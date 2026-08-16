НЬЮТОН Исаак

Сэр, английский математик, механик, оптик, философ, государственный деятель; член и президент Лондонского королевского общества, член Парижской АН, пэр Англии.

Один из соз­да­те­лей ма­те­ма­тич. ана­ли­за, от­крыв­ше­го но­вую эпо­ху в ко­ли­че­ст­вен­ном опи­са­нии при­род­ных яв­ле­ний. Раз­ра­бо­тал ос­но­вы клас­сич. ме­ха­ни­ки, фи­зич. оп­ти­ки.

Жизнь и дея­тель­ность. Н. рос в за­жи­точ­ной фер­мер­ской се­мье. Его отец умер до ро­ж­де­ния сы­на, Н. по­лу­чил имя от­ца – Иса­ак. Мать вто­рич­но вы­шла за­муж за свящ. Б. Сми­та, к ко­то­ро­му пе­ре­еха­ла, ос­та­вив Н. на вос­пи­та­ние сво­им ро­ди­те­лям – М. и Дж. Ас­кью. В 1661, по­сле окон­ча­ния сред­ней шко­лы и при под­держ­ке её ди­рек­то­ра, Н. был на­прав­лен в Три­ни­ти-кол­ледж Кем­бридж­ско­го ун-та , где в 1665 по­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра, в 1668 – сте­пень ма­ги­ст­ра, в 1669 стал проф. ка­фед­ры ма­те­ма­ти­ки.

С авг. 1665 по март 1667 ун-т был за­крыт из-за эпи­де­мии чу­мы. Вы­ну­ж­ден­ные ка­ни­ку­лы Н. про­во­дил в име­нии ма­те­ри, раз­мыш­ляя об ос­но­вах ма­те­ма­тич. ана­ли­за, раз­ра­ба­ты­вая тео­рию уда­ра и про­во­дя ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти оп­ти­ки. В 1668 он соз­дал пер­вый те­ле­скоп- реф­лек­тор, кон­ст­рук­цию ко­то­ро­го смог су­ще­ст­вен­но улуч­шить к 1671. Это изо­бре­те­ние при­нес­ло ему ме­ж­ду­нар. сла­ву и ста­ло ос­но­ва­ни­ем для из­бра­ния в ЛКО, член­ст­во в ко­то­ром по­зво­ли­ло опуб­ли­ко­вать ре­зуль­та­ты сво­их ис­сле­до­ва­ний в 1672 в ст. «Но­вая тео­рия све­та и цве­тов» («New theory about light and co­lours») в ж. «Philosophical Transactions», из­да­вае­мом ЛКО.

С сер. 1670-х гг. Н. пол­но­стью пре­кра­тил за­ня­тия ес­теств. нау­ка­ми, от­ка­зал­ся от вся­кой на­уч. пе­ре­пис­ки и кон­так­тов с кол­ле­га­ми по ЛКО, пол­но­стью по­свя­тив се­бя ал­хи­мии, тео­ло­гии и биб­лей­ской ис­то­рии. Бу­ду­чи офи­ци­аль­но чле­ном Анг­ли­кан­ской церк­ви, Н., од­на­ко, в ре­зуль­та­те сис­те­ма­тич. изу­че­ния Биб­лии, тру­дов ран­них от­цов Церк­ви и ис­то­рии ари­ан­ских спо­ров (см. Ари­ан­ст­во) под­верг кри­ти­ке дог­мат Трои­цы, счи­тая, что лат. пе­ре­во­ды Свя­щен­но­го Пи­са­ния бы­ли ис­ка­же­ны в поль­зу три­ни­тар­но­го тол­ко­ва­ния по срав­не­нию с греч. ори­ги­на­ла­ми.

По­во­дом для воз­вра­ще­ния к на­уч. за­ня­ти­ям по­слу­жи­ло пись­мо, по­лу­чен­ное в 1679 от Р. Гу­ка, ко­то­рый пред­ло­жил Н. при­нять уча­стие в об­су­ж­де­нии за­дач, за­ни­мав­ших ЛКО. К та­ким за­да­чам, в ча­ст­но­сти, от­но­си­лась за­да­ча о дви­же­нии сво­бод­но па­даю­ще­го тя­жё­ло­го те­ла.

