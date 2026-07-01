О́льстер

О́льстер (Ульстер; ирл. Ulaidh, англ. Ulster) — историческая область (провинция) на севере Ирландии . Бóльшая часть О. (62 % территории) образует Северную Ирландию в составе Великобритании (графства Антрим, Арма, Даун, Фермана, Лондондерри (Дерри), Тирон); графства Донегол, Каван и Монахан (38 % территории) входят в Респуб­лику Ирландия. Численность населения О. — около 2,2 млн человек (2022), крупнейший город — Белфаст в графстве Антрим (345,418 тыс. человек в 2021). По этнорелигиозному признаку население Сев. Ирландии почти поровну разделено на католиков и протестантов, в остальной части О. протестанты составляют меньшинство (около 10 %). Наиболее распространен английский язык (ольстерский диалект), часть населения владеет ольстерско-­шотландским наречием (графства Антрим и Лондондерри) и гэльским (ирландским) языком (в графстве Донегол имеется гэлтахт — зона преимущественного использования гэльского языка).

Согласно средневековым представлениям, северная часть Ирландии составляла «пятину» Улад, которая в древности (до IV в.) была единым «королевством». О «большом Уладе» сообщается, в частности, в многочисленных сагах «уладского цикла» (см. Ирландские саги ). Его столицей считали Эмайн-­Маху (близ современного г. Арма) — религиозно-­церемониальный центр, который функционировал между VIII в. до н. э. и II в. н. э. Историчность существования «большого Улада» остается дискуссионной. Племя волунтиев (уладов), упомянутое Птолемеем (около 150), вероятно, занимало юго-восточную часть О. Начиная с VI–VII вв. засвидетельствовано деление О. на несколько областей, правители которых постоянно соперничали между собой. Восточную часть О. занимали племенные объединения И Фиахрах (графство Даун) и Дал н-­Аради (круитни — возможно, ирландские пикты; графство Антрим), которые считали себя «настоящими уладами» — исконным населением О. Северо-­восточный О. и западное побережье Шотландии (область Аргайл) находились под контролем племенного объединения Дал-­Риада (до VIII в.). Предполагается, что «настоящие улады» были оттеснены на восток в результате экспансии О'Нейлов. Начиная с VII в. Северные И Нейлы (правящие роды Кенел н-­Эоган и Кенел Коналл) кон­тролировали западную часть О. На юге региона размещалась группа племенных княжеств Аргиалла. Господство Северных И Нейлов было закреплено благодаря победам над «настоящими уладами» в сражениях при Маг-­Роте (637) и при Лет-­Каме (827). Влияние на жизнь в О. оказывали крупные церковные поселения Ард-­Маха (Арма), Беннхор (Бангор), Дайре (Дерри), Дун-­Летглассе (Даунпатрик) и др., связанные с именами святых Патрика , Финниана, Колумбы , Комгалла, Адомнана. В IX–X вв. О. постоянно подвергался нападениям норманнов , но, в отличие от других регионов Ирландии, скандинавам не удалось закрепиться в О. и создать там города. После безуспешной попытки подчинить О., предпринятой Брианом Бору в 1005, наметилась тенденция к политической консолидации региона в противовес Южн. Ирландии. Сильнейший североирландский правитель Домналл О Лохланн (ум. в 1121) и другие стремились объединить О. под своей властью и прекратить междоусобицы. В XII в. возникло 8 епископских кафедр во главе с Арма (архиепископ Арма был первенствующим иерархом Ирландии), появились орденские монастыри, сложилась система церковных приходов.

Завоевание восточной части региона англо-­нормандцами во главе с Джоном де Курси (начиная с 1177) привело к основанию графства О. Построенный тогда замок Каррикфергус до XX в. был административным цен­тром и опорным пунктом английской власти в О. Графством управляли члены знатных родов де Ласи и де Бурго, которые вели военную экспансию и вытесняли ирландских (гэльских) правителей. В XIV в. графство фактически распалось из-за междо­усобиц англо-­ирландской знати и усиления гэльских правителей: в центральной части О. правил род О Нейл (О’Нил), на западе — род О Домналл (О’Доннелл). В гэльском О. не было городов, сохранялись традиционный уклад жизни и культура. Укрепляя власть над Ирландией, короли из династии Тюдоров пытались ликвидировать наследственные привилегии вождей, искоренить гэльскую культуру и ввести протестантизм . Заметных успехов англичане достигли только после Девятилетней вой­ны (1593–1603), в которой гэльские правители О. потерпели поражение и затем эмигрировали на континент (1607). Территория О. подверглась опустошению и «плантации» — колонизации протестантами из Сев. Англии и Шотландии, началось строительство городов (Лондондерри, Белфаст). Заселение О. колонистами привело к этническим и религиозным конфликтам: восстанию 1641, вой­не Ирландской конфедерации (1641–1653), Вильямитской вой­не (1688–1691). Ирландцы-­католики понесли тяжелые поражения и лишились многих гражданских прав (с 1691 против них вводились «карательные законы»). Среди протестантов О. эти события воспринимаются как триумф цивилизации, закрепивший их превосходство над «варварами» и «папистами».

Эпоха «протестантского господства» превратила О. в самую благополучную часть Ирландии: на фоне экономической стагнации и упадка городов процветал Белфаст, развивались торговля и промышленность, усилился приток переселенцев из Шотландии. Привилегии многочисленных протестантов обострили конфликты в О., особенно после англо-­ирландской унии (1801) и эмансипации католиков (1829). Юнионисты (британские лоялисты) О., объединившиеся вокруг Оранжевого ордена (основан в 1795), выступали против гомруля («Ольстерский ковенант» 1912). Во время вой­ны за независимость Ирландии (1919–1921) было решено сохранить в составе Великобритании 6 графств О. со значительным протестантским населением (англо-­ирландский договор 1921). Глубокий раскол общества по национально-­религиозному признаку привел к ожесточенному противостоянию протестантов-­юнионистов и католиков, выступавших за воссоединение страны. Терроризм, полицейский произвол, тяжелая криминогенная обстановка вызывали застой в общественной жизни и экономическую стагнацию. Положение в регионе стало улучшаться только в конце XX в. (Соглашение Страстной пятницы, 1998), когда в Сев. Ирландии было введено самоуправление на паритетных началах.

Лит. : A New History of Ireland. 9 vols. Oxford–New York, 1976–2005; Hennessey T. A History of Northern Ireland, 1920–1996. Houndmills, 1997; Elli­ott M. The Catholics of Ulster: A History. New York, 2001; The Contested Identities of Ulster Protestants / Ed. T. P. Burgess, G. Mulvenna. Houndmills, 2015; The Cambridge History of Ireland. 4 vols. Cambridge, 2018; The Contested Identities of Ulster Catholics / Ed. T. P. Burgess. Cham, 2018. А. А. Королев .