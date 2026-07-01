О'КОННОР АРТУР
О'КОННОР АРТУР - деятель ирландского освободительного движения, французский военачальник, дивизионный генерал.
Из знатной ирландской семьи, дядя Ф. О’Коннора, одного из вождей чартизма. Последовательный сторонник независимости Ирландии. В 1791-1795 годах депутат ирландского парламента. С 1796 года один из руководителей националистического Общества объединённых ирландцев, поднявшего Ирландское восстание 1798 года. Участвовал в переговорах с французским правительством с целью добиться его вооруженной поддержки. Незадолго до начала восстания арестован британскими властями и приговорён к 6-месячному заключению. Впоследствии неоднократно подвергался арестам и тюремному заключению, однако в 1802 году сумел бежать во Францию, где был принят как представитель «свободных ирландцев». В 1804 году присоединился к сформированному в городе Брест экспедиционному корпусу, готовившемуся по поручению Наполеона Бонапарта (будущего императора Наполеона I) к вторжению в Ирландию. После того как Наполеон отказался от плана высадки на побережье Ирландии, О’Коннор в сентябре 1805 года был переведён в резерв французской армии и не принимал участия в военных операциях. В 1807 году женился на дочери М.Ж. Кондорсе. Его супруга одновременно приходилась племянницей маршалу Э. Груши. В период «Ста дней» О’Коннор предложил свои услуги Наполеону, но они остались невостребованными. Поселившись в замке Биньон, О’Коннор посвятил себя литературным занятиям, публикуя брошюры и статьи по социально-политической тематике. Под его руководством в 1847-1849 годах подготовлено 12-томное собрание сочинений Кондорсе.