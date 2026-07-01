О'КИФФ ДЖОРДЖИЯ
О'КИФФ ДЖОРДЖИЯ - амерканский живописец.
Училась в школе Художественного института Чикаго (1905-1906), затем в колледже «Лига студентов-художников» в Нью-Йорке (1907-1908) у У.М. Чейза. Начинала свою деятельность как художник печатной рекламы в Чикаго. В 1912 году обучалась в гравюрном классе А. Бимента при Университете Виргинии (Шарлотсвилл); в 1914 году вернулась в Нью-Йорк. Познакомившись с новейшими течениями в европейском искусстве, с теорией В.В. Кандинского, в 1915-1916 годах создала серии абстрактных рисунков и акварелей, которые поставили О’Кифф в ряд пионеров американского авангардизма. В 1916 году состоялось её знакомство с А. Стиглицем, завершившееся браком в 1924 году.
Индивидуальный стиль О’Кифф складывался под воздействием абстракционизма и фотоискусства. В её живописи природный мотив (чаще всего цветок), подвергаясь декоративной стилизации, сближается с орнаментикой модерна. Формы цветочных растений геометризуются, сводятся к овалу, эллипсу, сфере, спирали, симметрично распластываются, сохраняя чёткость контуров. Такие особенности фотографии, как отстранённость видения, жёсткие очертания форм, фрагментация объекта и крупный план, отклонения камеры от вертикальной оси, в искусстве О’Кифф служат целям абстрагирования («Петуния № 2», 1924, галерея Петерс, Санта-Фе; «Белая роза», 1927, Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк, и др.). Формы настолько отвлекаются от реальной натуры, что флоральные мотивы часто уподобляются органам животных. В 1920-е годы в творчестве О’Кифф появляются урбанистические пейзажи («Город ночью», 1926, Институт искусств, Миннеаполис; «Нью-Йорк под луной», 1925, Собрание Тиссена-Борнемисы, Мадрид). Длительные ежегодные посещения Нью-Мехико обогатили её тематический репертуар видами пустынных ландшафтов, затерянных в них поселений, изображениями скелетов животных («Чёрный крест, Нью-Мехико», 1929, Художественный институт, Чикаго; «Близ Абикью, Нью-Мехико», Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Череп оленя», 1936, Музей изящных искусств, Бостон). В конце жизни художница, почти потерявшая зрение, занялась керамикой.
Сочинения:
Some memories of drawings. N. Y., 1974;
Lovingly Georgia: the complete correspondence of G. O’Keeffe and A. Pollitzer / Ed. C. Giboire. N. Y., 1990.