О'КОННОР ФРЭНК
О'КОННОР ФРЭНК - ирландский писатель.
Детские годы провёл в нищете. В 1920-е годы вступил в ряды Ирландской республиканской армии, принимал участие в боевых действиях во время Войны за независимость Ирландии, выступал против мирных соглашений с Великобританией, подвергался репрессиям со стороны ирландских властей. Систематического образования не получил. Преподавал ирландский язык; работал театральным режиссёром; в 1935-1939 годах директор дублинского театра «Аббатство». С 1950 года читал лекции в университетах США.
Дебютировал в печати в конце 1920-х годов; первая книга - сборник рассказов об ирландском национально-освободительном движении «Гости нации» («Guests of the nation», 1931) - в русле традиции реалистически точного описания действительности, сложившейся в англоязычной новеллистике конца XIX - начала XX веков. Рассказы О’Коннора, принёсшие ему широкую известность, проникнуты любовью к «маленькому человеку»; их отличают мастерски выстроенное повествование, мягкий юмор и психологизм, а также острый интерес к социальной и нравственной проблематике, к теме вступления подростка во взрослую жизнь: сб-ки «Плоды раздора и другие рассказы» («Bones of contention, and other stories», 1936), «Варенье из диких яблок» («Crab apple jelly», 1944), «Мой Эдипов комплекс и другие рассказы» («My Oedipus complex, and other stories», 1963). Среди других произведений: автобиографический роман «Единственный ребёнок» («An only child», 1961); пьесы; путевые заметки; литературно-критические исследования, в том числе о И.С. Тургеневе, творчество которого О’Коннор высоко ценил; переводы ирландской поэзии на английский язык. [антология «Короли, сеньоры, простолюдины» («Kings, lords, and commons», 1959)].
Сочинения:
The mirror in the roadway: a study of the modern novel. L., 1957;
Избранное. Л., 1983;
Selected stories. Brussels, 2005.