О'ДОНОВАН РОССА ДЖЕРИМАЯ
О'ДОНОВАН РОССА ДЖЕРИМАЯ - деятель ирландского национально-освободительного движения.
Из семьи фермера. В Скибберине в 1856 году основал Национальное и литературное общество «Феникс», объединившее участников патриотических организаций, разгромленных в 1848-1849 годах. Главной целью провозглашалось освобождение Ирландии путём вооруженной борьбы. В 1858 году примкнул к Ирландскому республиканскому братству, играл видную роль в движении фениев. В декабре 1858 года арестован, находился в заключении до июля 1859 года. В 1861-1865 годах один из издателей печатного органа фениев «Irish people». Осенью 1865 года вновь арестован и приговорён к пожизненным каторжным работам. Избрание О’Донована Росса в парламент (1869) было аннулировано. В результате амнистии 1870 года освобождён, эмигрировал в США (1871), где участвовал в деятельности местных фенианских обществ. Один из организаторов терактов в британских городах в начале 1880-х годов, однако попытки его экстрадиции в Великобританию не увенчались успехом. В дальнейшем отошёл от активной политической деятельности. С разрешения британского правительства посетил Ирландию в 1894 и 1904 годах. После смерти прах О’Донована Росса был перенесён в Дублин.
Сочинения:
Prison life: six years in six english prisons. N. Y., 1874.