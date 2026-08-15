О́лав II Свято́й

О́лав II Свято́й ( древнеисл. Óláfr inn hel-­gi; Олав Харальдссон Толстый — Óláfr Haraldsson inn digri) (ок. 995, обл. Рингерике, Норвегия — 29.07.1030, Стикластадир, Норвегия) — король Норвегии в 1015–1028, первый скандинавский святой. Праправнук Харальда Прекрасноволосого, сын областного конунга Харальда Гренландца из Вестфольда, убитого незадолго до его рождения. Сведения об О. II С. сохранились в стихах скальдов, в латиноязычных «Историях Норвегии» 2‑й половины XII в., в житиях (начиная с середины XII в.) и в ряде посвященных ему саг, которые тесно переплетались между собой и с обширной агиографической литературой. Самая ранняя служба (оффиций) О. II С. была составлена около 1050 в Англии.

С 12 лет О. II С. участвовал в викингских походах на Балтике, возможно, возглавлял нападение на Лондон в 1014. В том же году принял крещение в Руане, затем вернулся в Норвегию и на областных тингах был избран конунгом. Одержав победу над ярлом Свейном в морской битве при Несьяре в Ослофьорде (25 марта 1016), О. II С. стал единоличным правителем Норвегии. Его главной задачей стало объединение страны под своей властью, этой цели служила и проводившаяся им христианизация. О. II С. построил несколько церквей, в том числе в своей столице Нидаросе (Тронхейме); основал г. Сарпсборг; ввел законы, определявшие положение церкви и установившие выплату церковной десятины. Жесткая политика О. II С., насаждение христианства, убийства непокорных областных конунгов привели к росту недовольства и восстанию в 1028. Вместе с малолетним сыном Магнусом летом или осенью 1029 О. II С. бежал на Русь, но вскоре вернулся в Норвегию и погиб в битве с бондами при Стикластадире. Опираясь на слухи о чудесных знамениях на могиле О. II С., дружинный епископ Гримкель перенес его останки в Нидарос и способствовал его почитанию. Культ О. II С. быстро распространился в Норвегии (где его почитали как патрона страны), во всей Скандинавии, а также в Англии и в Новгороде.

Лит. : St. Olav, seine Zeit und seine Kult. Visby, 1981; Мельникова Е. А. Культ св. Олава в Новгороде и Константинополе // Византийский временник. Т. 56. 1996. С. 92–106; Olavslegenden og den latinske historieskrivning i 1100‑tallets Norge / Ed. I. Ekrem, L. B. Mortensen, K. Skovgaard-Petersen. København, 2000; Мельникова Е. А. Балтийская политика Ярослава Мудрого // Ярослав Мудрый и его эпоха. М., 2008. C. 78–133; Bagge S. Warrior, King, and Saint: The Medieval Histories about St. Óláfr Haraldsson // Journal of English and Germanic Philology. Vol. 109(3). 2010. Р. 281–321; Mortensen L. B. Wri­ting and Speaking of Saint Olaf: National and Social Integration // Saints and Their Lives on the Periphery: Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c. 1000–1200) / Ed. H. Antonsson, I. H. Garipzanov. Turnhout, 2010. P. 207–217; ­ Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. М., 2012. Е. А. Мельникова.