Нзи́нга Мбáнди

Нзи́нга Мбáнди ( кимбунду Njinga Mbandi; также известна как Ана де Соуза ( порт. Ana de Sousa)) (ок. 1583, Ндонго — 17.12.1663, Матамба) — правительница (королева) государств Ндонга и Матамба (Сев. Ангола).

Родилась в семье правителя (нгола) Ндонга Киломбо, по поручению брата нгола Мбади в 1621–1622 вела переговоры с португальцами; совершила обряд крещения. После смерти брата приняла титул нгола, уничтожила соперников и завладела священными реликвиями государства. Сначала пыталась посредничать в торговле рабами и сохранять союзнические отношения с португальцами, но в 1626 Ндонга подвергалось нападению португальских вой­ск. После двух лет упорной борьбы Н. М. оставила свои владения и захватила область Матамба в 1630–1632. Она создала военизированное государство, опиралась на профессиональных воинов — имбангала. Главный доход получала от работорговли. В 1641 заключила союз с Нидерландской Ост-­Индской компанией и смогла отвоевать у португальцев большую часть Ндонго к 1648, нанеся им несколько поражений. В своих владениях она разрешала проповедовать испанским монахам-­капуцинам, использовала их в качестве посредников в переговорах с Ватиканом. В 1656 заключила мир с Португалией, уступив часть ранее захваченных территорий. В последние годы жизни опиралась на христианизированных африканцев, отдалив военных предводителей, старалась укрепить монархическую власть.

Лит. : Хазанов А. М. История Анголы в новое и новейшее время. М., 1999; Heywood L. Njinga of Angola: Africa’s Warrior Queen. Cambridge (Ma.), 2017. А. В. Воеводский.