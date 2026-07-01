О'ГОРМАН ХУАН
О'ГОРМАН ХУАН - мексиканский архитектор и живописец.
Родился в семье ирландского живописца Сесила Крофорда О’Гормана (1874-1943). В 1927 году окончил архитектурное отделение Национальной школы изобразительных искусств в Мехико. Работая под влиянием Ле Корбюзье и в русле функционализма, О’Горман спроектировал несколько частных домов в районе Мехико Сан-Анхель (дом С.К. О’Гормана, 1929; дом и мастерская Ф. Кало и Д. Риверы, 1930-1932; собственный дом, 1931-1932). В должности главного архитектора Министерства образования О’Горман реконструировал 33 и построил 20 новых школ в Мехико и его окрестностях (1933-1934), использовав стандартизированную планировку с классной комнатой в качестве модуля. В середине 1930-х годов оставил архитектуру, занявшись живописью. Специального художественного образования О’Горман не получил; первые уроки ему дал отец, затем он учился у Риверы, Кало, А. Руиса и др. Работая в русле мурализма, О'Горман создал триптих из панно для аэропорта Мехико на антифашистские и антиклерикальные темы (1937-1938, сохранилась только центральная часть «Покорение человеком воздуха»), настенную роспись «История Мичоакана» в Библиотеке Хертрудис Боканегра в Пацкуаро, штат Мичоакан (1941), серию росписей на исторические сюжеты в Национальном музее истории в Мехико (во дворце Чапультепек; 1960-1961 и 1968-1969 годы), роспись «Кредит преображает Мексику» в здании Международного банка в Мехико (1965).
В конце 1940-х годов О’Горман вернулся к архитектурной практике, но отошёл от принципов модернизма. Фасады построенной по его проекту Центральной библиотеки Университетского городка в Мехико (1951-1953, совместно с архитекторами Г. Сааведрой и Х. Мартинесом де Веласко) почти полностью покрыты мозаиками из природного камня, иллюстрирующими историю Мексики: их подчёркнутая декоративность и органичность, почерпнутые О’Горманом из национального художественного наследия, оттеняют правильный геометрический объём здания. Синтеза зодчества и искусства в русле органической архитектуры О’Горман достиг в проекте собственного жилища в Мехико (1953-1956, не сохранилось), где природные пещеры были украшены рельефами и мозаиками. В области станковой живописи создавал пейзажи («Песчаный карьер в Тетельпе», 1942, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Мехико», 1947, Музей современного искусства, Мехико), портреты (Автопортрет, 1950, Музей современного искусства, Мехико), фантастические полотна («Надгробие промышленного капитализма», 1943, собрание П. Гутьерреса Рольдана, Мехико) с подчёркнутым вниманием к деталям и использованием народной традиции (надписей и прочего). Покончил жизнь самоубийством; найден мёртвым 18 января 1982 года.