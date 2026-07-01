ОАХАКА-ДЕ-ХУАРЕС
ОАХАКА-ДЕ-ХУАРЕС - город на юге Мексики, административный центр и крупнейший город штата Оахака.
Население 256 тысяч человек (2013), с прилегающими насeлёнными пунктами (Санта-Лусия- дель-Камино, Санта-Крус-Хохокотлан и др.; всего 19 муниципалитетов) образует городскую агломерацию (метрополитенскую зону) с населением свыше 550 тысяч человек. Расположен в долине хребта Южной Сьерра-Мадре, на реке Атояк. Автодорогами связан с Мехико и городами курортной зоны тихоокеанского побережья. Международный аэропорт (473 тысяч пассажиров в 2012 году).
В доколониальный период на месте современного города Оахака существовали поселения сапотеков и миштеков, находившиеся в сфере влияния соседнего города Монте-Альбан. В 1521 году заложено первое испанское поселение, известное с 1529 года как Антекера (Antequera). В 1520-е годы право владения поселением у его основателей безуспешно оспаривал Э. Кортес. В 1532 году указом испанского короля Карла I Антекере присвоен статус города. В 1821 году переименован в город Оахака (прежнее индейское название), с 1824 года административный центр одноименного штата. С 1872 года официально называется Оахака-де-Хуарес (в честь национального героя Мексики Б. Хуареса). В 2006 году место массовых акций социального протеста, прежде всего работников сферы образования.
Расположенный на равнине исторический центр города с прямоугольной сетью улиц (план А. Гарсии Браво, 1529) застроен массивными 1-2-этажными домами из зеленоватого камня кантера с резными порталами, железными решётками на окнах и балконах. Квадратная в плане центральная площадь Пласа-де-ла-Конститусьон (Сокало) в 1857 году засажена деревьями; в её центре - ажурный киоск в стиле модерн (1901); на южной стороне - бывший дворец губернатора (1775-1783, реконструирован в 1832-1887 и 1936-1948 годах; ныне Музей «Универсум», основан в 2004 году, открыт в 2006 году). С северо-запада к Сокало примыкает площадь Аламеда-де-Леон (образована в 1843 году) со зданием почты (конец XIX века) и 5-нефным собором Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон (Вознесения Девы Марии; 1535-1544, перестроен в 1702-1733 годах, капеллы 1682-1694 годов, западный фасад 1741-1752 годов; башни реставрированы после землетрясения 1931 года; купол облицован изразцами). К северу от него расположен ансамбль бывшего монастыря Санто-Доминго с церковью (1552-1608, архитектор Э. Каварокас; резьба, фрески XVII века), клуатром (XVI век), капеллой Росарио (1724-1731; резьба по стуку). Ныне в монастыре размещается Культурный центр Санто-Доминго с Музеем культур города Оахака (1972; археологические, этнографические и исторические собрания; золото из Монте-Альбана), этноботаническим садом (1993) и библиотекой Ф. де Бургоа (1994). Также сохранились ансамбли бывших монастырей Санта-Каталина-де-Сьена (основан в 1568 году, строился до XVIII века; с 1862 года тюрьма, с 1976 года гостиница «Камино Реаль»), августинцев (основан в 1576 году; церковь Сан-Агустин, около 1576-1586 годов, перестроена в конце XVII века - 1722 году), францисканцев (1592 год - XVIII век), кармелитов (1696; церковь Кармен-Альто на месте ацтекского святилища, построена к 1751 году), капуцинов (церковь Сан-Хосе, 1720-1728; ныне Школа искусств), так называемых Семи князей (XVIII век; с 1963 года Институт культуры). Город украшают также свыше 20 церквей (преимущественно барочных), в том числе иезуитская Ла-Компаньия- де-Хесус (1579, перестроена в XVIII веке), Нуэстра-Сеньора-де-ла-Мерсед с 8-гранным куполом (1633, перестроена в 1791 году, архитектор И. Эскалера), Кармен-Бахо (XVII век, перестроена в XIX веке), Сан-Хуан-де-Дьос (1699-1703, портал 1889 года; росписи художника У. Оливеры), Сан-Матео (1669, перестроена к 1713 году), базилика