В 1684 в Кем­бридж прие­хал Э. Гал­лей, что­бы об­су­дить с Н. воз­мож­ность вы­ве­де­ния Ке­п­ле­ра за­ко­нов из об­щих прин­ци­пов ме­ха­ни­ки. Н. зая­вил, что эта за­да­ча бы­ла ре­ше­на им ещё 4 го­да на­зад, и чуть позд­нее при­слал Гал­лею 9-стра­нич­ный трак­тат «О дви­же­нии тел по ор­би­те» («De Motu Corporum in Gy­rum»). По­няв, что име­ет де­ло с ге­ни­аль­ным со­чи­не­ни­ем, Гал­лей пы­тал­ся скло­нить Н. к из­да­нию ра­бо­ты. Од­на­ко Н. не со­гла­шал­ся на ско­рое из­да­ние, про­дол­жая упор­ную ра­бо­ту над про­бле­мой. За 3 го­да 9-стра­нич­ный трак­тат пре­об­ра­зил­ся в фун­дам. труд «Ма­те­ма­ти­че­ские на­ча­ла на­ту­раль­ной фи­ло­со­фии» («Philosophiae naturalis principia mathematica», опубл. в 1687), в ко­то­ром за­ко­ны при­ро­ды бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны язы­ком ма­те­ма­ти­ки. 1-е из­да­ние «На­чал...» вы­шло в 1687, от­крыв но­вый пе­ри­од в ис­то­рии нау­ки. Б. ч. хло­пот по под­го­тов­ке из­да­ния взял на се­бя Гал­лей.

В 1689 Н. был в пер­вый раз из­бран в пар­ла­мент (от Кем­бридж­ско­го ун-та) и за­се­дал там не­мно­гим бо­лее го­да. 1690-е гг. в жиз­ни Н. бы­ли от­ме­че­ны твор­че­ским и об­щим спа­дом; он мно­го бо­лел и пол­но­стью ото­шёл от ис­сле­до­ва­тель­ской ра­бо­ты. Од­на­ко на ру­бе­же 17–18 вв. Н. на­шёл се­бя в но­вом де­ле: в 1696 он пе­ре­брал­ся в Лон­дон и стал смот­ри­те­лем мо­нет­но­го дво­ра, а в 1699 его ди­рек­то­ром. Столь не­ожи­дан­ное на­зна­че­ние бы­ло свя­за­но с тем, что у Н. поя­ви­лись вы­со­ко­по­став­лен­ные по­кро­ви­те­ли (сре­ди них – бу­ду­щий пре­мьер-ми­нистр Ч. Мон­тегю граф Га­ли­факс и Дж. Локк). В этой долж­но­сти Н. до­бил­ся при­ве­де­ния в по­ря­док рас­стро­ен­ной фи­нан­со­вой сис­те­мы стра­ны и пре­одо­ле­ния по­след­ст­вий гло­баль­но­го кри­зи­са. Ос­тав­шие­ся го­ды он про­вёл, за­ни­ма­ясь де­ла­ми ЛКО и пуб­ли­куя свои ру­ко­пи­си. В 1704 был из­дан боль­шой трак­тат «Оп­ти­ка или трак­тат об от­ра­же­ни­ях, пре­лом­ле­ни­ях, из­ги­ба­ни­ях и цве­тах све­та» («Opticks, or A treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colours of light», опубл. на англ. язы­ке, в от­ли­чие от пре­ды­ду­щих тру­дов, на­пи­сан­ных на ла­ты­ни), в 1713 под­го­тов­ле­но 2-е из­да­ние «На­чал...» (3-е из­да­ние, по­след­нее при жиз­ни Н., уви­де­ло свет в 1726). В 1701–02 Н. вновь за­се­дал в пар­ла­мен­те. В 1703 Н. стал пре­зи­ден­том ЛКО, в 1705 по­лу­чил ти­тул лор­да. По­хо­ро­нен в Вест­мин­стер- ском аб­бат­ст­ве.

