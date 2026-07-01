О'КОННОР АРТУР

О'КОННОР АРТУР - деятель ирландского освободительного движения, французский военачальник, дивизионный генерал.

Из знат­ной ирландской се­мьи, дя­дя Ф. О’Кон­но­ра, од­но­го из во­ж­дей чар­тиз­ма. По­сле­до­ва­тель­ный сто­рон­ник не­за­ви­си­мо­сти Ир­лан­дии. В 1791-1795 годах депутат ирландского пар­ла­мен­та. С 1796 года один из ру­ко­во­ди­те­лей на­цио­на­ли­стического Общества объ­е­ди­нён­ных ир­ланд­цев, под­няв­ше­го Ир­ланд­ское вос­ста­ние 1798 года. Уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с французским пра­ви­тель­ст­вом с це­лью до­бить­ся его во­оруженной под­держ­ки. Не­за­дол­го до на­ча­ла вос­ста­ния аре­сто­ван британскими вла­стя­ми и при­го­во­рён к 6-ме­сяч­но­му за­клю­че­нию. Впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам и тю­рем­но­му за­клю­че­нию, од­на­ко в 1802 году су­мел бе­жать во Фран­цию, где был при­нят как пред­ста­ви­тель «сво­бод­ных ир­ланд­цев». В 1804 году при­сое­ди­нил­ся к сфор­ми­ро­ван­но­му в городе Брест экс­пе­диционному кор­пу­су, го­то­вив­ше­му­ся по по­ру­че­нию На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та (бу­ду­ще­го императора На­по­ле­о­на I ) к втор­же­нию в Ир­лан­дию. По­сле то­го как На­по­ле­он от­ка­зал­ся от пла­на вы­сад­ки на по­бе­ре­жье Ир­лан­дии, О’Коннор в сентябре 1805 года был пе­ре­ве­дён в ре­зерв французской ар­мии и не при­ни­мал уча­стия в во­енных опе­ра­ци­ях. В 1807 году же­нил­ся на до­че­ри М.Ж. Кон­дор­се. Его суп­ру­га од­но­вре­мен­но при­хо­ди­лась пле­мян­ни­цей мар­ша­лу Э. Гру­ши. В пе­ри­од «Ста дней» О’Коннор пред­ло­жил свои ус­лу­ги На­по­ле­о­ну, но они ос­та­лись не­вос­тре­бо­ван­ны­ми. По­се­лив­шись в зам­ке Бинь­он, О’Коннор по­свя­тил се­бя литературным за­ня­ти­ям, пуб­ли­куя бро­шю­ры и ста­тьи по со­ци­аль­но-по­ли­тической те­ма­ти­ке. Под его ру­ко­во­д­ством в 1847-1849 годах под­го­тов­ле­но 12-том­ное со­б­ра­ние со­чи­не­ний Кон­дор­се.