ОАХАКА-ДЕ-ХУАРЕС

ОАХАКА-ДЕ-ХУАРЕС - город на юге Мексики, административный центр и крупнейший город штата Оахака.

Население 256 тысяч человек (2013), с при­ле­гаю­щи­ми на­сe­лён­ны­ми пунк­та­ми (Сан­та-Лу­сия- дель-Ка­ми­но, Сан­та-Крус-Хо­хо­кот­лан и др.; все­го 19 му­ни­ци­па­ли­те­тов) об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию (мет­ро­по­ли­тен­скую зо­ну) с населением свыше 550 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в до­ли­не хреб­та Южной Сьер­ра-Мад­ре, на реке Ато­як. Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с Ме­хи­ко и го­ро­да­ми ку­рорт­ной зо­ны ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (473 тысяч пас­са­жи­ров в 2012 году).

В до­ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од на мес­те современного города Оахака су­ще­ст­во­ва­ли по­се­ле­ния са­по­те­ков и миш­те­ков, на­хо­див­шие­ся в сфе­ре влия­ния со­сед­не­го го­ро­да Мон­те-Аль­бан. В 1521 году за­ло­же­но пер­вое испанское по­се­ле­ние, из­вест­ное с 1529 года как Ан­те­ке­ра (Antequera). В 1520-е годы пра­во вла­де­ния по­се­ле­ни­ем у его ос­но­ва­те­лей без­ус­пеш­но ос­па­ри­вал Э. Кор­тес. В 1532 году ука­зом испанского ко­ро­ля Кар­ла I Ан­те­ке­ре при­сво­ен ста­тус го­ро­да. В 1821 году пе­ре­име­нован в город Оахака (преж­нее ин­дей­ское название), с 1824 года административный центр од­но­именного шта­та. С 1872 года офи­ци­аль­но на­зы­ва­ет­ся Оа­ха­ка-де-Хуа­рес (в честь национального ге­роя Мек­си­ки Б. Хуа­ре­са). В 2006 году ме­сто мас­со­вых ак­ций со­ци­аль­но­го про­тес­та, пре­ж­де все­го ра­бот­ни­ков сфе­ры об­ра­зо­ва­ния.

