О́лаус Пе́три

О́лаус Пе́три (также Олавус Петри, латинизированная форма имени Улоф Петерссон, швед. Olaus (Olavus) Petri) (ок. 1493, Эребру, Швеция — 19.04.1552, Стокгольм) — шведский реформатор, богослов, историк. Учился в Уппсале, затем в Лейпциге и Виттенберге; стал последователем М. Лютера . В 1519 вернулся в Швецию. После освободительной вой­ны, когда в 1523 королем Швеции был провозглашен Густав I Васа , О. П. стал городским секретарем Стокгольма и начал проповедовать в духе Реформации . Сыграл значительную роль в проведении Вестеросского риксдага 1527; в 1528 выступил с проповедью на коронации Густава Васы; в начале 1530‑х — секретарь короля. В 1539 обвинен в измене, приговорен к казни и помилован; впоследствии получил должность настоятеля городской церкви Стокгольма.

В богословских трудах («Ответ на нехристианское письмо», «Ответ на 12 вопросов» и др.) отстаивал идеи лютеранства . Для шведского духовенства написал «Малую книгу о таинствах», «Шведскую мессу», «Малую постиллу». Исторической тематике посвящена «Шведская хроника», охватывающая историю Швеции с древнейших времен до начала XVI в. В вопросе о происхождении шведов О. П. отверг так называемую гетицистскую теорию (о том, что шведы — потомки готов) и предположил, что немцы, шведы, датчане и норвежцы некогда были единым народом, древняя родина которого — Германия. Пришел к выводу о постепенном обращении Швеции в христианство. Повествовал о развитии городов, торговли, права, о международных отношениях, политической борьбе, восстаниях; нередко полемизировал с предшественниками.

Социально-­этические взгляды О. П. близки идеям гуманистов Ренессанса : государь должен заботиться об общем благе; благородным делают заслуги, а не происхождение; вой­ны пагубны; споры государей следует решать путем переговоров.

Соч. : Samlade Skrifter. 4 Bd. Uppsala, 1914–1917; Шведская хроника / Пер. А. Д. Щеглов. М., 2012.

Лит. : Westin G. T. Historieskrivaren Olaus Petri. Lund, 1946; Murray R. Olavus Petri. Stockholm, 1952; Bergendoff C. Olavus Petri and the Ecclesiastical Transformation in Sweden. Philadelphia, 1965; Ferm O. Olaus Petri och Heliga Birgitta. Stockholm, 2007; Щеглов А. Д. Реформация в Швеции: События, деятели, документы. М., 2017. А. Д. Щеглов .