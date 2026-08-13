О́сака

О́сака — один из крупнейших городов Японии, второй по значимости экономический, культурный и транспортный центр страны, столица одноименной префектуры. Численность населения — более 2,7 млн человек (2022; третий по населенности город в стране). Вместе с городами Киото , Кобэ и другими образует агломерацию Кэйхансин (всего 19,3 млн человек).

Основан не позднее IV в. н. э. как Нанива. С V в. — важный морской порт, связывавший центральную Японию с западными районами, а также Кореей и Китаем. В V, VII, VIII вв. Нанива несколько раз становилась резиденцией государей. После переноса постоянной столицы из Нара в Хэйан (Киото) в конце VIII в. Нанива теряет значение «морских ворот» столицы, однако расположенные там храмы Ситэннодзи, Сумиёси, Тэммангу и другие оставались центрами религиозного паломничества.

Новый период в истории местности начался с основания в 1496 монахом Рэннё храма Исияма-­Хонгандзи. Вокруг храма, ставшего одним из центров буддийской школы Дзёдо-синсю, чьи радикальные последователи формировали вооруженные отряды (икко -икки ), сложилось укрепленное поселение О., которое после нескольких безуспешных осад было захвачено и разрушено в 1580 первым объединителем Японии Ода Нобунага . Его преемник Тоётоми Хидэёси в 1583 заложил на месте храма замок О. (окончен в 1598), ставший его резиденцией, что способствовало росту прилегающего поселения. После захвата власти в стране Токугава Иэясу и основания бакуфу в Эдо замок О. оставался местом пребывания Тоётоми Хидэёри, сына и наследника Хидэёси, однако в ходе военной кампании 1614–1615 Иэясу атаковал замок и принудил Хидэёри как главного политического соперника к самоубийству.

Город О. в 1619 был включен в земли прямого подчинения бакуфу, а замок выстроен заново и стал резиденцией представителя бакуфу, осуществлявшего надзор над городом и даймё западных провинций. С этого времени О. стала важным экономическим и культурным центром, куда свозились и где перераспределялись товары со всей страны, работала рисовая биржа. Также О. являлась важным транспортным узлом для каботажных перевозок между Киото и резиденцией сёгуна в Эдо и между восточными и западными провинциями Японии. В конце XVII — начале XVIII в. — центр расцвета городской культуры Гэнроку (театры кабуки и бунраку, ксилографическая печать, в том числе гравюр укиё-э, и т. д.). В 1837 произошло восстание под руководством Осио Хэйхатиро, крупнейшее в эпоху Токугава .

В 1868 в ходе реставрации Мэйдзи О. была открыта для иностранцев и стала центром одноименной префектуры. В 1874 соединен железной дорогой с Киото и Токио . Со 2‑й половины XIX в. — важный промышленный (в частности, производство тканей), торговый, финансовый центр страны. В 1923–1932, после Великого землетрясения Канто, — крупнейший город Японии. В 1933 открыт метрополитен, в 1939 аэропорт. О. получила значительные разрушения в ходе Второй мировой вой­ны. В 1964 соединен с Токио линией скоростных поездов Синкансэн. В 1970 — место проведения Всемирной выставки. В 1994 открыт международный аэропорт Кансай.

Лит .: Навлицкая Г. Б. Осака. М., 1983. В. В. Щепкин .