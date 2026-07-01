О'КОННОР ФРЭНК

О'КОННОР ФРЭНК - ирландский пи­са­тель.

Дет­ские го­ды про­вёл в ни­ще­те. В 1920-е годы всту­пил в ря­ды Ирландской рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии, при­ни­мал уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость Ир­лан­дии, вы­сту­пал про­тив мир­ных со­гла­ше­ний с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, под­вер­гал­ся ре­прес­си­ям со сто­ро­ны ирландских вла­стей. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Пре­по­да­вал ирландский язык; ра­бо­тал те­ат­раль­ным ре­жис­сё­ром; в 1935-1939 годах ди­рек­тор дуб­лин­ско­го те­ат­ра « Аб­бат­ст­во ». С 1950 года чи­тал лек­ции в университетах США.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в конце 1920-х годов; пер­вая кни­га - сбор­ник рас­ска­зов об ирландском национально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии «Гос­ти на­ции» («Guests of the nation», 1931) - в рус­ле тра­ди­ции реа­ли­сти­че­ски точ­но­го опи­са­ния дей­ст­ви­тель­но­сти, сло­жив­шейся в анг­лоя­зыч­ной но­вел­ли­сти­ке конца XIX - начала XX веков. Рас­ска­зы О’Коннора, при­нёс­шие ему ши­ро­кую из­вест­ность, про­ник­ну­ты лю­бо­вью к «ма­лень­ко­му че­ло­ве­ку»; их от­ли­ча­ют мас­тер­ски вы­стро­ен­ное пове­ст­во­ва­ние, мяг­кий юмор и пси­хо­логизм, а так­же ост­рый ин­те­рес к со­циаль­ной и нравственной про­бле­ма­ти­ке, к те­ме всту­п­ле­ния под­ро­ст­ка во взрос­лую жизнь: сб-ки «Пло­ды раз­до­ра и дру­гие рас­ска­зы» («Bones of contention, and other stories», 1936), «Ва­ре­нье из ди­ких яб­лок» («Crab apple jelly», 1944), «Мой Эди­пов ком­плекс и дру­гие рас­ска­зы» («My Oedipus complex, and other stories», 1963). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ав­то­био­гра­фический ро­ман «Един­ст­вен­ный ре­бё­нок» («An only child», 1961); пье­сы; пу­те­вые за­мет­ки; литературно-кри­тические ис­сле­до­ва­ния, в том числе о И.С. Тур­ге­не­ве , твор­че­ст­во ко­то­ро­го О’Коннор вы­со­ко це­нил; пе­ре­во­ды ирландской по­эзии на английский язык. [ан­то­ло­гия «Ко­ро­ли, сень­о­ры, про­сто­лю­ди­ны» («Kings, lords, and commons», 1959)].

Сочинения:

The mirror in the roadway: a study of the modern novel. L., 1957;

Из­бран­ное. Л., 1983;

Selected stories. Brussels, 2005.