Ра­бо­ты в об­лас­ти ма­те­ма­ти­ки. Ма­те­ма­ти­ка для Н. бы­ла гл. ин­стру­мен­том в фи­зич. изы­ска­ни­ях; он счи­тал, что по­ня­тия ма­те­ма­ти­ки воз­ни­ка­ют как аб­страк­ции яв­ле­ний и про­цес­сов ре­аль­но­го ми­ра. Раз­ра­бот­ка Н. диф­фе­рен­ци­аль­но­го и ин­те­граль­но­го ис­чис­ле­ний яви­лась важ­ней­шим эта­пом раз­ви­тия ма­те­ма­ти­ки. Осн. идеи флюк­сий ис­чис­ле­ния сло­жи­лись у Н. в 1665–66 под влия­ни­ем его пред­ше­ст­вен­ни­ков и со­вре­мен­ни­ков.

В ис­ход­ных по­ня­ти­ях и тер­ми­но­ло­гии ме­то­да флюк­сий от­ра­зи­лось влия­ние идей, раз­ви­тых ря­дом учё­ных 17 в. – Б. Ка­валь­е­ри, П. Фер­ма, Дж. Вал­ли­сом; в этих по­ня­ти­ях от­чёт­ли­во про­яви­лась связь ме­ж­ду ма­те­ма­тич. и ме­ха­нич. ис­сле­до­ва­ния­ми. По­ня­тие не­пре­рыв­ной ма­те­ма­тич. ве­ли­чи­ны Н. ввёл как аб­ст­рак­цию от разл. ви­дов не­пре­рыв­но­го ме­ха­нич. дви­же­ния. Ли­нии мож­но по­лу­чать дви­же­ни­ем то­чек, по­верх­но­сти – дви­же­ни­ем ли­ний, те­ла – дви­же­ни­ем по­верх­но­стей, уг­лы – вра­ще­ни­ем сто­рон, и т. д. Не­пре­рыв­ные пе­ре­мен­ные ве­ли­чи­ны Н. на­звал флю­ен­та­ми (те­ку­щи­ми ве­ли­чи­на­ми, от лат. fluo – течь). Об­щим ар­гу­мен­том разл. те­ку­щих ве­ли­чин – флю­ент – у Н. яв­ля­ет­ся «вре­мя», по­ни­мае­мое фор­маль­но как не­кая от­вле­чён­ная рав­но­мер­но те­ку­щая ве­ли­чи­на, к ко­то­рой от­не­се­ны про­чие за­ви­си­мые пе­ре­мен­ные. Флю­ен­та – из­ме­няю­щая­ся со вре­ме­нем ве­ли­чи­на, из­ме­не­ние ко­то­рой мож­но изо­бра­зить ли­ни­ей в де­кар­то­вых ко­ор­ди­натах. Ско­ро­сти из­ме­не­ния флю­ент Н. на­звал флюк­сия­ми, а не­об­хо­ди­мые для вы­чис­ле­ния флюк­сий бес­ко­неч­но ма­лые из­ме­не­ния флю­ент – мо­мен­та­ми (у Г. В. Лейб­ни­ца, ко­то­рый дос­тиг в диф­фе­рен­ци­аль­ном и ин­те­граль­ном ис­чис­ле­ни­ях при­мер­но тех же ре­зуль­та­тов, что и Н., поч­ти од­но­вре­мен­но и не­за­ви­си­мо от не­го, они на­зы­ва­ют­ся диф­фе­рен­циа­ла­ми). Н. вы­чис­лил (1669, опубл. в 1711) про­из­вод­ную и ин­те­грал лю­бой сте­пен­ной функ­ции. Разл. ра­цио­наль­ные, в т. ч. дроб­но-ра­цио­наль­ные функ­ции, функ­ции, со­дер­жа­щие ра­ди­ка­лы, и не­ко­то­рые транс­цен­дент­ные функ­ции (ло­га­риф­ми­че­скую, по­ка­за­тель­ную, си­нус, ко­си­нус, арк­си­нус) Н. вы­ра­жал с по­мо­щью бес­ко­неч­ных сте­пен­ных ря­дов. Ме­тод вы­чис­ле­ния и изу­че­ния функ­ций с по­мо­щью ря­дов при­об­рёл ог­ром­ное зна­че­ние для все­го ма­те­ма­тич. ана­ли­за и его при­ло­же­ний.

