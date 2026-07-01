О'КЕЙСИ ШОН

О'КЕЙСИ ШОН - ирландский писатель.

Ро­дил­ся в мно­го­дет­ной се­мье; ра­но ос­тав­шись без от­ца, по­знал все тя­го­ты жиз­ни в ни­ще­те. С ран­ней юно­сти пе­ре­ме­нил мно­же­ст­во про­фес­сий: был раз­нос­чи­ком га­зет, слу­жил на же­лез­ной до­ро­ге и др. За­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, ув­лёк­ся мар­кси­ст­ской идео­ло­ги­ей. Ак­тив­ный уча­ст­ник ирландского национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. С 1900-х годов со­труд­ни­чал в ирландской ра­бо­чей прес­се, ав­тор яр­ких пуб­ли­ци­стических вы­сту­п­ле­ний по ак­ту­аль­ным во­про­сам внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки, национальной не­за­ви­си­мо­сти и ирландской куль­ту­ры. Под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям и аре­стам. В 1926 году, окон­ча­тель­но раз­оча­ро­вав­шись в ито­гах об­ре­тён­ной Ир­лан­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти , пе­ре­ехал в Анг­лию.

Ши­ро­кую из­вест­ность О’Кейси при­нес­ла по­ста­нов­ка в дуб­лин­ском те­ат­ре « Аб­бат­ст­во » дра­ма­тической три­ло­гии: «Тень стрел­ка» («The shadow of a gunman», постановка в 1923 году, опубликована в 1925 году, русский перевод 1935 года), «Юно­на и Пав­лин» («Juno and the ­Paycock», постановка в 1924 году, опубликована в 1925 году, русский перевод 1935 года), «Плуг и звёз­ды» («The plough and the stars», 1926), в ко­то­рой впер­вые в прак­ти­ке ирландского те­ат­ра, где до это­го гос­под­ство­ва­ла ро­ман­тическая дра­ма У.Б. Йейт­са и др., в жё­ст­кой реа­ли­сти­че­ской, по­рой от­кро­вен­но на­ту­ра­ли­стической ма­не­ре по­ка­за­на по­все­днев­ная жизнь дуб­лин­ских тру­щоб. Трак­тов­ка ав­то­ром со­бы­тий Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1916 года, рез­кая оцен­ка ре­зуль­та­тов национально-ос­во­бо­дительной борь­бы вы­зва­ли не­до­воль­ст­во зна­чительного чис­ла зри­те­лей, вы­лив­шее­ся в бес­по­ряд­ки во вре­мя спек­так­лей. Од­на­ко но­ва­тор­ский ха­рак­тер дра­ма­тур­гии О’Кейси был вы­со­ко оце­нён те­ат­раль­ной кри­ти­кой Ве­ли­ко­бри­та­нии и США.

В 1920-е - начале 1930-х годов в пье­сах О’Кейси уси­ли­ва­ют­ся чер­ты экс­прес­сио­низ­ма, при­чуд­ли­во со­че­таю­ще­го­ся с сим­во­лиз­мом: «Се­реб­ря­ный ку­бок» («The sil­ver tassie», 1928) и «За ог­ра­дой» («Within the gates», 1933). Вер­ши­на дра­ма­тур­гии О’Кейси - пье­са «Звез­да ста­но­вит­ся крас­ной» («The star turns red», 1940), мас­штаб­ное эпическое по­лот­но с яр­ко вы­ра­жен­ны­ми ав­тор­ски­ми сим­па­тия­ми к ком­му­ни­стической идео­ло­гии. Даль­ней­шее твор­че­ст­во от­ме­че­но от­чёт­ли­вым стрем­ле­ни­ем к экс­пе­ри­мен­ту, син­те­зу жан­ро­вых форм, соз­на­тель­но­му раз­ру­ше­нию сло­жив­ше­го­ся ка­но­на дра­мы, со­че­та­нию фар­со­во­го, тра­ги­че­ско­го, воз­вы­шен­но-по­этического и ме­ло­дра­ма­ти­че­ско­го на­чал: пье­сы «Пур­пур­ный прах» («Purple dust», 1940), «Крас­ные ро­зы для ме­ня» («Red roses for me», 1942), «Пе­тух-ден­ди» («Cocka-doodle dandy», 1949), «Кос­тёр епи­ско­па » («The Bishop’s bonfire», 1955), «Ба­ра­ба­ны от­ца Не­да» («The drums of Father Ned», 1958) и др. Ав­тор 6-том­но­го ав­то­био­гра­фического цик­ла «Зер­ка­ло в мо­ём до­ме» («Mirror in my hou­se»): «Я сту­чусь в дверь» («I knock at the ­door», 1939, русский перевод 1957 года), «Кар­ти­ны в при­хо­жей» («Pictures in the hallway», 1942, в русском переводе - «На по­ро­ге», 1957), «Ба­ра­ба­ны под ок­на­ми» («Drums under the windows», 1945), «Про­щай, Ир­лан­дия!» («Inishfallen fare thee well», 1949), «Ро­за и ко­ро­на» («Rose and crown», 1952), «За­кат и ве­чер­няя звез­да» («Sun­set and the evening star», 1954); сборников рас­ска­зов, эс­се, ста­тей по про­бле­мам ли­те­ра­ту­ры и те­ат­ра.

Сочинения:

Пять од­но­акт­ных пьес. М., 1960;

Пье­сы. М., 1961;

Autobiographies. L., 1963. Vol. 1–2;

Под цвет­ной шап­кой: Рас­ска­зы. М., 1964;

За те­ат­раль­ным за­на­ве­сом. М., 1971;

The Letters. L., 1975–1992. Vol. 1–4;

Plays. L., 1998. Vol. 1–2.