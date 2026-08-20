ОБЪЕДИНЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА
ОБЪЕДИНЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА - французская политическая партия.
Основатель и бессменный председатель РПФ - генерал Ш. де Голль (о создании РПФ он объявил в своей речи в Страсбуре 4 апреля 1947 года). Пост генерального секретаря РПФ занимали Ж. Сустель (1947-1951), Л. Тернуар (1951-1954), Ж. Фоккар (1954). РПФ позиционировала себя как надклассовое объединение всех французов. Она не имела программы, которую заменяли «ударные идеи»; главная из них - требование отмены конституции 1946 года и установления во Франции сильной, независимой от партий исполнительной власти. Идеи РПФ пропагандировались на страницах журнала «Le Rassemblement» (1948-1954), «Liberté de l’Esprit» (1949-1953) и др. Первоначально РПФ имела большой успех, к ней примкнули многие известные сторонники де Голля времён 2-й мировой войны (М. Дебре, Ж. Шабан-Дельмас, А. Мальро и др.), её численность достигла 500 тысяч (по другим данным, 1 млн.) человек. На муниципальных выборах в октябре 1947 года Объединение получило поддержку около 40% избирателей, члены РПФ возглавили мэрии крупных городов (Бордо, Лилль, Марсель и др.). Объединение имело строго централизованную структуру, основанную на подчинении де Голлю, проводило ежегодные съезды. Период существования РПФ связан с окончательным оформлением голлизма как крупнейшего идейно-политические течения Франции, кристаллизации его идеологических установок (сильная власть, национальное величие, антикоммунизм, социально-экономическая политика в духе реформизма). Лидеры РПФ постоянно требовали роспуска Национального собрания и проведения новых парламентских выборов. Добиться этого им не удалось, однако они создали так называемую интергруппу, в которую вошли депутаты и сенаторы различных политических партий, заявившие о своём положительном отношении к идеям и деятельности де Голля. На парламентских выборах в июне 1951 года РПФ получила 22,3% голосов избирателей и 118 мест в Национальном собрании. Этого было недостаточно для создания однопартийного правительства, и РПФ осталась в оппозиции. Вопрос о поддержке правоцентристских правительств и вступлении в них членов РПФ, против чего выступал де Голль, вызвал ряд расколов в объединении весной - летом 1952 года, после чего начался его упадок. В 1953 году де Голль объявил о предоставлении свободы действий депутатам и сенаторам от РПФ, а в 1955 году официально распустил объединение. До 1958 года парламентарии бывшего РПФ продолжали отстаивать идеи голлизма в рамках небольшой партии Национальный центр социальных республиканцев, возглавлявшейся Шабан-Дельмасом.