В кон. 1660-х гг. Н. сфор­му­ли­ровал две осн. вза­им­но об­рат­ные за­да­чи ма­те­ма­тич. ана­ли­за: 1) оп­ре­де­ле­ние ско­ро­сти дви­же­ния в дан­ный мо­мент вре­ме­ни по из­вест­но­му прой­ден­но­му пу­ти (за­да­ча диф­фе­рен­ци­ро­ва­ния), или оп­ре­де­ле­ние со­от­но­ше­ния ме­ж­ду флюк­сия­ми по дан­но­му со­от­но­ше­нию ме­ж­ду флю­ен­та­ми; 2) оп­ре­де­ле­ние прой­ден­но­го за дан­ное вре­мя пу­ти по из­вест­ной ско­ро­сти дви­же­ния (за­да­ча ин­тег­ри­ро­ва­ния диф­фе­рен­ци­аль­но­го урав­не­ния, в ча­ст­но­сти оты­ска­ния пер­во­об­раз­ной), или оп­ре­де­ле­ние со­от­но­ше­ния ме­ж­ду флю­ен­та­ми по дан­но­му со­от­но­ше­нию ме­ж­ду флюк­сия­ми. Ме­тод флюк­сий при­ме­нял­ся Н. к боль­шо­му чис­лу гео­мет­рич. во­про­сов (за­да­чи на ка­са­тель­ные, кри­виз­ны, экс­тре­му­мы, квад­ра­ту­ры, спрям­ле­ния). Н. на­ме­тил, по су­ще­ст­ву, про­грам­му по­строе­ния ме­то­да флюк­сий на ос­но­ве по­ня­тий о «по­след­них от­но­ше­ни­ях ис­че­заю­щих ве­ли­чин» или «пер­вых от­но­ше­ни­ях за­ро­ж­даю­щих­ся ве­ли­чин», не да­вая их фор­маль­но­го оп­ре­де­ле­ния и рас­смат­ри­вая их как ин­туи­тив­но оче­вид­ные. Они на­шли своё стро­гое обос­но­ва­ние в по­ня­тии пре­де­ла, раз­ви­том ма­те­ма­ти­ка­ми 2-й пол. 18 и 19 вв. ( Ж. Д’Аламбер , Л. Эй­лер, О. Ко­ши и др.).

В кон. 1660-х гг. бы­ли на­пи­са­ны и др. со­чине­ния Н. по ма­те­ма­тич. ана­ли­зу, из­дан­ные зна­чи­тель­но позд­нее. Был раз­ра­бо­тан ме­тод вы­чи­сле­ния кор­ней урав­не­ния (Нью­то­на ме­тод) и один из без­ус­лов­ной ми­ни­ми­за­ции ме­то­дов. Не­ко­то­рые ма­те­ма­тич. от­кры­тия Н. по­лу­чи­ли из­вест­ность в 1670-х гг. по его ру­ко­пи­сям и пе­ре­пис­ке. Боль­шое зна­че­ние име­ли так­же его ра­бо­ты по ал­геб­ре, гео­мет­рии и ин­тер­по­ля­ции. При ре­ше­нии мн. ма­те­ма­тич. за­дач ис­поль­зу­ет­ся Нью­то­на би­ном.

