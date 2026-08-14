Объедине́нная оппози́ция

Объедине́нная оппози́ция — этап развития левой оппозиции в ВКП (б) в 1926. В первой половине года происходило сближение сторонников левой оппозиции и «новой оппозиции» , которых прежде разделяли острые разногласия, во многом личного характера. 3 июня 1926 Л. Д. Троцкий и Г. Е. Зиновьев вместе голосовали в Политбюро против «правой» на их взгляд политики Коммунистического интернационала (КИ) в Великобритании. К июльскому пленуму ЦК и ЦКК оппозиционеры подготовили письмо 13‑ти с критикой бюрократизма в партии. На июльском пленуме ЦК произошла полемика между фракцией большинства Политбюро (И. В. Сталин , Н. И. Бухарин , А. Н. Рыков и др.) и О. о. Зиновьев был выведен из Политбюро. В ответ на кадровое наступление фракции большинства О. о. организовала серию выступлений и дебатов в партийных организациях о ситуации в ВКП(б) и ее политическом курсе, который О. о. считала слишком правым, содействующим росту капиталистических элементов в деревне и укреплению позиций империализма в мире. Угроза административных санкций ограничивала возможность поддержки О. о. даже теми коммунистами, которые были с ней согласны, а коммунистическая пресса дискредитировала О. о. В то же время фракция большинства опасалась раскола партии. 13–16 октября стороны обменялись примирительными заявлениями. Однако на пленуме ЦК 23–26 октября Зиновьев был отозван из руководства КИ, Троцкий выведен из Политбюро. Также О. о. после новой полемики была осуждена на XV партконференции (26 октября — 3 ноября 1926). В то же время конференция фактически приняла требование О. о. ускорить темпы индустриализации. Полемическая кампания О. о. подготовила действия левой оппозиции на завершающем этапе открытой полемики в ВКП(б) в 1927.

Ист. : Архив Троцкого: Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923–1927. В 4 т. Т. 2. М., 1990; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9‑е изд. В 16 т. Т. 4. М., 1983–1990.

Лит. : Сталин И. В. Сочинения. В 13 т. Т. 8. М., 1946–1952; Троцкий Л. Д. Моя жизнь. М., 1990; Роговин В. З. Была ли альтернатива? «Троцкизм»: взгляд через годы. М., 1992; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Внутриполитическая борьба в СССР в 20–30‑е гг. М., 2004. А. В. Шубин.