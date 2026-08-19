О́стия

О́стия ( лат. Ostia, ныне Остия-­Анти­ка) — древний город в устье р. Тибр. Согласно нарративной традиции, О. — первая римская колония, основанная Анком Марцием в VII в. до н. э. для охраны побережья и добычи соли. Самые ранние следы укреплений на территории О. датируются IV в. до н. э. После окончания Пунических вой­н О. из военного укрепления превращается в полноценное поселение. Расцвет О. приходится на первые века нашей эры и связан с экономическим подъемом Римской империи. Сильные наводнения, распространение пиратства, вспышки малярии и строительство папой Григорием IV нового порта в Григориополе привели город в запустение. Систематические раскопки О. начались в XIX в. На территории О. были обнаружены форум, театр, термы, храмы, в числе которых восемнадцать, посвященных богу Митре, синагога, жилые кварталы, складские помещения и т. д.

Лит .: Hermansen G . Ostia: Aspects of Roman City Life Edmonton, 1982; Packer J. The Insulae of Imperial Ostia. Rome, 1971; Lorenzatti S . Ostia. Storia ambiente itinerary. Roma, 2007. М. Н. Кириллова.