О'КОННОР ФЕРГЮС ЭДУАРД
О'КОННОР ФЕРГЮС ЭДУАРД - один из лидеров чартистского движения в Великобритании, журналист.
Из ирландской протестантской семьи. Племянник А. О’Коннора. Детские годы провёл в поместье родителей в Ирландии. Изучал право в Тринити-колледже в Дублине. С 1820-х годов принимал участие в ирландском национально-освободительном движении, занимал радикальные позиции. В 1832 году при поддержке Д. О’Коннелла избран в нижнюю палату парламента от графства Корк. Активный сторонник парламентской реформы, отмены Англо-ирландской унии 1801 года и упразднения десятины в пользу Протестантской церкви Ирландии. В 1835 году повторное избрание О’Коннор в парламент аннулировано из-за несоответствия его собственности имущественному цензу. В 1837 году совместно с Дж. Гарни основал Лондонскую демократическую ассоциацию, боровшуюся за предоставление всеобщего избирательного права, свободу прессы, отмену «Нового закона о бедных», установление 8-часового рабочего дня, запрет детского труда на фабриках. Рупором ассоциации стала возглавляемая О’Коннор еженедельная газета «Northern Star», издававшаяся в Лидсе (Йоркшир) и быстро завоевавшая популярность. В 1838 году один из учредителей и руководителей чартистского Большого северного союза. В 1839 году на чартистском конвенте выступал за использование «физической силы» в борьбе за осуществление «Народной хартии». Однако революционные методы борьбы рассматривал только как крайнюю меру, используемую в целях самообороны. В результате поездок по стране и выступлений с разъяснениями «Народной хартии», а также благодаря критике «Нового закона о бедных» стал одним из самых популярных чартистских лидеров. Неоднократно подвергался судебным преследованиям. В 1840 году за критику политики правительства вигов в Ирландии приговорён к 18-месячному заключению. В 1843 году член Исполнительного комитета Национальной чартистской ассоциации. В 1845 году основал Кооперативную земельную компанию чартистов, которая путём покупки крупных имений с последующим разделом земли на мелкие участки и передачей их рабочим намеревалась решить проблему нищеты. Компания была объявлена несоответствующей законодательству и прекратила существование в 1851 году. В 1847 году избран в парламент от Ноттингема, стал первым представителем рабочих в законодательном органе. В апреле 1848 года один из организаторов митинга в Лондоне, передал петицию чартистов в парламент, который, однако, отказался её рассматривать ввиду отсутствия необходимого количества подписей и наличия среди них фиктивных. В условиях начавшегося с конца 1840-х годов спада чартистского движения О’Коннор и его сторонники заняли более умеренные позиции, выступая за конституционные преобразования. В 1852 году О’Коннор посетил США. По возвращении объявлен психически больным и помещён в клинику, в которой содержался до 1854 года.
Сочинения:
State of Ireland. Cork, [1820];
The Trial of F. O’Connor and fifty others at Lancaster on a charge of sedition. Manchester, 1843;
Practical work on the management of small farms. L., 1843.