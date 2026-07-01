О'КОННЕЛЛ ДАНИЕЛ

О'КОННЕЛЛ ДАНИЕЛ - ирландский политический деятель.

Из обед­нев­шей ка­то­лической се­мьи. В 1794-1798 годах изу­чал пра­во в Лин­кольнс-Инн в Лон­до­не и Кингс-Иннс в Дуб­ли­не. С 1798 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Ман­сте­ре. В 1811 году ос­но­вал Ка­то­лический со­вет, за­тем Ка­то­ли­че­скую ас­со­циа­цию Ир­лан­дии 1823 года, бо­ров­шую­ся за пре­дос­тав­ле­ние ир­ланд­цам-ка­то­ли­кам пас­сив­но­го из­би­рательного пра­ва. В 1828 году из­бран в пар­ла­мент, од­на­ко не во­шёл в его со­став из-за от­ка­за при­нес­ти клят­ву вер­но­сти ко­ро­лю как гла­ве Анг­ли­кан­ской церк­ви. По­сле при­ня­тия при под­держ­ке пра­ви­тель­ст­ва ви­гов Бил­ля об эман­си­па­ции ка­то­ли­ков (1829) вновь из­бран в пар­ла­мент и воз­гла­вил ирландскую фрак­цию. Во вре­мя мас­со­вых вы­сту­п­ле­ний в Ир­лан­дии про­тив уп­ла­ты де­ся­ти­ны в поль­зу Про­тес­тант­ской церк­ви (1830-е годы) от­ка­зал­ся под­дер­жать во­оруженные вы­сту­п­ле­ния и тре­бо­ва­ния пол­ной от­ме­ны вы­плат, опа­са­ясь раз­ры­ва с ви­га­ми, с ко­то­ры­ми в 1835 году за­клю­чил Лич­филд­ха­ус­ское со­гла­ше­ние. Со­труд­ни­че­ст­во ирландских де­пу­та­тов-ка­то­ли­ков с виг­ским пра­ви­тель­ст­вом спо­соб­ст­во­ва­ло про­ве­де­нию ря­да ре­форм, в том числе ре­фор­мы му­ни­ци­паль­но­го управ­ле­ния в Ир­лан­дии. В 1840 году при­нял уча­стие в ос­но­ва­нии Ас­со­циа­ции ри­пи­ле­ров - сто­рон­ни­ков от­ме­ны кон­сти­туционным пу­тём Анг­ло-ир­ланд­ской унии 1801 года, ор­га­ни­зо­вал мно­го­ты­сяч­ные ми­тин­ги по всей Ир­лан­дии. В 1841-1842 годах лорд-мэр Дуб­ли­на (пер­вый ка­то­лик, из­бран­ный на этот пост со вре­ме­ни прав­ле­ния Яко­ва II). В 1844 году аре­сто­ван, про­вёл 3 месяца в за­клю­че­нии. Про­ти­во­ре­чия внут­ри Ас­со­циа­ции ри­пи­ле­ров при­ве­ли к её рас­ко­лу и от­хо­ду О’Коннелла от ак­тив­ной по­ли­тич. дея­тель­но­сти. В 1847 году на­пра­вил­ся в ка­че­ст­ве па­лом­ни­ка в Рим, умер в пу­ти. По­хо­ро­нен (05.08.1847) в Дуб­ли­не на клад­би­ще Глас­не­вин - пер­вом в го­ро­де ка­то­лич. клад­би­ще, от­кры­том по ини­циа­ти­ве О’Коннелла.