Рас­по­ло­жен­ный на рав­ни­не ис­то­рический центр го­ро­да с пря­мо­уголь­ной се­тью улиц (план А. Гар­сии Бра­во, 1529) за­стро­ен мас­сив­ны­ми 1-2-этаж­ны­ми до­ма­ми из зе­ле­но­ва­то­го кам­ня кан­те­ра с рез­ны­ми пор­та­ла­ми, же­лез­ны­ми ре­шёт­ка­ми на ок­нах и бал­ко­нах. Квад­рат­ная в пла­не центральная площадь Пла­са-де-ла-Кон­сти­тусь­он (Со­ка­ло) в 1857 году за­са­же­на де­ревь­я­ми; в её цен­тре - ажур­ный киоск в сти­ле мо­дерн (1901); на южной сто­ро­не - бывший дво­рец гу­бер­на­то­ра (1775-1783, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1832-1887 и 1936-1948 годах; ны­не Му­зей «Уни­вер­сум», ос­но­ван в 2004 году, от­крыт в 2006 году). С се­ве­ро-за­па­да к Со­ка­ло при­мы­ка­ет площадь Ала­ме­да-де-Ле­он (об­ра­зо­ва­на в 1843 году) со зда­ни­ем поч­ты (конец XIX века) и 5-не­фным со­бо­ром Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Асун­сь­он (Воз­не­се­ния Де­вы Ма­рии; 1535-1544, пе­ре­стро­ен в 1702-1733 годах, ка­пел­лы 1682-1694 годов, западный фа­сад 1741-1752 годов; баш­ни рес­тав­ри­ро­ва­ны по­сле зем­ле­тря­се­ния 1931 года; ку­пол об­ли­цо­ван из­раз­ца­ми). К се­ве­ру от не­го рас­по­ло­жен ан­самбль бывшего монастыря Сан­то-До­мин­го с цер­ко­вью (1552-1608, архитектор Э. Ка­ва­ро­кас; резь­ба, фре­ски XVII века), клу­ат­ром (XVI век), ка­пел­лой Ро­са­рио (1724-1731; резь­ба по сту­ку). Ны­не в мо­на­сты­ре раз­ме­ща­ет­ся Куль­тур­ный центр Сан­то-До­мин­го с Му­зе­ем куль­тур города Оахака (1972; ар­хео­ло­гические, эт­но­гра­фические и ис­то­рические со­б­ра­ния; зо­ло­то из Мон­те-Аль­ба­на), эт­но­бо­та­ническим са­дом (1993) и библиотекой Ф. де Бур­гоа (1994). Так­же со­хра­ни­лись ан­самб­ли бывших мо­на­сты­рей Сан­та-Ка­та­ли­на-де-Сье­на (ос­но­ван в 1568 году, стро­ил­ся до XVIII века; с 1862 года тюрь­ма, с 1976 года гос­ти­ни­ца «Ка­ми­но Ре­аль»), ав­гу­стин­цев (ос­но­ван в 1576 году; церковь Сан-Агу­стин, около 1576-1586 годов, пе­ре­строе­на в конце XVII века - 1722 году), фран­ци­скан­цев (1592 год - XVIII век), кар­ме­ли­тов (1696; церковь Кар­мен-Аль­то на мес­те ац­тек­ско­го свя­ти­ли­ща, по­строе­на к 1751 году), ка­пу­ци­нов (церковь Сан-Хо­се, 1720-1728; ны­не Шко­ла ис­кусств), так называемых Се­ми кня­зей (XVIII век; с 1963 года Институт куль­ту­ры). Го­род ук­ра­ша­ют так­же свыше 20 церк­вей (пре­имущественно ба­роч­ных), в том числе ие­зу­ит­ская Ла-Ком­пань­ия- де-Хе­сус (1579, пе­ре­строе­на в XVIII веке), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Мер­сед с 8-гран­ным ку­по­лом (1633, пе­ре­строе­на в 1791 году, архитектор И. Эс­ка­ле­ра), Кар­мен-Ба­хо (XVII век, пе­ре­строе­на в XIX веке), Сан-Ху­ан-де-Дьос (1699-1703, пор­тал 1889 года; рос­пи­си художника У. Оли­ве­ры), Сан-Ма­тео (1669, пе­ре­строе­на к 1713 году), ба­зи­ли­ка Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Со­ле­дад (1682-1689; западный фа­сад 1717-1718 годов; ор­ган 1686 года; в юго-западной час­ти бывшего мо­на­сты­ря - Ре­лигиозный му­зей), Дра­го­цен­ной кро­ви Хри­ста (1689), Сан-Фе­ли­пе-Не­ри (1733-1770, баш­ни XIX века; по­зо­ло­чен­ный за­пре­столь­ный об­раз в сти­ле чур­ри­ге­ре­ско), Сан-Фран­си­ско (1733-1735), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-лас-Нье­вес (1770-1772), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Де­фен­са (1786-1792). Сре­ди гражданских по­стро­ек XVIII - XIX веков: ак­ве­дук (середина XVIII века), зда­ния пуб­лич­ной библиотеки (XVIII век, ос­но­ва­на в 1825 году), Института на­ук и ис­кусств (середина XIX века, пе­ре­строе­но в 1899-1901 годах; ны­не юри­дический факультет Ав­то­ном­но­го университета Бе­ни­то Хуа­рес), рын­ки. В ду­хе эк­лек­тиз­ма - те­атр «Ма­ке­до­нио Аль­ка­ла» (1903-1909). Па­мят­ник Б. Хуа­ре­су (1885). К се­ве­ро-за­па­ду от ис­то­рического цен­тра рас­по­ло­же­на церковь Сан­та- Ма­рия-дель-Мар­ке­са­до (конец XVI века, пе­ре­строе­на в XVIII веке); на хол­ме Фор­тин - об­сер­ва­то­рия и пла­не­та­рий (1973), па­мят­ник Хуа­ре­су (1906), кон­церт­ная пло­щад­ка «Ау­ди­то­рио Ге­ла­ге­ца» (1974, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 2010 году). К се­ве­ру от ис­то­рического цен­тра - церковь Сан-Фе­ли­пе-дель-Агуа (XVIII век), вил­ла Аги­ле­ра в ду­хе пал­ла­ди­ан­ст­ва (около 1913 года).

