О'КЕЙСИ ШОН
О'КЕЙСИ ШОН - ирландский писатель.
Родился в многодетной семье; рано оставшись без отца, познал все тяготы жизни в нищете. С ранней юности переменил множество профессий: был разносчиком газет, служил на железной дороге и др. Занимался самообразованием, увлёкся марксистской идеологией. Активный участник ирландского национально-освободительного движения. С 1900-х годов сотрудничал в ирландской рабочей прессе, автор ярких публицистических выступлений по актуальным вопросам внутренней и внешней политики, национальной независимости и ирландской культуры. Подвергался преследованиям и арестам. В 1926 году, окончательно разочаровавшись в итогах обретённой Ирландией независимости, переехал в Англию.
Широкую известность О’Кейси принесла постановка в дублинском театре «Аббатство» драматической трилогии: «Тень стрелка» («The shadow of a gunman», постановка в 1923 году, опубликована в 1925 году, русский перевод 1935 года), «Юнона и Павлин» («Juno and the Paycock», постановка в 1924 году, опубликована в 1925 году, русский перевод 1935 года), «Плуг и звёзды» («The plough and the stars», 1926), в которой впервые в практике ирландского театра, где до этого господствовала романтическая драма У.Б. Йейтса и др., в жёсткой реалистической, порой откровенно натуралистической манере показана повседневная жизнь дублинских трущоб. Трактовка автором событий Ирландского восстания 1916 года, резкая оценка результатов национально-освободительной борьбы вызвали недовольство значительного числа зрителей, вылившееся в беспорядки во время спектаклей. Однако новаторский характер драматургии О’Кейси был высоко оценён театральной критикой Великобритании и США.
В 1920-е - начале 1930-х годов в пьесах О’Кейси усиливаются черты экспрессионизма, причудливо сочетающегося с символизмом: «Серебряный кубок» («The silver tassie», 1928) и «За оградой» («Within the gates», 1933). Вершина драматургии О’Кейси - пьеса «Звезда становится красной» («The star turns red», 1940), масштабное эпическое полотно с ярко выраженными авторскими симпатиями к коммунистической идеологии. Дальнейшее творчество отмечено отчётливым стремлением к эксперименту, синтезу жанровых форм, сознательному разрушению сложившегося канона драмы, сочетанию фарсового, трагического, возвышенно-поэтического и мелодраматического начал: пьесы «Пурпурный прах» («Purple dust», 1940), «Красные розы для меня» («Red roses for me», 1942), «Петух-денди» («Cocka-doodle dandy», 1949), «Костёр епископа» («The Bishop’s bonfire», 1955), «Барабаны отца Неда» («The drums of Father Ned», 1958) и др. Автор 6-томного автобиографического цикла «Зеркало в моём доме» («Mirror in my house»): «Я стучусь в дверь» («I knock at the door», 1939, русский перевод 1957 года), «Картины в прихожей» («Pictures in the hallway», 1942, в русском переводе - «На пороге», 1957), «Барабаны под окнами» («Drums under the windows», 1945), «Прощай, Ирландия!» («Inishfallen fare thee well», 1949), «Роза и корона» («Rose and crown», 1952), «Закат и вечерняя звезда» («Sunset and the evening star», 1954); сборников рассказов, эссе, статей по проблемам литературы и театра.
Сочинения:
Пять одноактных пьес. М., 1960;
Пьесы. М., 1961;
Autobiographies. L., 1963. Vol. 1–2;
Под цветной шапкой: Рассказы. М., 1964;
За театральным занавесом. М., 1971;
The Letters. L., 1975–1992. Vol. 1–4;
Plays. L., 1998. Vol. 1–2.