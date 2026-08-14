ОБАЛЬДИА РЕНЕ ДЕ
ОБАЛЬДИА РЕНЕ ДЕ - французский писатель, член Французской академии (1999).
Сын панамского дипломата и француженки. С раннего детства жил во Франции, учился в лицее Кондорсе, в 1940 году был мобилизован, в том же году попал в фашистский плен, до 1944 года находился в концентрационном лагере. Дебютировал поэтическим сборником «Юг» («Midi», 1949) в духе сюрреализма. Автор романов «Тамерлан сердец» («Tamerlan des cœurs», 1955), «Фуга в Ватерлоо» («Fugue ̀а Waterloo», 1956) и «Столетие» («Le centenaire», 1959), пронизанных гротескной образностью и чёрным юмором. Наибольшую популярность снискали пьесы «Женузи» («Génousie», 1960), «Семь импровизаций на досуге» («Sept impromptus а̀ loisir», 1961), «Ветер в ветках сассафраса» («Du vent dans les branches de sassafras», 1966) и другие, во многом развивавшие традиции абсурда театра. Драмы Обальдиа отличают языковая игра (обилие неологизмов, фразеологизмов, каламбуров, неожиданное использование речевых клише), совмещение пространственно-временных пластов, пристальный интерес к бессознательному. Среди произведений: книга мемуаров «Экзобиография» («Exobiographie», 1993); стихотворения для детей, в том числе сборник «Фантастишки: стихи для детей и некоторых взрослых» («Innocentines, poèmes pour enfants et quelques adultes», 1969, русский перевод 2001 года).
Сочинения:
Стихи французских поэтов для детей. М., 2006. С. 51–78;
Théâtre. P., 2008.