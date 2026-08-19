НЮЙ-ВА

НЮЙ-ВА - древнекитайское женское божество.

Изо­бра­жа­ет­ся в ви­де по­лу­жен­щи­ны-по­луз­меи, из­ред­ка с го­ло­вой бы­ка. Ат­ри­бу­та­ми Нюй-ва счи­та­ют­ся тро­ст­ни­ко­вый губ­ной ор­ган­чик (шэн), диск лу­ны (сим­вол жен­ско­го на­ча­ла) или че­ты­рёх­уголь­ник (сим­вол зем­ли). Пер­во­на­чаль­но по­чи­та­лась как пра­ро­ди­тель­ни­ца пле­мён ся, в ос­но­ве её куль­та ле­жал культ змеи. В со­от­вет­ст­вии с ми­фом, пред­став­лен­ным в «Ху­ай­нань-цзы» («Фи­ло­соф из Ху­ай­на­ни», II век до н. э.), Нюй-ва соз­да­ва­ла лю­дей как од­но­род­ную, не­раз­де­лён­ную мас­су. По вер­сии «Фэн­су тун» («Тол­ко­ва­ние нра­вов и обы­ча­ев») Ин Шао (II века н. э.), она ле­пи­ла лю­дей из гли­ны: знат­ных и бо­га­тых - свои­ми ру­ка­ми, бед­ных и низ­ко­род­ных - опус­кая ве­рёв­ку в гли­ну, вы­дёр­ги­вая и раз­брыз­ги­вая с неё гли­ня­ные ко­моч­ки. Нюй-ва по­чи­та­лась так­же как бо­ги­ня бра­ко­со­че­та­ний, в её честь уст­раи­ва­лись жерт­во­при­но­ше­ния с мо­ле­ния­ми о да­ро­ва­нии по­том­ст­ва, об из­ле­че­нии от бес­пло­дия и др. В ар­ха­ич­ной китайской кос­мо­ло­гии Нюй-ва пред­ста­ёт уст­рои­тель­ни­цей кос­мического рав­но­ве­сия, на­ру­шен­но­го в ре­зуль­та­те ка­та­ст­ро­фы. С на­ча­ла нашей эры Нюй-ва изо­бра­жа­ет­ся в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев вме­сте с Фу-си, с ко­то­рым пе­ре­пле­та­ет­ся хво­ста­ми, что сим­во­ли­зи­ру­ет суп­ру­же­скую бли­зость.

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