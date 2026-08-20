ОБЪЕДИНЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА - французская политическая партия.

Ос­но­ва­тель и бес­смен­ный председатель РПФ - генерал Ш. де Голль (о соз­да­нии РПФ он объ­явил в сво­ей ре­чи в Страс­бу­ре 4 апреля 1947 года). Пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря РПФ за­ни­ма­ли Ж. Сус­тель (1947-1951), Л. Тер­ну­ар (1951-1954), Ж. Фок­кар (1954). РПФ по­зи­цио­ни­ро­ва­ла се­бя как над­клас­со­вое объ­е­ди­не­ние всех фран­цу­зов. Она не име­ла про­грам­мы, ко­то­рую за­ме­ня­ли «удар­ные идеи»; глав­ная из них - тре­бо­ва­ние от­ме­ны кон­сти­ту­ции 1946 года и ус­та­нов­ле­ния во Фран­ции силь­ной, не­за­ви­си­мой от пар­тий ис­пол­нительной вла­сти. Идеи РПФ про­па­ган­ди­ро­ва­лись на стра­ни­цах журнала «Le Rassemblement» (1948-1954), «Liberté de l’Esprit» (1949-1953) и др. Пер­во­на­чаль­но РПФ име­ла боль­шой ус­пех, к ней при­мк­ну­ли многие из­вест­ные сто­рон­ни­ки де Гол­ля вре­мён 2-й ми­ро­вой вой­ны (М. Деб­ре, Ж. Ша­бан-Дель­мас, А. Маль­ро и др.), её чис­лен­ность дос­тиг­ла 500 тысяч (по другим дан­ным, 1 млн.) человек. На му­ни­ци­паль­ных вы­бо­рах в октябре 1947 года Объ­е­ди­не­ние по­лу­чи­ло под­держ­ку около 40% из­би­ра­те­лей, чле­ны РПФ воз­гла­ви­ли мэ­рии круп­ных го­ро­дов (Бор­до, Лилль, Мар­сель и др.). Объ­е­ди­не­ние име­ло стро­го цен­тра­ли­зованную струк­ту­ру, ос­но­ван­ную на под­чи­не­нии де Гол­лю, про­во­ди­ло еже­год­ные съез­ды. Пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния РПФ свя­зан с окон­чательным оформ­ле­ни­ем гол­лиз­ма как круп­ней­ше­го идей­но-по­ли­тические те­че­ния Фран­ции, кри­стал­ли­за­ции его идео­ло­гических ус­та­но­вок (силь­ная власть, национальное ве­ли­чие, ан­ти­ком­му­низм, со­ци­аль­но-эко­но­мическая по­ли­ти­ка в ду­хе ре­фор­миз­ма). Ли­де­ры РПФ по­сто­ян­но тре­бо­ва­ли рос­пус­ка Национального со­б­ра­ния и про­ве­де­ния но­вых пар­ла­мент­ских вы­бо­ров . До­бить­ся это­го им не уда­лось, од­на­ко они соз­да­ли так называемую ин­тер­груп­пу, в ко­то­рую во­шли де­пу­та­ты и се­на­то­ры различных по­ли­тических пар­тий, зая­вив­шие о сво­ём по­ло­жительном от­но­ше­нии к иде­ям и дея­тель­но­сти де Гол­ля. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в ию­не 1951 года РПФ по­лу­чи­ла 22,3% го­ло­сов из­би­ра­те­лей и 118 мест в Национальном со­б­ра­нии. Это­го бы­ло не­дос­та­точ­но для соз­да­ния од­но­пар­тий­но­го пра­ви­тель­ст­ва, и РПФ ос­та­лась в оп­по­зи­ции. Во­прос о под­держ­ке пра­во­цен­три­ст­ских пра­ви­тельств и всту­п­ле­нии в них чле­нов РПФ, про­тив че­го вы­сту­пал де Голль, вы­звал ряд рас­ко­лов в объ­е­ди­не­нии вес­ной - ле­том 1952 года, по­сле че­го на­чал­ся его упа­док. В 1953 году де Голль объ­я­вил о пре­дос­тав­ле­нии сво­бо­ды дей­ст­вий де­пу­та­там и се­на­то­рам от РПФ, а в 1955 году офи­ци­аль­но рас­пус­тил объ­еди­не­ние. До 1958 года пар­ла­мен­та­рии бывшего РПФ про­дол­жа­ли от­стаи­вать идеи гол­лиз­ма в рам­ках не­боль­шой пар­тии Национальный центр со­ци­аль­ных рес­пуб­ли­кан­цев, воз­глав­ляв­шей­ся Ша­бан-Дель­ма­сом.

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