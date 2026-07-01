НЬЮВЕНГЕЙС ФЕРДИНАНД

НЬЮВЕНГЕЙС ФЕРДИНАНД Домела Ньивенхёйс - нидерландский политик, деятель рабочего движения.

Из се­мьи лю­те­ран­ско­го пас­то­ра. С 1870 года пас­тор лю­те­ран­ской церк­ви в Хар­лин­ге­не. За­ин­те­ре­со­вав­шись про­бле­ма­ми ра­бо­чих и ма­ло­иму­щих при­хо­жан, ор­га­ни­зо­вал в Хар­лин­ге­не груп­пу со­ци­ал-де­мо­кра­тов, на­чал пи­сать ста­тьи о по­ло­же­нии ра­бо­чих. В 1875 году от­пра­вил­ся в Гер­ма­нию, где изу­чал со­ци­аль­ные про­бле­мы. По воз­вра­ще­нии ото­шёл в 1879 году от Церк­ви, примк­нул к ам­стер­дам­ско­му Со­ци­ал-де­мо­кра­тическому объ­е­ди­не­нию и вско­ре стал его ли­де­ром. В 1879 году ос­но­вал пер­вую со­ци­ал-де­мо­кра­тическую га­зе­ту в Ни­дер­лан­дах - «Recht voor Allen» («Пра­во для всех»), в 1881 году при­нял ак­тив­ное уча­стие в соз­да­нии пер­вой об­ще­на­цио­наль­ной со­ци­ал-де­мо­кра­тической организации Со­ци­ал-де­мо­кра­тический со­юз (СДС); газета «Recht voor Al­len» ста­ла её пе­чат­ным ор­га­ном. В 1882-1887 годах сек­ре­тарь СДС, бо­рол­ся за при­ня­тие за­ко­на о все­об­щем из­би­рательном пра­ве. Пе­ре­пи­сы­вал­ся с К. Марк­сом и Ф. Эн­гель­сом . В 1881 году опуб­ли­ко­вал книгу «Karl Marx: kapitaal en arbeid», пред­став­ляв­шую со­бой крат­кое по­пу­ляр­ное из­ло­же­ние на ни­дерландском языке. 1-го то­ма «Ка­пи­та­ла» Мар­кса. В 1888-1891 годах департамент ниж­ней па­ла­ты Ге­не­раль­ных шта­тов. В 1889-1896 годах воз­глав­лял ни­дерландскую де­ле­га­цию на кон­грес­сах Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го. По­сле 1890 года Ньювенгейс по­сте­пен­но пе­ре­шёл на по­зи­ции анар­хиз­ма (от­ри­цал не­об­хо­ди­мость борь­бы за ре­фор­мы, уча­стия в пар­ла­мент­ских вы­бо­рах и ра­бо­те пар­ла­мен­та, луч­шей фор­мой борь­бы с ми­ли­та­риз­мом счи­тал «пас­сив­ное со­про­тив­ле­ние» - от­каз от служ­бы в ар­мии, а в слу­чае вой­ны - про­ве­де­ние все­об­щей стач­ки про­тес­та). В ре­зуль­та­те рас­ко­ла СДС в 1894 года воз­гла­вил вы­шед­ший из его со­ста­ва Со­юз со­циа­ли­стов, сто­яв­ший на по­зи­ци­ях анар­хиз­ма. В 1896 году на Лон­дон­ском кон­грес­се 2-го Ин­тер­на­цио­на­ла ис­клю­чён из его ря­дов. В 1898 году по­ки­нул Со­юз со­циа­ли­стов, це­ли­ком по­свя­тил се­бя пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­сти. В том же го­ду ос­но­вал анар­хи­ст­ский журнал «De Vrije Socia­list» («Сво­бод­ный со­циа­лист», вы­ходил под различными на­зва­ния­ми до 1993 года). В 1910 году из­дал ме­муа­ры под названием «Van Christen tot Anarchist» («От хри­стиа­нина к анар­хи­сту»). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны ли­дер ни­дерландских па­ци­фи­стов. При­вет­ст­во­вал ре­во­люционные со­бы­тия в Рос­сии в 1917 году, од­на­ко не под­дер­жал при­ход к вла­сти боль­ше­ви­ков.

Па­мят­ник Ньювенгейсу ус­та­нов­лен в Ам­стер­да­ме, в об­щи­не Хе­рен­вен (провинция Фрис­лан­дия) дей­ст­ву­ет Му­зей Нью­вен­гей­са.