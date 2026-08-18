О́ксфорд

О́ксфорд — город в Англии, административный центр графства Оксфордшир. Расположен на р. Темза и Черуэлл. Население — 154 тыс. человек (2020). Поселение возник­ло у «бычьего брода» (Oxenaforda) предположительно в VII–VIII вв. По легенде, в VIII в. св. Фридесвида основала там монастырь. Город был воздвигнут в IX в. как одна из оборонительных крепостей-­бургов короля Альфреда Великого , имел регулярную планировку. Впервые упомянут в Англосаксонской хронике под 912. Место собрания уитенагемота . Важный торговый центр, с текстильным и кожевенным производством и монетным двором. В 1066–1086 О. пережил серьезный упадок. Около 1072 был построен замок и первые мосты. К 1130 возникли цехи ткачей и сапожников, были установлены тесные торговые связи с Лондоном, к 1141 существовала еврейская община. Купеческая гильдия О. сложилась к 1100, хотя она никогда не включала всех жителей. Привилегии О., зафиксированные в грамотах около 1155, 1199, 1229, 1257, 1301, 1327, сформировали самоуправляющуюся общину по образцу Лондона. С начала XIII в. О. управлялся мэром. Представлен в парламенте с 1295.

В XII в. в О. неоднократно заседал королевский совет. В 1258 здесь были подписаны «Оксфордские провизии».

Возникшее в XII в. сообщество школяров и магистров в 1167 было пре­образовано в университет , который в 1209–1214 в результате конфликта с горожанами временно переместился в Кембридж . Университет, возглавляемый канцлером (с 1214), был признан корпорацией в 1231. Каждый колледж имел огороженную территорию, 2–3 квадратных двора, капеллу, зал собраний и библиотеку. Старейшие колледжи: Университетский колледж (1249), Бэллиол (1263) и Мертон (1264). Было 4 факультета: гуманитарный, теологический, юридический и медицинский. Между горожанами и членами университета нередко происходили конфликты (1228, 1236, 1238, 1248, 1272, 1298). После очередной вспышки насилия в 1355 были зафиксированы привилегии университета. Стремительный упадок производства и дальней торговли в XIV в. поставил город в экономическую зависимость от университета.

Важную роль в жизни О. играли религиозные учреждения: приорат Св. Фридесвиды, аббатства Озни и Рейли, госпиталь Св. Иоанна Крестителя, обители доминиканцев, францисканцев, августинцев и кармелитов (распущены в ходе Реформации ). В 1542 О. стал центром диоцеза (первоначально в Озни) и получил статус города («сити») (население — около 3500 человек).

Во время Английской революции XVII в. в О. находилась резиденция короля (1642–1646). Город был важным пунктом в системе сообщения дилижансов. В конце XVIII в. был построен канал, соединивший О. с разными частями страны, произведено благоустройство улиц, построены госпиталь и крытый рынок, разрушены городские ворота (население увеличилось до 12 тыс. человек). Сохранялась экономическая зависимость О. от университета. В 1844 была построена железная дорога в Лондон, в 1850 — в Банбери; в 1870‑е — современная система канализации, в 1892 — первая электрическая станция. В 1878 в О. появились учебные заведения для женщин (полноправные члены университета с 1920). В 1889 О. стал городом-­графством.

В начале XX в. появились типографии и печатные производства, а также производство мармелада и других консервов. К 1901 население составляло 50 тыс. человек. В 1913 началось производство автомобилей. К 1930 О. стал важным производственным центром. Границы города расширялись в 1929 и 1957. Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 О. сильно не пострадал.

В 1974 О. преобразован в район с лордом-­мэром (с 1962) и шерифом и наименованием «сити». Конец XX в. ознаменовался упадком автомобильного производства.

Ашмолеанский музей искусств и археологии (1683) в О. — первый публичный музей Англии.

Ист. : Oxford City Documents Financial and Judicial, 1268–1665 / Ed. J. E. Rogers. Oxford, 1891.

Лит. : A History of the County of Oxford. Vol. 4: the City of Oxford / Ed. A. Crossley, C. R. Elrington. London, 1979; Oxford: Studies in the History of a University Town Since 1800 / Ed. R. C. Whiting. Manchester, 1993. А. А. Анисимова .