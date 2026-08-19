О́льга

О́льга ( др.-сканд. Helga, в крещении Елена) (?—969) — киевская княгиня; православная святая равноапостольная. Жена киевского князя Игоря , мать киевского князя Святослава Игоревича. Согласно преданию, О. происходила из Пскова . Летописная дата брака О. (903) недостоверна. События ее жизни и правления восстанавливаются по сохранившимся в начальном летописании XI в. преданиям, включающим фольклорные и агиографические мотивы, и зарубежным (византийским, латинским) источникам.

После убийства древлянами князя Игоря (945?) О. возглавила Древнерусское государство , проявив себя деятельным и дальновидным политиком. Героико-­эпическое повествование о сватовстве древлянского князя Мала отражает ликвидацию О. династии местных князей и подчинение древлян Киеву . В их земле, как позднее и в Новгородской земле, О. установила «оброки и дани», «уставы и уроки», — видимо, новые формы налогообложения, а также «погосты». Однако суть «реформ» княгини О. и их распространение на другие территории Руси неясны. Важной политической акцией О. было личное крещение во время поездки в Константинополь в 946 или, вероятнее, в 957. Предполагается, что она преследовала и иные цели: заключение более выгодного договора и, возможно, установление династического союза с помощью брака Святослава и византийской принцессы. Видимо, переговоры были неудачны, так как в 959 О. просила германского короля Оттона I прислать епископа и священников, что рассматривается как средство давления на Византию . Миссия Адальберта потерпела неудачу, возможно из-за противодействия язычника Святослава и его окружения. Во время балканских вой­н Святослава О. продолжала управлять государством, воспитывая внуков. Была похоронена, согласно завещанию, по христианскому обряду. Точное время канонизации О. неизвестно.

Лит. : Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М., 2001. С. 219–310; Карпов А. Ю. Княгиня Ольга. М., 2009. Е. А. Мельникова.