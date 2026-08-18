О́да Нобуна́га

О́да Нобуна́га (23.06.1534, провинция Овари, ныне префектура Аити — 21.06.1582, Киото) — японский полководец и государственный деятель, чье возвышение и деятельность обозначили завершение периода Сэнгоку (1467–1573) и начало периода Адзути-Момояма (1573–1600). Объединив под своей властью Центральную Японию, заложил основы единого государства.

Родился в семье даймё Ода Нобухидэ, контролировавшего часть провинции Овари. Унаследовав главенство в доме в 1549, О. Н. вступил в борьбу с другими ветвями рода Ода и смог к 1559 объединить под своей властью провинцию Овари. В 1560 одержал первую из громких побед, одолев с трехтысячным вой­ском в битве при Окэхадзама 25‑тысячную армию даймё Имагава Ёсимото, в результате чего получил контроль над провинцией Микава и заключил союз с Токугава Иэясу . В 1567 захватил провинцию Мино и перенес ставку в находившийся там замок Гифу.

В 1568 выступил в защиту претендента на пост сёгуна Асикага Ёсиаки и завладел столицей Киото, после чего захватил также провинцию Исэ и важный торговый порт Сакаи, распространив власть на весь столичный регион Кинай. Ёсиаки, став сёгуном, вступил в противоречия с О. Н. и сформировал против него коалицию, в которую вошли даймё Асакура, Адзаи, Миёси, Мори, Уэсуги, Такэда, а также буддийские монастыри Энрякудзи и Исияма-­Хонгандзи, располагавшие собственными армиями. О. Н. смог разрушить коалицию, уничтожив в 1571 монастырь Энрякудзи и одолев в ряде битв вой­ска Асакура, Адзаи и Миёси. Изгнав сёгуна из Киото в 1573, положил конец сёгунату Асикага (Муромати).

В последующие годы направил усилия на борьбу с вооруженными отрядами (икко- икки ) буддийской школы Истинной веры Чистой земли (Дзёдо-синсю), штурмовав их укрепления в Нагасима в 1574 и после длительной осады уничтожив их главный оплот — монастырь Исияма-­Хонгандзи в Осаке в 1580. Также продолжил борьбу с даймё Такэда, одержав крупную победу в битве при Нагасино в 1575, впервые благодаря активному применению аркебузиров. За годы объединительных вой­н О. Н. внедрил ряд новшеств в методы ведения вой­ны, увеличив роль огнестрельного оружия и пехотинцев, вооруженных длинными копьями, а также расширив социальный состав воинов. Необходимость вести боевые действия одновременно на нескольких направлениях привела к возвышению при О. Н. искусных полководцев, таких как Акэти Мицухидэ, Тоётоми Хидэёси , Сибата Кацуиэ и Токугава Иэясу.

После передачи в 1575 главенства в доме своему сыну Ода Нобутада О. Н. сосредоточился на управленческих делах в масштабах всех своих владений. В экономической политике О. Н. стремился к созданию единого рынка и ослаблению неприятелей. На подконтрольных территориях осуществлял перепись земельных участков, поощрял строительство дорог и мостов, отменял налоги с торговых и ремесленных гильдий, упразднял таможенные заставы и сборы, вводил единые системы денежных единиц и мер измерения.

Рассматривая влиятельные буддийские монастыри с их вооруженными отрядами как источник постоянной угрозы, О. Н. начал политику по ограничению влияния буддизма в обществе, оказывая поддержку христианским миссионерам, начавшим свою деятельность в Японии с середины XVI в., в том числе помогал в строительстве первой церкви в Киото (1576) и семинарии в Адзути.

В 1576 для консолидации власти в завоеванных провинциях О. Н. начал строительство огромного замка Адзути на берегу оз. Бива неподалеку от столицы. Замок дал название новой роскошной и величественной культуре Адзути-­Момояма, став одним из ее символов. О. Н. оказывал поддержку мастерам чайной церемонии, ландшафтного искусства, а также таким художникам, как Кано Эйтоку, который занимался оформлением внутреннего убранства замка Адзути.

О. Н. погиб в 1582, совершив сэппуку, после того как был внезапно предательски окружен численно превосходящим вой­ском своего вассала Акэти Мицухидэ в храме Хоннодзи в Киото. К этому времени О. Н. контролировал 30 из 68 провинций Японии, что составляло около трети территории страны. Объединение было продолжено и в целом завершено к концу XVI в. его ближайшим сподвижником Тоётоми Хидэёси.

Лит. : Ламерс Й. П. Японский тиран. Новый взгляд на японского полководца Ода Нобунага. М., 2012; Прасол А. Ф. Объединение Японии. Ода Нобунага. М., 2015. В. В. Щепкин .