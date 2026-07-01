О'КИФФ ДЖОРДЖИЯ

О'КИФФ ДЖОРДЖИЯ - амерканский живописец .

Учи­лась в шко­ле Ху­дожественного института Чи­ка­го (1905-1906), за­тем в кол­лед­же «Ли­га сту­ден­тов-ху­дож­ни­ков» в Нью-Йор­ке (1907-1908) у У.М. Чей­за. На­чи­на­ла свою дея­тель­ность как ху­дож­ник пе­чат­ной рек­ла­мы в Чи­ка­го. В 1912 году обу­ча­лась в гра­вюр­ном клас­се А. Би­мен­та при Университете Вир­ги­нии (Шар­лотс­вилл); в 1914 году вер­ну­лась в Нью-Йорк. По­зна­ко­мив­шись с но­вей­ши­ми те­че­ния­ми в ев­ропейском искусстве, с тео­ри­ей В.В. Кан­дин­ско­го, в 1915-1916 годах соз­да­ла се­рии аб­стракт­ных ри­сун­ков и ак­ва­ре­лей, ко­то­рые по­ста­ви­ли О’Кифф в ряд пио­не­ров американского аван­гар­диз­ма. В 1916 году со­стоя­лось её зна­ком­ст­во с А. Стиг­ли­цем, за­вер­шив­шее­ся бра­ком в 1924 году.

Ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль О’Кифф скла­ды­вал­ся под воз­дей­ст­ви­ем аб­ст­рак­цио­низ­ма и фо­то­ис­кус­ст­ва. В её жи­во­пи­си при­род­ный мо­тив (ча­ще все­го цве­ток), под­вер­га­ясь де­ко­ра­тив­ной сти­ли­за­ции, сбли­жа­ет­ся с ор­на­мен­ти­кой мо­дер­на. Фор­мы цве­точ­ных рас­те­ний гео­мет­ри­зу­ют­ся, сво­дят­ся к ова­лу, эл­лип­су, сфе­ре, спи­ра­ли, сим­мет­рич­но рас­пла­сты­ва­ют­ся, со­хра­няя чёт­кость кон­ту­ров. Та­кие осо­бен­но­сти фо­то­гра­фии, как от­стра­нён­ность ви­де­ния, жё­ст­кие очер­та­ния форм, фраг­мен­та­ция объ­ек­та и круп­ный план, от­кло­не­ния ка­ме­ры от вер­тикаль­ной оси, в искусстве О’Кифф слу­жат целям аб­ст­ра­ги­ро­ва­ния («Пе­ту­ния № 2», 1924, га­ле­рея Пе­терс, Сан­та-Фе; «Бе­лая ро­за», 1927, Му­зей американского искусства Уит­ни, Нью-Йорк, и др.). Фор­мы на­столь­ко от­вле­ка­ют­ся от ре­аль­ной на­ту­ры, что фло­раль­ные мо­ти­вы час­то упо­доб­ля­ют­ся ор­га­нам жи­вот­ных. В 1920-е годы в твор­че­ст­ве О’Кифф по­яв­ля­ют­ся ур­ба­ни­стические пей­за­жи («Го­род но­чью», 1926, Институт ис­кусств, Мин­неа­по­лис; «Нью-Йорк под лу­ной», 1925, Со­б­ра­ние Тис­се­на-Бор­не­ми­сы, Мад­рид). Дли­тель­ные еже­год­ные по­се­ще­ния Нью-Ме­хи­ко обо­га­ти­ли её те­ма­тический ре­пер­ту­ар ви­да­ми пус­тын­ных ланд­шаф­тов, за­те­рян­ных в них по­се­ле­ний, изо­бра­же­ния­ми ске­ле­тов жи­вот­ных («Чёр­ный крест, Нью-Ме­хи­ко», 1929, Ху­дожественный институт, Чи­ка­го; «Близ Аби­кью, Нью-Ме­хи­ко», Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; «Че­реп оле­ня», 1936, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон). В кон­це жиз­ни ху­дож­ни­ца, поч­ти по­те­ряв­шая зре­ние, за­ня­лась ке­ра­ми­кой .

Сочинения:

Some memories of drawings. N. Y., 1974;

Lovingly Georgia: the complete correspondence of G. O’Keeffe and A. Pollitzer / Ed. C. Gi­boire. N. Y., 1990.