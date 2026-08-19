О'КОННОР ФЕРГЮС ЭДУАРД

О'КОННОР ФЕРГЮС ЭДУАРД - один из ли­де­ров чар­ти­ст­ско­го дви­же­ния в Ве­ли­ко­бри­та­нии, жур­на­лист.

Из ирландской про­тес­тант­ской се­мьи. Пле­мян­ник А. О’Коннора. Дет­ские го­ды про­вёл в по­ме­стье ро­ди­те­лей в Ир­лан­дии. Изу­чал пра­во в Три­ни­ти-кол­лед­же в Дуб­ли­не. С 1820-х годов при­ни­мал уча­стие в ирландском национально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии, за­ни­мал ра­ди­каль­ные по­зи­ции. В 1832 году при под­держ­ке Д. О’Коннелла из­бран в ниж­нюю па­ла­ту пар­ла­мен­та от граф­ст­ва Корк. Ак­тив­ный сто­рон­ник пар­ла­мент­ской ре­фор­мы, от­ме­ны Анг­ло-ир­ланд­ской унии 1801 года и уп­разд­не­ния де­ся­ти­ны в поль­зу Про­тес­тант­ской церк­ви Ир­лан­дии. В 1835 году по­втор­ное из­бра­ние О’Коннор в пар­ла­мент ан­ну­ли­ро­ва­но из-за не­со­от­вет­ст­вия его соб­ст­вен­но­сти иму­щественному цен­зу. В 1837 году совместно с Дж. Гар­ни ос­но­вал Лон­дон­скую де­мо­кра­тическую ас­со­циа­цию, бо­ров­шую­ся за пре­дос­тав­ле­ние все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва, сво­бо­ду прес­сы, от­ме­ну «Но­во­го за­ко­на о бед­ных», ус­та­нов­ле­ние 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, за­прет дет­ско­го тру­да на фаб­ри­ках. Ру­по­ром ас­со­циа­ции ста­ла воз­глав­ляе­мая О’Коннор еже­не­дель­ная газета «No­rthern Star», из­да­вав­шая­ся в Лид­се (Йорк­шир) и бы­ст­ро за­вое­вав­шая по­пу­ляр­ность. В 1838 году один из уч­ре­ди­те­лей и ру­ко­во­ди­те­лей чар­ти­ст­ско­го Боль­шо­го северного сою­за. В 1839 году на чар­ти­ст­ском кон­вен­те вы­сту­пал за ис­поль­зо­ва­ние «фи­зи­че­ской си­лы» в борь­бе за осу­ще­ст­в­ле­ние «Народной хар­тии». Од­на­ко ре­во­люционные ме­то­ды борь­бы рас­смат­ри­вал толь­ко как край­нюю ме­ру, ис­поль­зуе­мую в це­лях са­мо­обо­ро­ны. В ре­зуль­та­те по­ез­док по стра­не и вы­сту­п­ле­ний с разъ­яс­не­ния­ми «Народной хар­тии», а так­же бла­го­да­ря кри­ти­ке «Но­во­го за­ко­на о бед­ных» стал од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных чар­ти­ст­ских ли­де­ров. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся су­деб­ным пре­сле­до­ва­ни­ям. В 1840 году за кри­ти­ку по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва ви­гов в Ир­лан­дии при­го­во­рён к 18-ме­сяч­но­му за­клю­че­нию. В 1843 году член Ис­пол­нительного комитета Национальной чар­ти­ст­ской ас­со­циа­ции. В 1845 году ос­но­вал Коо­пе­ра­тив­ную зе­мель­ную ком­па­нию чар­ти­стов, ко­то­рая пу­тём по­куп­ки круп­ных име­ний с по­сле­дую­щим раз­де­лом зем­ли на мел­кие уча­ст­ки и пе­ре­да­чей их ра­бо­чим на­ме­ре­ва­лась ре­шить про­бле­му ни­ще­ты. Ком­па­ния бы­ла объ­яв­ле­на не­со­от­вет­ст­вую­щей за­ко­но­да­тель­ст­ву и пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в 1851 году. В 1847 году из­бран в пар­ла­мент от Нот­тин­ге­ма, стал пер­вым пред­ста­ви­те­лем ра­бочих в за­ко­но­дательном ор­га­не. В апреле 1848 года один из ор­га­ни­за­то­ров ми­тин­га в Лон­до­не, пе­ре­дал пе­ти­цию чар­ти­стов в пар­ла­мент, ко­то­рый, од­на­ко, от­ка­зал­ся её рас­смат­ри­вать вви­ду от­сут­ст­вия не­об­хо­ди­мо­го ко­ли­че­ст­ва под­пи­сей и на­ли­чия сре­ди них фик­тив­ных. В ус­ло­ви­ях на­чав­ше­го­ся с конца 1840-х годов спа­да чар­тист­ско­го дви­же­ния О’Коннор и его сто­рон­ни­ки за­ня­ли бо­лее уме­рен­ные по­зи­ции, вы­сту­пая за кон­сти­туционные пре­об­ра­зо­ва­ния. В 1852 году О’Коннор по­се­тил США. По воз­вра­ще­нии объ­яв­лен пси­хи­че­ски боль­ным и по­ме­щён в кли­ни­ку, в ко­то­рой со­дер­жал­ся до 1854 года.

Сочинения:

State of Ireland. Cork, [1820];

The Trial of F. O’Connor and fifty others at Lancaster on a charge of sedition. Manchester, 1843;

Practical work on the management of small farms. L., 1843.