О́кума, Сигэнобу

О́кума, Сигэнобу (11.03.1838, Сага — 10.01.1922, Токио) — японский государственный и политический деятель, публицист. Маркиз (1916), князь (1922, посмертно). Из семьи самурая. Получил конфуцианское и европейское образование. Участник Мэйдзи исин, сторонник ускоренной модернизации по западному образцу. В качестве министра финансов (25 октября 1873 — 28 февраля 1880) завершил создание единой национальной валюты и казначейства, провел реформу налогообложения, содействовал получению иностранных займов для ускорения индустриализации. Из-за разногласий с Х. Ито перешел в оппозицию, сторонник конституции и демократических реформ. В 1882 основал партию Риккэн кайсинто и Токийскую специальную школу (с 1902 университет Васэда). В качестве министра иностранных дел кабинетов Х. Ито и К. Курода (1 февраля 1888 — 24 декабря 1889) боролся за отмену неравноправных договоров. В 1889 стал жертвой покушения националиста и потерял ногу, после чего временно оставил политику. Министр иностранных дел (22 сентября 1896 — 6 ноября 1897) и министр сельского хозяйства и торговли (29 марта — 6 ноября 1897) в кабинете М. Мацуката . В 1898 вместе с Т. Итагаки основал партию Кэнсэйто и возглавил первый в истории Японии партийный кабинет, в котором также занимал пост министра иностранных дел (30 июня — 8 ноября 1898). В 1907 снова оставил политическую деятельность, сосредоточившись на руководстве университетом Васэда. В условиях кризиса, вызванного отставкой кабинета Г. Ямамото, согласился возглавить правительство (16 апреля 1914 — 9 октября 1916), в котором также занимал посты министра внутренних дел (16 апреля 1914 — 17 января 1915, 30 июля — 10 августа 1915) и министра иностранных дел (10 августа — 13 октября 1915). В бытность О. премьер-­министром Япония вступила в Первую мировую вой­ну на стороне Антанты, захватила германские владения в Китае и на Тихом океане, предъявила Китаю Двадцать одно требование , заключила Русско-­японский договор 1916 . Член Палаты пэров (1916–1922).

Лит .: Idditti S. Life of Marquis Shigenobu Okuma: A Maker of New Japan. Tokyo, 1940; Idem Marquis Shigenobu Okuma. A Biographical Study in the Rise of Democratic Japan. Tokyo, 1956; Lebra-­Chapman J. Okuma Shigenobu: Statesman of Meiji Japan. Canberra, 1973; Oka Y. Five Political Leaders of Modern Japan. Tokyo, 1984. В. Э. Молодяков.