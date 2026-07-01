О. ГЕНРИ
О. ГЕНРИ - американский писатель.
Родился в семье врача. В 1881 году получил диплом фармацевта. В 1882 году переехал в Техас; работал аптекарем, продавцом, играл в любительских спектаклях, писал пародии, фельетоны, стихи, которые публиковал в прессе. Служил банковским клерком, в 1898-1901 годах отбывал наказание в тюрьме штата Огайо по обвинению в растрате. Находясь в заключении, сочинил свою первую новеллу - «Рождественский подарок Дика Свистуна» («Whistling Dick’s Christmas stocking», 1899), которая была напечатана под псевдонимом О. Генри. В 1902 году переехал в Нью-Йорк, где начал активно печататься в местных журналах.
Широкую известность О. Генри принёс составленный из отдельных новелл сатирический роман «Короли и капуста» («Cabbages and kings», 1904, русский перевод 1923 года), а также сборники новелл о Нью-Йорке - «Четыре миллиона» («The four million», 1906, русский перевод 1925 года), «Горящий светильник» («The trimmed lamp», 1907, русский перевод 1924 года), «Деловые люди» («Strictly business», 1910); о Техасе - «Сердце Запада» («Heart of the West», 1907, русский перевод 1915 года); о похождениях обаятельного мошенника - «Благородный вор» («The gentle grafter», 1908, русский перевод 1924 года) и др. Произведения О. Генри, юмористические и ироничные, воссоздающие широкую панораму жизни разных слоёв американского общества (среди его персонажей - клерки, продавщицы, фермеры, ковбои, жулики, босяки, изображённые с глубокой симпатией), отличаются занимательностью сюжета, переплетением комического и трагического, неожиданной, но счастливой развязкой; для стиля новелл характерно использование каламбуров, аллюзий, остроумных сравнений, американского сленга. Посмертно изданы сборники: «Всего понемножку» («Sixes and sevens»), «Дар мудрецов» («The gift of the wise men»; оба 1911 года), «Под лежачий камень» («Rolling stones», 1912), «Остатки» («Waifs and strays», 1917), «Постскриптумы» («Postscripts», 1923, русский перевод 1924 года) и др. Некоторые произведения О. Генри экранизированы (фильм «Деловые люди», режиссер Л.И. Гайдай, 1963, и др.).
Сочинения:
Собр. соч. Л., 1925. Т. 1–4, 6–8, 10; Complete works. Garden City, 1953. Vol. 1–2; Собр. соч. М., 2010. Т. 1–2.
Автор статьи: О. Е. Осовский.