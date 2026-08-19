ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ РЕСПУБЛИКИ (ОПР)

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ РЕСПУБЛИКИ (ОПР) - французская по­ли­тическая пар­тия.

Ос­но­ва­на Ж.Р. Ши­ра­ком 5 декабря 1976 года на ба­зе гол­ли­ст­ско­го Сою­за за но­вую рес­пуб­ли­ку с це­лью под­черк­нуть са­мо­стоя­тель­ность гол­ли­ст­ско­го дви­же­ния и его не­за­ви­си­мо­сть от парт­нё­ров по пра­вя­щей коа­ли­ции, объ­е­ди­нив­ших­ся в 1978 году в Со­юз за фран­цуз­скую де­мо­кратию (ЮДФ) и поль­зо­вав­ших­ся под­держ­кой пре­зи­ден­та В. Жис­кар д’Эсте­на . Свои­ми це­ля­ми пар­тия про­воз­гла­ша­ла обес­пе­че­ние су­ве­ре­ни­те­та на­ро­да и го­су­дар­ст­ва, сво­бо­ды, от­вет­ст­вен­но­сти и дос­то­ин­ст­ва лич­но­сти. Пер­вым пред­се­да­те­лем ОПР стал Ши­рак, из­бран­ный бла­го­да­ря под­держ­ке пар­тии мэ­ром Па­ри­жа в 1977 году, ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём - Ж. Мо­но. По ре­зуль­та­там пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1978 года ОПР вы­шла на 1-е ме­сто по чис­лу пред­ста­ви­те­лей в Национальном со­б­ра­нии (154 ман­да­та). В 1981-1986, 1988-1993 годах ОПР - главная си­ла пра­вой оп­по­зи­ции на­хо­див­шим­ся у вла­сти пра­ви­тель­ст­вам со­циа­ли­стов. В 1986-1988, 1993-1995, в пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Ф. Мит­те­ра­на, ли­де­ры пар­тии (сна­ча­ла Ши­рак, за­тем Э. Бал­ла­дюр) воз­глав­ля­ли пра­ви­тель­ст­ва (так называемые 1-е и 2-е со­су­ще­ст­во­ва­ния). В 1990-е годы в ОПР уси­ли­лись внутренние про­ти­во­ре­чия, пре­ж­де все­го по во­про­сам ев­ропейской по­лити­ки. Кры­ло пар­тии, воз­глав­ляе­мое Ш. Пас­куа и Ф. Се­ге­ном, вы­сту­па­ло про­тив уг­луб­ле­ния ин­те­гра­ции в Ев­ро­пей­ское эко­но­ми­че­ское со­об­ще­ст­во (с 1993 года Ев­ро­пей­ский со­юз), в то вре­мя как Ши­рак и Бал­ла­дюр под­дер­жи­ва­ли этот про­цесс, вы­ра­зив­ший­ся в под­пи­са­нии Маа­ст­рихт­ско­го до­го­во­ра . В ка­нун пре­зи­дент­ских вы­бо­ров 1995 года в ОПР про­изо­шёл но­вый рас­кол по во­про­су о вы­дви­же­нии пре­тен­ден­та на пре­зи­дент­ский пост. Часть чле­нов пар­тии (Н. Сар­ко­зи, Ф. Фий­он и др.) под­дер­жа­ли кан­ди­да­ту­ру Бал­ла­дю­ра, в то вре­мя как другая часть (А. Жюп­пе, Ж. Ту­бон и др.) - кан­ди­да­ту­ру Ши­ра­ка. В ре­зуль­та­те свои кан­ди­да­ту­ры вы­ста­ви­ли и Ши­рак, и Бал­ла­дюр. По­сле по­бе­ды на вы­бо­рах Ши­ра­ка ОПР про­во­ди­ла курс на объ­е­ди­не­ние с пра­во­цен­три­ст­ски­ми си­ла­ми Фран­ции. В апреле 2002 года пар­тия сли­лась с боль­шей ча­стью ЮДФ и об­ра­зо­ва­ла Со­юз за пре­зи­дент­ское боль­шин­ст­во [с но­ября 2002 года Со­юз за народное дви­же­ние (ЮМП)].

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