Ра­бо­ты в об­лас­ти ме­ха­ни­ки. Сфор­му­ли­ро­вав 3 ак­сио­мы ди­на­ми­ки (Нью­то­на за­ко­ны ме­ха­ни­ки) и до­пол­нив их все­мир­но­го тя­го­те­ния за­ко­ном, Н. за­ло­жил ос­но­ва­ния тео­ре­тич. ме­ха­ни­ки и пред­оп­ре­де­лил пу­ти её раз­ви­тия на по­сле­дую­щие 200 лет. Он ввёл осн. по­ня­тия ме­ха­ни­ки: мас­са, си­ла, ко­ли­че­ст­во дви­же­ния и др. Ме­ха­ни­ка, опи­раю­щая­ся на по­ло­же­ния, вы­дви­ну­тые Н., на­зы­ва­ет­ся клас­си­че­ской или нью­то­нов­ской. Поль­зу­ясь пре­им. гео­мет­рич. ме­то­да­ми, Н. по­ка­зал, что тра­ек­то­рия ма­те­ри­аль­ной точ­ки в сфе­ри­че­ски-сим­мет­рич­ном цен­траль­ном по­ле бу­дет пред­став­лять со­бой пло­скую кри­вую, при­чём за рав­ные про­ме­жут­ки вре­ме­ни ра­ди­ус-век­тор бу­дет за­ме­тать рав­ные уг­лы (т. е. бу­дет вы­пол­нять­ся 2-й за­кон Ке­п­ле­ра).

Н. рас­смот­рел так­же дви­же­ние ма­те­ри­аль­ной точ­ки в со­про­тив­ляю­щей­ся сре­де, про­во­дя раз­ли­чие ме­ж­ду су­хим тре­ни­ем, при ко­то­ром си­ла тре­ния не за­ви­сит от ско­ро­сти дви­же­ния, и вяз­ким, при ко­то­ром си­ла тре­ния про­пор­цио­наль­на ско­ро­сти или её квад­ра­ту. Пе­ре­хо­дя от этих за­дач к дви­же­нию сре­ды как та­ко­вой, Н. дал од­ну из пер­вых оце­нок ско­ро­сти зву­ка в уп­ру­гой сре­де, фак­ти­че­ски по­ло­жив на­ча­ло фи­зич. аку­сти­ке. При этом он вос­поль­зо­вал­ся ана­ло­ги­ей ме­ж­ду дви­же­ния­ми уп­ру­гой сре­ды и фи­зич. ма­ят­ни­ка. Н. дал но­вое ре­ше­ние за­да­чи об изо­хрон­но­сти ко­ле­ба­ний ма­ят­ни­ка, по­ка­зав, что для то­го, что­бы пе­ри­од ма­ят­ни­ка не за­ви­сел от ам­пли­ту­ды, ко­нец ма­ят­ни­ка дол­жен дви­гать­ся по цик­лои­де.

Н. про­во­дил ис­сле­до­ва­ния по тео­рии уда­ра, ко­то­рая в 17 в. счи­та­лась од­ной из клю­че­вых про­блем ме­ха­ни­ки. Дос­тиг­ну­тые ре­зуль­та­ты, в ча­ст­но­сти, по­зво­ли­ли Н. вы­чис­лить цен­тро­ст­ре­ми­тель­ное ус­ко­ре­ние и цен­тро­беж­ную си­лу (ре­шая эту за­да­чу, Н. за­ме­нил дви­же­ние по ок­руж­но­сти дви­же­ни­ем по пра­виль­но­му мно­го­уголь­ни­ку с уп­ру­ги­ми столк­но­ве­ния­ми в ка­ж­дой вер­ши­не). Най­ден­ное ре­ше­ние по­зво­ли­ло Н. ут­вер­ждать, что 3-й за­кон Ке­п­ле­ра бу­дет вы­пол­нять­ся в том и толь­ко в том слу­чае, ко­гда цен­тро­беж­ная си­ла убы­ва­ет об­рат­но про­пор­цио­наль­но квад­ра­ту рас­стоя­ния от цен­тра. Ре­ше­ния этих и мн. др. за­дач ме­ха­ни­ки бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны Н. в его гл. со­чи­не­нии – «Ма­те­ма­ти­че­ские на­ча­ла на­ту­раль­ной фи­ло­со­фии».

