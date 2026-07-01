О'БРАЙЕН ЭДНА
О'БРАЙЕН ЭДНА - ирландская писательница.
Родилась в семье католиков, воспитывалась в монастыре. В 1959 году переехала в Лондон. Дебютировала романом «Деревенские девчонки» («The country girls», 1960, русский перевод 1995 года), за которым последовали романы «Одинокая девушка» («The lonely girl», 1962) и «Девушки в блаженстве замужества» («Girls in their married bliss», 1964), объединённые в 1986 году в «Трилогию о деревенских девушках с эпилогом» («The country girls trilogy and epilogue»). В центре творчества - проблемы женской психологии, отношений мужчины и женщины, места женщины в обществе: романы «Жертвы мира» («Casualties of peace», 1966), «Безумные декабри» («Wild Decembers», 1999), «В лесу» («In the forest», 2002); сборники рассказов «Предмет любви» («The love object», 1968), «Женщина скандального поведения» («A scandalous woman», 1974), «Миссис Рейнхардт и другие рассказы» («Mrs. Reinhardt, and other stories», 1978), «Роза в сердце» («A rose in the heart», 1979), «Сердце фанатика» («A fanatic heart», 1984) и др. Автор пьес, в том числе «Вирджиния» («Virginia», 1980) о В. Вулф; биографических книг о Дж. Джойсе [«Портрет Джойса в браке» («A portrait of Joyce’s marriage», 1981), «Джеймс Джойс» («James Joyce», 1999)] и Дж. Байроне [«Влюблённый Байрон» («Byron in Love», 2009, русский перевод 2011 года)]; сценариев, книг для детей.