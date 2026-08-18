О́львия

О́львия — милетская колония на правом берегу Бугского лимана (р. Гипанис), тесно связанная с поселением на о. Березань. Основана около рубежа 1‑й и 2‑й четвертей VI в. до н. э., разгромлена гетами около середины I в. до н. э., включена в состав Римской империи в конце II в. н. э., угасла к 3‑й четверти IV в. н. э. Комплексный анализ эпиграфических памятников (особую важность представляют государственные документы; первые декреты встречаются уже в 550–526 до н. э.), литературных свидетельств ( Геродот, Страбон , Плиний Старший , Дион Хрисостом, Евсевий и др.) и археологических находок (местонахождение О. было установлено в 1790‑х, первые раскопки начаты в 1901) позволяет исследовать: связи О. с метрополией, унаследованные от метрополии и возникшие независимо политические институты, влияние Понтийского царства , которое датируется концом II — 1‑й четвертью I в. до н. э. О взаимоотношениях греков и автохтонного населения свидетельствуют почетные декреты (дипломатические миссии и причины военных конфликтов), а также данные нумизматики (в частности, ольвийско-­сарматские монеты 2‑й половины I в. н. э.). Материалы археологии и эпиграфики являются важным источником по истории религиозной жизни полиса.

Лит. : Латышев В. В. Исследования об истории и государственном строе города Ольвии. СПб., 1887; Карышковский П. О. Монеты Ольвии. Киев, 1988; Виноградов Ю. Г. Политическая история Ольвийского полиса в VII–I вв. до н. э. М., 1989; Dubois L. Inscriptions grecques dialectales d’Olbia du Pont. Genève, 1996; Braund D., Krizhitskiy S. Classical Olbia and the Scythian World, From the Sixth Century BC to the Second Century AD. Oxford, 2007. Л. Г. Елисеева.