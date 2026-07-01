О'КОННЕЛЛ ДАНИЕЛ
О'КОННЕЛЛ ДАНИЕЛ - ирландский политический деятель.
Из обедневшей католической семьи. В 1794-1798 годах изучал право в Линкольнс-Инн в Лондоне и Кингс-Иннс в Дублине. С 1798 года занимался адвокатской практикой в Манстере. В 1811 году основал Католический совет, затем Католическую ассоциацию Ирландии 1823 года, боровшуюся за предоставление ирландцам-католикам пассивного избирательного права. В 1828 году избран в парламент, однако не вошёл в его состав из-за отказа принести клятву верности королю как главе Англиканской церкви. После принятия при поддержке правительства вигов Билля об эмансипации католиков (1829) вновь избран в парламент и возглавил ирландскую фракцию. Во время массовых выступлений в Ирландии против уплаты десятины в пользу Протестантской церкви (1830-е годы) отказался поддержать вооруженные выступления и требования полной отмены выплат, опасаясь разрыва с вигами, с которыми в 1835 году заключил Личфилдхаусское соглашение. Сотрудничество ирландских депутатов-католиков с вигским правительством способствовало проведению ряда реформ, в том числе реформы муниципального управления в Ирландии. В 1840 году принял участие в основании Ассоциации рипилеров - сторонников отмены конституционным путём Англо-ирландской унии 1801 года, организовал многотысячные митинги по всей Ирландии. В 1841-1842 годах лорд-мэр Дублина (первый католик, избранный на этот пост со времени правления Якова II). В 1844 году арестован, провёл 3 месяца в заключении. Противоречия внутри Ассоциации рипилеров привели к её расколу и отходу О’Коннелла от активной политич. деятельности. В 1847 году направился в качестве паломника в Рим, умер в пути. Похоронен (05.08.1847) в Дублине на кладбище Гласневин - первом в городе католич. кладбище, открытом по инициативе О’Коннелла.