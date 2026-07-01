О'ДОНОВАН РОССА ДЖЕРИМАЯ

О'ДОНОВАН РОССА ДЖЕРИМАЯ - дея­тель ирландского национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния.

Из се­мьи фер­ме­ра. В Скиб­бе­ри­не в 1856 году ос­но­вал Национальное и литературное общество «Фе­никс», объ­е­ди­нив­шее уча­ст­ни­ков пат­рио­тических ор­га­ни­за­ций, раз­гром­лен­ных в 1848-1849 годах. Главной це­лью про­воз­гла­шалось ос­во­бо­ж­де­ние Ир­лан­дии пу­тём воо­руженной борь­бы. В 1858 году примк­нул к Ирландскому рес­пуб­ли­кан­ско­му брат­ст­ву, иг­рал вид­ную роль в дви­же­нии фе­ни­ев. В декабре 1858 года аре­сто­ван, на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии до ию­ля 1859 года. В 1861-1865 годах один из из­да­те­лей пе­чат­но­го ор­га­на фе­ни­ев «Irish people». Осе­нью 1865 года вновь аре­сто­ван и при­го­во­рён к по­жиз­нен­ным ка­торж­ным ра­бо­там . Из­бра­ние О’Донована Росса в пар­ла­мент (1869) бы­ло ан­ну­ли­ро­ва­но. В ре­зуль­та­те ам­нистии 1870 года ос­во­бо­ж­дён, эмиг­ри­ро­вал в США (1871), где уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти ме­ст­ных фе­ни­ан­ских об­ществ. Один из ор­га­ни­за­то­ров те­рак­тов в британских го­ро­дах в начале 1880-х годов, од­на­ко по­пыт­ки его экс­т­ра­ди­ции в Ве­ли­ко­бри­та­нию не увен­ча­лись ус­пе­хом. В даль­ней­шем ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти. С раз­ре­ше­ния британского пра­ви­тель­ст­ва по­се­тил Ир­лан­дию в 1894 и 1904 годах. По­сле смер­ти прах О’Донована Росса был пе­ре­не­сён в Дуб­лин.

Сочинения:

Prison life: six years in six english pri­sons. N. Y., 1874.