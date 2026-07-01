О'ДОННЕЛЬ-И-ХОРРИС ЛЕОПОЛЬДО

О'ДОННЕЛЬ-И-ХОРРИС ЛЕОПОЛЬДО - испанский государственный, политический и военный деятель, гранд Испании, генерал-лейтенант (1839).

Се­мья О’Доннеля име­ла ирландские кор­ни, его отец был ко­ман­дую­щим во­енно-морскими си­ла­ми Ка­нар­ских островов. В 1-й Кар­ли­ст­ской вой­не 1833-1840 годов (смотри Кар­ли­ст­ские вой­ны ) О’Доннель уча­ст­во­вал на сто­ро­не Иза­бел­лы II; в 1839 году на­зна­чен ка­пи­тан-ге­не­ра­лом Ара­го­на, Ва­лен­сии и Мур­сии. От­ли­чал­ся уме­рен­но ли­бе­раль­ны­ми взгля­да­ми. С из­бра­ни­ем гла­вой пра­ви­тель­ст­ва в 1840 году про­грес­си­ста Б. Эс­пар­те­ро эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Осе­нью 1841 года при­нял уча­стие в не­удач­ной по­пыт­ке сме­стить Эс­пар­те­ро, за­хва­тил власть в Пам­п­ло­не, но в ре­зуль­та­те про­ва­ла про­нун­си­амь­ен­то (государственного военного пе­ре­во­ро­та) в Мад­ри­де, ко­то­рое воз­гла­вил генерал Д. де Ле­он, был вы­ну­ж­ден вновь бе­жать во Фран­цию.

По­сле при­хо­да к вла­сти уме­рен­но­го ли­бе­ра­ла генерала Р.М. Нар­ва­эса на­зна­чен ка­пи­тан-ге­не­ра­лом Га­ва­ны (Ку­ба) (1844-1848). По воз­вра­ще­нии в Ис­па­нию стал се­на­то­ром и начальником Пе­хот­ной ака­де­мии в То­ле­до. В 1854 году военный министр в пра­ви­тель­ст­ве Эс­пар­те­ро. Сле­дуя идее сво­его сек­ре­та­ря А. Ка­но­ва­са дель Кас­ти­льо, на­чал фор­ми­ро­вать в кор­те­сах но­вую, «цен­три­ст­скую» пар­тию, ко­то­рая впо­след­ст­вии по­лу­чи­ла название «Ли­бе­раль­ный со­юз». В ию­ле 1856 года воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во Ис­па­нии (до октября 1856 года), рас­пус­тил Национальную ми­ли­цию (опол­че­ние), ко­то­рая под­дер­жи­ва­ла про­грес­си­стов. Впо­след­ст­вии ещё два­ж­ды за­ни­мал пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра (июнь 1858 - февраль 1863 годов, «дол­гое прав­ле­ние»; июнь 1865 - июль 1866 годов). Го­ды «дол­го­го прав­ле­ния» ха­рак­те­ри­зо­ва­лись бур­ным эко­но­мическим раз­ви­ти­ем Ис­па­нии (в пер­вую оче­редь строи­тель­ст­вом же­лез­ных до­рог) и по­ли­тической ста­биль­но­стью.

В 1859 году О’Доннель на­чал вой­ну в Ма­рок­ко, лич­но воз­гла­вив испанские вой­ска, в феврале 1860 года ок­ку­пи­ро­вал Те­ту­ан. Один из ор­га­ни­за­то­ров анг­ло-фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ции в Мек­си­ке 1861-1867 годов. В 1866 году, по­сле кон­флик­та с Иза­бел­лой II , ушёл в от­став­ку и эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию, где вско­ре умер.