III отправил новгородцам «складную грамоту» - извещение о начале войны. К концу ноября Новгород был в плотном кольце московских войск. Полтора месяца продолжались переговоры, новгородцы уступали одну позицию за другой. 13 января 1478 года город был сдан. Ещё целый месяц провёл Иван III в Новгороде, приводя его жителей к присяге, наказывая самых стойких своих противников и ликвидируя основные вечевые институты.

Присоединение великого княжества Тверского

К середине 1480-х годов настала очередь и великого княжества Тверского. После падения независимости Новгорода Тверская земля оказалась практически со всех сторон окружённой территориями, принадлежащими Москве. Только юго-западные рубежи княжества граничили с Литвой. Это создавало для Москвы серьёзные неудобства геополитического характера: Тверское княжество сильно вклинивалось вглубь Московского и всё больше склонялось к союзу с соседним Литовским государством. При этом Литва видела в Твери не равноправного союзника, а предмет экспансии. Первая московско-тверская война началась в конце 1484 года. Как и в истории Новгорода, поводом к войне стала «измена»: намерение великого князя Михаила Борисовича породниться с великим князем Литовским и королём Польским Казимиром IV, женившись на его внучке. Главная цель войны заключалась в разведке боем – проверке сил великого княжества Тверского и готовности Казимира помогать Твери. Король, как и в случае с Новгородом, предпочёл не вмешиваться. Это воодушевило Ивана III на более решительные действия. Вторая московско-тверская война, завершившаяся подчинением Твери, началась в августе 1485 года. Походу был придан общерусский характер. После нескольких дней осады великий князь Тверской Михаил Борисович бежал в Литву. Город сдался 12 сентября. На тверской стол Иван III посадил своего старшего сына и соправителя Ивана Молодого, который по линии матери происходил из тверского княжеского рода.

Борьба с Великим княжеством Литовским

Параллельно с присоединением независимых русских земель Иван III и Василий III начали борьбу с Великим княжеством Литовским, около 90 % территории которого составляли русские земли. В конце XIV – начале XVI веков у Литвы были отвоеваны Черниговские и Брянские земли, Смоленск.

Итоги

Кипучая деятельность Московских князей приводит к тому, что уже в первой трети XVI века молодое Московское государство становится крупнейшим в Европе. Оно протянется от Ледовитого океана на севере до Донецких степей на юге; от Финского залива, Чудского озера, верховьев Западной Двины и Днепра на западе до Урала и Оби на востоке. Огромные территории, на которые распространится власть государя «всея Руси», не были одинаковыми по своим природным условиям. Однако в целом для них было характерно обилие лесов. Наличие большого количества лесов сказывалось и на почвенных условиях, которые не были хорошими. Низкое плодородие почвы вкупе с суровыми климатическими условиями приводило к низкой и непостоянной урожайности. Положение усугублялось неизбежным в тех природно-климатических условиях преобладанием архаических систем земледелия – подсеки, перелоги. Трёхполье хотя и существовало, но занимало незначительной место в общей структуре земледелия, часто сочетаясь с архаичными системами. Обширность территории не обеспечивала государство достаточными природными ресурсами, потребность в которых постоянно возрастала. Железная руда являлась преимущественно низкокачественной, добываемой из поверхностных слоёв. Запасов драгоценных и цветных металлов, необходимых для монетного и военного дела, было мало. Ограниченность экономических возможностей московских князей еще больше заставляла их стремиться к расширению территорий в настойчивых попытках обнаружить ресурсы. Так закладывалась характерная черта русской социально-политической структуры – низкая плотность населения. Предположительно, она была в 5–7 раз ниже, чем в целом по Европе. В результате осложнялось исполнение важнейших государственных задач: эффективного управления и сбора налогов. Малая плотность населения затрудняла торговлю и распространение различных технических усовершенствований, способствовала сохранению архаичных общественных отношений. Эти обстоятельства накладывали печать на весь государственный строй и характер отношений между монархом и его подданными, во многом определив характер политической и общественной психологии в России.

В средневековье понятие «государство» воплощалось в личности правителя, который был одновременно и владельцем своего княжества. Единство государства сохранялось благодаря личной преданности правителю довольно тонкого правящего слоя. Поэтому в центральном управлении Московским княжеством особую роль играл княжеский «двор», состоявший из административных ведомств хозяйственного происхождения. Из московского «двора», который постепенно терял свои хозяйственные свойства, со временем вырастал бюрократический центральный аппарат власти. В недрах «двора» постепенно увеличивался слой чиновников; появлялись группы служащих — дьяков, — которые отвечали за наиболее важные отрасли управления. В «двор» начинало вводиться боярство присоединённых земель. Совещательный орган при князе, состоявший из приближённых, – Боярская дума – превратился в постоянный верховный совет, состав которого назначался великим князем. В думу попали представители княжеских линий, которые потеряли свою независимость (ростовские, ярославские, тверские князья). Постепенно «бояре» становились придворными чинами, а сама Боярская дума оказалась важным механизмом сплочения политической элиты: князья, лишившиеся власти на местах, приобрели её в центре, пусть и в ранге служилых.

Рост территории Московского княжества происходил гораздо быстрее, чем организация внутренней жизни на новых началах. Страна нуждалась в новом войске, системе управления и судопроизводстве. Традиционные общественно-политические институты, которые ещё вполне соответствовали своим задачам в первой половине XV века, во второй половине столетия оказались недостаточными. Государству было необходимо создавать и единую финансовой систему. Важнейшей задачей стала унификация налогообложения. Для этого с конца XV века в стране предпринимались хозяйственные описания. Их результаты закреплялись в т.н. писцовых книгах, которые служили основанием для податного земельного обложения – сошного письма. Древнейшие писцовые книги сохранились по Новгородской земле. Препятствием к слаженному действию механизма единого государства были и податные привилегии светских и церковных землевладельцев. Великокняжеское правительство стремилось к их ограничению.

Объединение Москвой русских земель вело к постепенному слиянию многочисленных местных культурных традиций в единую общерусскую. Процесс сближения художественных традиций нашёл свое отражение в литературе, архитектуре, иконописи, монументальной живописи и др. В языке нивелировалось различие диалектов. Важнейшим проявлением формирующегося единства стало складывание общего русского этнического самосознания. Именно на территориях, собранных великими князьями Московскими, утверждался великорусский этнос. Конечно, все указанные процессы не были одномоментными. Такие эпохальные изменения не могли произойти вдруг и продолжались и в XVI веке, а порой и значительно дольше.