О'ДОННЕЛЬ-И-ХОРРИС ЛЕОПОЛЬДО
О'ДОННЕЛЬ-И-ХОРРИС ЛЕОПОЛЬДО - испанский государственный, политический и военный деятель, гранд Испании, генерал-лейтенант (1839).
Семья О’Доннеля имела ирландские корни, его отец был командующим военно-морскими силами Канарских островов. В 1-й Карлистской войне 1833-1840 годов (смотри Карлистские войны) О’Доннель участвовал на стороне Изабеллы II; в 1839 году назначен капитан-генералом Арагона, Валенсии и Мурсии. Отличался умеренно либеральными взглядами. С избранием главой правительства в 1840 году прогрессиста Б. Эспартеро эмигрировал во Францию. Осенью 1841 года принял участие в неудачной попытке сместить Эспартеро, захватил власть в Памплоне, но в результате провала пронунсиамьенто (государственного военного переворота) в Мадриде, которое возглавил генерал Д. де Леон, был вынужден вновь бежать во Францию.
После прихода к власти умеренного либерала генерала Р.М. Нарваэса назначен капитан-генералом Гаваны (Куба) (1844-1848). По возвращении в Испанию стал сенатором и начальником Пехотной академии в Толедо. В 1854 году военный министр в правительстве Эспартеро. Следуя идее своего секретаря А. Кановаса дель Кастильо, начал формировать в кортесах новую, «центристскую» партию, которая впоследствии получила название «Либеральный союз». В июле 1856 года возглавил правительство Испании (до октября 1856 года), распустил Национальную милицию (ополчение), которая поддерживала прогрессистов. Впоследствии ещё дважды занимал пост премьер-министра (июнь 1858 - февраль 1863 годов, «долгое правление»; июнь 1865 - июль 1866 годов). Годы «долгого правления» характеризовались бурным экономическим развитием Испании (в первую очередь строительством железных дорог) и политической стабильностью.
В 1859 году О’Доннель начал войну в Марокко, лично возглавив испанские войска, в феврале 1860 года оккупировал Тетуан. Один из организаторов англо-франко-испанской интервенции в Мексике 1861-1867 годов. В 1866 году, после конфликта с Изабеллой II, ушёл в отставку и эмигрировал во Францию, где вскоре умер.