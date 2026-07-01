О. ГЕНРИ

О. ГЕНРИ - американский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. В 1881 году по­лу­чил ди­плом фар­ма­цев­та. В 1882 году пере­ехал в Те­хас; ра­бо­тал ап­те­ка­рем, про­дав­цом, иг­рал в лю­би­тель­ских спек­так­лях, пи­сал па­ро­дии, фель­е­то­ны, сти­хи, ко­то­рые пуб­ли­ко­вал в прес­се. Слу­жил бан­ков­ским клер­ком, в 1898-1901 годах от­бывал на­ка­за­ние в тюрь­ме шта­та Огайо по об­ви­не­нию в рас­тра­те. На­хо­дясь в за­клю­че­нии, со­чи­нил свою пер­вую но­вел­лу - «Ро­ж­де­ст­вен­ский по­да­рок Ди­ка Сви­сту­на» («Whistling Dick’s Christmas stocking», 1899), ко­то­рая бы­ла на­пе­ча­та­на под псевдонимом О. Генри. В 1902 году пе­ре­ехал в Нью-Йорк, где на­чал ак­тив­но пе­ча­тать­ся в ме­ст­ных жур­на­лах.

Ши­ро­кую из­вест­ность О. Генри при­нёс со­став­лен­ный из отдельных но­велл са­ти­рический ро­ман «Ко­ро­ли и ка­пус­та» («Cabbages and kings», 1904, русский перевод 1923 года), а так­же сборники но­велл о Нью-Йор­ке - «Че­ты­ре мил­лио­на» («The four million», 1906, русский перевод 1925 года), «Го­ря­щий све­тиль­ник» («The trimmed lamp», 1907, русский перевод 1924 года), «Де­ло­вые лю­ди» («Strictly business», 1910); о Те­ха­се - «Серд­це За­па­да» («Heart of the West», 1907, русский перевод 1915 года); о по­хо­ж­де­ни­ях обая­тель­но­го мо­шен­ни­ка - «Бла­го­род­ный вор» («The gentle grafter», 1908, русский перевод 1924 года) и др. Про­из­ве­де­ния О. Генри, юмо­ри­сти­че­ские и иро­нич­ные, вос­соз­даю­щие ши­ро­кую па­но­ра­му жиз­ни раз­ных сло­ёв американского об­ще­ст­ва (сре­ди его пер­со­на­жей - клер­ки, про­дав­щи­цы, фер­ме­ры, ков­бои, жу­ли­ки, бо­ся­ки, изо­бра­жён­ные с глу­бо­кой сим­па­ти­ей), от­ли­ча­ют­ся за­ни­ма­тель­но­стью сю­же­та, пе­ре­пле­те­ни­ем ко­мического и тра­ги­че­ско­го, не­ожи­дан­ной, но сча­стли­вой раз­вяз­кой; для сти­ля но­велл ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние ка­лам­бу­ров, ал­лю­зий, ост­ро­ум­ных срав­не­ний, американского слен­га. По­смерт­но из­да­ны сборники: «Все­го по­нем­нож­ку» («Sixes and sevens»), «Дар муд­ре­цов» («The gift of the wise men»; оба 1911 года), «Под ле­жа­чий ка­мень» («Rol­ling stones», 1912), «Ос­тат­ки» («Waifs and strays», 1917), «Пост­скрип­ту­мы» («Post­scripts», 1923, русский перевод 1924 года) и др. Не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния О. Генри эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны (фильм «Де­ло­вые лю­ди», режиссер Л.И. Гай­дай, 1963, и др.).

Сочинения:

Собр. соч. Л., 1925. Т. 1–4, 6–8, 10; Complete works. Garden City, 1953. Vol. 1–2; Собр. соч. М., 2010. Т. 1–2.

Автор статьи: О. Е. Осов­ский.