Оахака - центр куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния шта­та. Сре­ди ву­зов: Ав­то­ном­ный университет Бе­ни­то Хуа­рес (1827, современный ста­тус с 1955 года), Тех­но­ло­гический институт (1968), фи­ли­ал Университета Анау­ак. Му­зеи: до­ко­лум­бо­вой эпо­хи «Ру­фи­но Та­майо» (1974; в особ­ня­ке XVIII века), современного искусства (1992; рас­по­ло­жен в так называемом До­ме Кор­те­са, конец XVII века), фи­ла­те­лии (1998), оа­хак­ских жи­во­пис­цев (в зда­нии XVIII века; жи­во­пись XVI-XX веков), же­лез­но­до­рож­ный, тек­сти­ля и др. Институт гра­фических ис­кусств города Оахака (1988, в зда­нии XVII века); Институт ре­мё­сел. Дом-му­зей Б. Хуа­ре­са (1974). Центр фо­то­гра­фии Аль­варе­са Бра­во (1996). Те­ат­ры: «Ма­ке­до­нио Аль­ка­ла» (1909), «Аль­ва­ро Кар­ри­льо» (1985), «Хуа­рес» (2006).

Оахака - главный эко­но­мический центр шта­та Оа­ха­ка. Около 80% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (в том числе оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, ус­лу­ги транс­пор­та и свя­зи, ту­ри­стический биз­нес, административные функ­ции). Важ­ный центр ту­риз­ма (свыше 1 млн. человек в год); раз­ви­ты гос­ти­нич­ное (бо­лее 200 оте­лей различного клас­са) и рес­то­ран­ное де­ло. Промышленность име­ет ме­ст­ное зна­че­ние. Дей­ст­ву­ют не­боль­шие тек­стиль­ные фабрики, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие заводы, пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственной про­дук­ции ре­гио­на, мно­го­численные мел­кие ав­то­мас­тер­ские. Кус­тар­ное про­изводство ке­ра­ми­ки, оде­ж­ды, юве­лир­ных из­де­лий. В пре­де­лах аг­ло­ме­рации - ряд пред­при­ятий по про­изводству строй­ма­те­риа­лов (це­мен­та, стро­ительных ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и др.), заводы: по вы­пус­ку по­ли­эти­ле­но­вой упа­ков­ки промышленного на­зна­че­ния ком­па­нии «Cimaplas» и по про­изводству це­о­ли­та ком­па­нии «Zeonat Agroindust­ria». Оахака - центр сельскохозяйственного рай­она (в до­ли­нах хреб­та Южной Сьер­ра-Мад­ре вы­ра­щи­ва­ют ку­ку­ру­зу, фа­соль, цит­ру­со­вые и др.). Близ города Оахака - город Сан­ть­я­го-Ма­тат­лан, один из глав­ных мексиканских цен­тров про­изводства мес­ка­ля (ал­ко­голь­но­го на­пит­ка из ага­вы).

В ок­ре­ст­но­стях города Оахака - мно­го­численные объ­ек­ты ту­риз­ма: ос­тат­ки древ­не­го го­ро­да са­по­те­ков Мон­те-Аль­бан, пи­ра­ми­да и гроб­ни­цы по­след­ней сто­ли­цы са­по­те­ков Саа­чи­лы (XV - начало XVI веков), бывший до­ми­ни­кан­ский монастырь Апостола Иа­ко­ва в Куи­лапан-де-Гер­ре­ро (по­стро­ен на мес­те са­по­тек­ской пи­ра­ми­ды в 1551-1570-е годы); в до­ли­не Тла­ко­лу­ла - руи­ны древ­них го­ро­дов са­по­те­ков и миш­те­ков Ягуль (ос­но­ван в V веке до н. э.; пло­щад­ка для иг­ры в мяч, гроб­ни­цы, руи­ны так называемого Двор­ца 6 дво­ров и кре­по­сти; все VI - XV веков), Мит­ла и Дайн­су. Ис­то­рический центр города Оахака и ар­хео­ло­гическая зо­на города Мон­те-Аль­бан, а так­же города Мит­ла (с ок­ру­жаю­щи­ми его дои­сто­рическими пе­ще­ра­ми с на­скаль­ны­ми ри­сун­ка­ми) и Ягуль вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)