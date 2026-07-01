О'ГОРМАН ХУАН

О'ГОРМАН ХУАН - мексиканский ар­хи­тек­тор и жи­во­пи­сец.

Ро­дил­ся в се­мье ирландского жи­во­пис­ца Се­си­ла Кро­фор­да О’Гормана (1874-1943). В 1927 году окон­чил ар­хитектурное от­де­ле­ние Национальной шко­лы изо­бра­зительных ис­кусств в Ме­хи­ко. Ра­бо­тая под влия­ни­ем Ле Кор­бю­зье и в рус­ле функ­цио­на­лиз­ма, О’Горман спро­ек­ти­ро­вал несколько ча­ст­ных до­мов в рай­оне Ме­хи­ко Сан-Ан­хель (дом С.К. О’Гормана, 1929; дом и мас­тер­ская Ф. Ка­ло и Д. Ри­ве­ры, 1930-1932; собственный дом, 1931-1932). В долж­но­сти главного ар­хи­тек­то­ра Министерства об­ра­зо­ва­ния О’Горман ре­кон­ст­руи­ро­вал 33 и по­стро­ил 20 но­вых школ в Ме­хи­ко и его ок­ре­ст­но­стях (1933-1934), ис­поль­зо­вав стан­дарти­зи­ро­ван­ную пла­ни­ров­ку с класс­ной ком­на­той в ка­че­ст­ве мо­ду­ля. В середине 1930-х годов ос­та­вил ар­хи­тек­ту­ру, за­няв­шись жи­во­пи­сью. Специального ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния О’Горман не по­лу­чил; пер­вые уро­ки ему дал отец, за­тем он учил­ся у Ри­ве­ры, Ка­ло, А. Руи­са и др. Ра­бо­тая в рус­ле му­ра­лиз­ма , О'Горман соз­дал трип­тих из пан­но для аэ­ро­пор­та Ме­хи­ко на ан­ти­фа­ши­ст­ские и ан­ти­кле­ри­каль­ные те­мы (1937-1938, сохранилась толь­ко центральная часть «По­ко­ре­ние че­ло­ве­ком воз­ду­ха»), на­стен­ную рос­пись «Ис­то­рия Ми­чоа­ка­на» в Библиотеке Хер­тру­дис Бо­ка­не­гра в Пац­куа­ро, штат Ми­чоа­кан (1941), се­рию рос­пи­сей на ис­то­рические сю­же­ты в Национальном му­зее ис­то­рии в Ме­хи­ко (во двор­це Ча­пуль­те­пек; 1960-1961 и 1968-1969 годы), рос­пись «Кре­дит пре­об­ра­жа­ет Мек­си­ку» в зда­нии Ме­ж­ду­народного бан­ка в Ме­хи­ко (1965).

В конце 1940-х годов О’Горман вер­нул­ся к ар­хитектурной прак­ти­ке, но ото­шёл от прин­ци­пов мо­дер­низ­ма . Фа­са­ды по­стро­ен­ной по его про­ек­ту Центральной библиотеки Уни­вер­си­тет­ско­го го­род­ка в Ме­хи­ко (1951-1953, совместно с ар­хи­тек­то­ра­ми Г. Саа­вед­рой и Х. Мар­ти­не­сом де Ве­ла­ско) поч­ти пол­но­стью по­кры­ты мо­заи­ка­ми из при­род­но­го кам­ня, ил­лю­ст­ри­рую­щи­ми ис­то­рию Мек­си­ки: их под­чёрк­ну­тая де­ко­ра­тив­ность и ор­га­нич­ность, по­черп­ну­тые О’Горманом из национального ху­дожественного на­сле­дия, от­те­ня­ют пра­виль­ный гео­мет­рический объ­ём зда­ния. Син­те­за зод­че­ст­ва и искусства в рус­ле ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ры О’Горман дос­тиг в про­ек­те собственного жи­ли­ща в Ме­хи­ко (1953-1956, не сохранилось), где при­род­ные пе­ще­ры бы­ли ук­ра­ше­ны рель­е­фа­ми и мо­заи­ка­ми. В об­лас­ти стан­ко­вой жи­во­пи­си соз­да­вал пей­за­жи («Пес­ча­ный карь­ер в Те­тель­пе», 1942, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; «Ме­хико», 1947, Му­зей современного искусства, Ме­хи­ко), порт­ре­ты (Ав­то­порт­рет, 1950, Му­зей современного искусства, Ме­хи­ко), фан­та­стические по­лот­на («Над­гро­бие про­мыш­лен­но­го ка­пи­та­лиз­ма», 1943, со­б­ра­ние П. Гуть­ер­ре­са Роль­да­на, Ме­хи­ко) с под­чёрк­ну­тым вни­ма­ни­ем к де­та­лям и ис­поль­зо­ва­ни­ем народной тра­ди­ции (над­пи­сей и прочего). По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом; най­ден мёрт­вым 18 января 1982 года.