Нуэстра-Сеньора-де-ла-Соледад (1682-1689; западный фасад 1717-1718 годов; орган 1686 года; в юго-западной части бывшего монастыря - Религиозный музей), Драгоценной крови Христа (1689), Сан-Фелипе-Нери (1733-1770, башни XIX века; позолоченный запрестольный образ в стиле чурригереско), Сан-Франсиско (1733-1735), Нуэстра-Сеньора-де-лас-Ньевес (1770-1772), Нуэстра-Сеньора-де-ла-Дефенса (1786-1792). Среди гражданских построек XVIII - XIX веков: акведук (середина XVIII века), здания публичной библиотеки (XVIII век, основана в 1825 году), Института наук и искусств (середина XIX века, перестроено в 1899-1901 годах; ныне юридический факультет Автономного университета Бенито Хуарес), рынки. В духе эклектизма - театр «Македонио Алькала» (1903-1909). Памятник Б. Хуаресу (1885). К северо-западу от исторического центра расположена церковь Санта- Мария-дель-Маркесадо (конец XVI века, перестроена в XVIII веке); на холме Фортин - обсерватория и планетарий (1973), памятник Хуаресу (1906), концертная площадка «Аудиторио Гелагеца» (1974, реконструирована в 2010 году). К северу от исторического центра - церковь Сан-Фелипе-дель-Агуа (XVIII век), вилла Агилера в духе палладианства (около 1913 года).
Оахака - центр культуры и образования штата. Среди вузов: Автономный университет Бенито Хуарес (1827, современный статус с 1955 года), Технологический институт (1968), филиал Университета Анауак. Музеи: доколумбовой эпохи «Руфино Тамайо» (1974; в особняке XVIII века), современного искусства (1992; расположен в так называемом Доме Кортеса, конец XVII века), филателии (1998), оахакских живописцев (в здании XVIII века; живопись XVI-XX веков), железнодорожный, текстиля и др. Институт графических искусств города Оахака (1988, в здании XVII века); Институт ремёсел. Дом-музей Б. Хуареса (1974). Центр фотографии Альвареса Браво (1996). Театры: «Македонио Алькала» (1909), «Альваро Каррильо» (1985), «Хуарес» (2006).
Оахака - главный экономический центр штата Оахака. Около 80% работающих занято в сфере услуг (в том числе оптовая и розничная торговля, услуги транспорта и связи, туристический бизнес, административные функции). Важный центр туризма (свыше 1 млн. человек в год); развиты гостиничное (более 200 отелей различного класса) и ресторанное дело. Промышленность имеет местное значение. Действуют небольшие текстильные фабрики, деревообрабатывающие заводы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции региона, многочисленные мелкие автомастерские. Кустарное производство керамики, одежды, ювелирных изделий. В пределах агломерации - ряд предприятий по производству стройматериалов (цемента, строительных металлоконструкций и др.), заводы: по выпуску полиэтиленовой упаковки промышленного назначения компании «Cimaplas» и по производству цеолита компании «Zeonat Agroindustria». Оахака - центр сельскохозяйственного района (в долинах хребта Южной Сьерра-Мадре выращивают кукурузу, фасоль, цитрусовые и др.). Близ города Оахака - город Сантьяго-Мататлан, один из главных мексиканских центров производства мескаля (алкогольного напитка из агавы).
В окрестностях города Оахака - многочисленные объекты туризма: остатки древнего города сапотеков Монте-Альбан, пирамида и гробницы последней столицы сапотеков Саачилы (XV - начало XVI веков), бывший доминиканский монастырь Апостола Иакова в Куилапан-де-Герреро (построен на месте сапотекской пирамиды в 1551-1570-е годы); в долине Тлаколула - руины древних городов сапотеков и миштеков Ягуль (основан в V веке до н. э.; площадка для игры в мяч, гробницы, руины так называемого Дворца 6 дворов и крепости; все VI - XV веков), Митла и Дайнсу. Исторический центр города Оахака и археологическая зона города Монте-Альбан, а также города Митла (с окружающими его доисторическими пещерами с наскальными рисунками) и Ягуль включены в список Всемирного наследия.