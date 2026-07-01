НЬЮВЕНГЕЙС ФЕРДИНАНД
НЬЮВЕНГЕЙС ФЕРДИНАНД Домела Ньивенхёйс - нидерландский политик, деятель рабочего движения.
Из семьи лютеранского пастора. С 1870 года пастор лютеранской церкви в Харлингене. Заинтересовавшись проблемами рабочих и малоимущих прихожан, организовал в Харлингене группу социал-демократов, начал писать статьи о положении рабочих. В 1875 году отправился в Германию, где изучал социальные проблемы. По возвращении отошёл в 1879 году от Церкви, примкнул к амстердамскому Социал-демократическому объединению и вскоре стал его лидером. В 1879 году основал первую социал-демократическую газету в Нидерландах - «Recht voor Allen» («Право для всех»), в 1881 году принял активное участие в создании первой общенациональной социал-демократической организации Социал-демократический союз (СДС); газета «Recht voor Allen» стала её печатным органом. В 1882-1887 годах секретарь СДС, боролся за принятие закона о всеобщем избирательном праве. Переписывался с К. Марксом и Ф. Энгельсом. В 1881 году опубликовал книгу «Karl Marx: kapitaal en arbeid», представлявшую собой краткое популярное изложение на нидерландском языке. 1-го тома «Капитала» Маркса. В 1888-1891 годах департамент нижней палаты Генеральных штатов. В 1889-1896 годах возглавлял нидерландскую делегацию на конгрессах Интернационала 2-го. После 1890 года Ньювенгейс постепенно перешёл на позиции анархизма (отрицал необходимость борьбы за реформы, участия в парламентских выборах и работе парламента, лучшей формой борьбы с милитаризмом считал «пассивное сопротивление» - отказ от службы в армии, а в случае войны - проведение всеобщей стачки протеста). В результате раскола СДС в 1894 года возглавил вышедший из его состава Союз социалистов, стоявший на позициях анархизма. В 1896 году на Лондонском конгрессе 2-го Интернационала исключён из его рядов. В 1898 году покинул Союз социалистов, целиком посвятил себя публицистической деятельности. В том же году основал анархистский журнал «De Vrije Socialist» («Свободный социалист», выходил под различными названиями до 1993 года). В 1910 году издал мемуары под названием «Van Christen tot Anarchist» («От христианина к анархисту»). Во время 1-й мировой войны лидер нидерландских пацифистов. Приветствовал революционные события в России в 1917 году, однако не поддержал приход к власти большевиков.
Памятник Ньювенгейсу установлен в Амстердаме, в общине Херенвен (провинция Фрисландия) действует Музей Ньювенгейса.