Осо­бое ме­сто в этом тру­де за­ня­ло об­су­ж­де­ние слу­ча­ев, ко­гда за­ко­ны Ке­п­ле­ра на­ру­ша­ют­ся: рас­смот­ре­ние лун­ных ва­риа­ций, пре­цес­сии зем­ной ор­би­ты, не­сфе­рич­но­сти фор­мы Зем­ли и др. Вы­вод Н. о том, что из-за су­точ­но­го вра­ще­ния Зем­ля долж­на быть сплю­ще­на с по­лю­сов, вы­звал длин­ную и бур­ную дис­кус­сию. Окон­ча­тель­но этот вы­вод был под­твер­ждён по­сле про­ве­де­ния в 1736–37 ме­ри­дио­наль­ных из­ме­ре­ний (экс­пе­ди­ция под рук. П. Л. Мо­пер­тюи) и пуб­ли­ка­ции в 1743 тру­да А. К. Кле­ро «Тео­рия фи­гу­ры Зем­ли».

Ра­бо­ты в об­лас­ти оп­ти­ки. К осн. до­сти­же­ниям Н. в об­лас­ти оп­ти­ки от­но­сят­ся: экс­пе­рим. до­ка­за­тель­ст­во со­став­но­го ха­рак­те­ра бе­ло­го цве­та и даль­ней­шей не­раз­ло­жи­мо­сти осн. цве­тов спек­тра, по­строе­ние пер­во­го те­ле­ско­па-реф­лек­то­ра, об­на­ру­же­ние но­вых яв­ле­ний, свя­зан­ных с вол­но­вой при­ро­дой све­та (в ча­ст­но­сти, Нью­то­на ко­лец), и раз­ра­бот­ка дуа­ли­сти­че­ской тео­рии све­та.

Ин­те­рес Н. к оп­тич. яв­ле­ни­ям был вы­зван не­ко­то­ры­ми но­вы­ми эф­фек­та­ми, об­на­ру­жен­ны­ми в 17 в. Так, бла­го­да­ря раз­ви­тию ти­по­граф­ских ме­то­дов цвет­ной пе­ча­ти, опыт­ным пу­тём бы­ло ус­та­нов­ле­но, что тре­мя крас­ка­ми мож­но вос­про­из­ве­сти прак­ти­че­ски лю­бой от­те­нок цве­та. Дать объ­яс­не­ние это­му яв­ле­нию не уда­ва­лось, так же как и эф­фек­ту ок­ра­ши­ва­ния изо­бра­же­ния в зри­тель­ной тру­бе (из­вест­но­му сей­час как хро­ма­тич. абер­ра­ция).

Свои пер­вые оп­тич. опы­ты Н. про­водил с тре­уголь­ной приз­мой, по­лу­чая спек­траль­ное раз­ло­же­ние сол­неч­но­го све­та на вер­ти­каль­ной сте­не ком­на­ты. Из этих опы­тов Н. сде­лал клю­че­вой вы­вод о том, что приз­ма не ок­ра­ши­ва­ет сол­неч­ный свет, а раз­ла­га­ет его на со­став­ляю­щие. Н. по­ла­гал, что сол­неч­ный свет пред­став­ля­ет со­бой смесь лу­чей раз­ных цве­тов, при­чём «лу­чи, раз­ли­чаю­щие­ся по цве­ту, раз­ли­ча­ют­ся и по сте­пе­ни пре­лом­ле­ния», а ка­ж­до­му цве­ту от­ве­ча­ет по­ток кор­пус­кул оп­ре­де­лён­ной ско­ро­сти.

Из за­клю­че­ния об од­но­знач­ной за­ви­си­мо­сти ско­ро­сти кор­пус­кул и сте­пе­ни пре­лом­ле­ния сле­до­ва­ла, в ча­ст­но­сти, не­воз­мож­ность из­ба­вить­ся от хро­ма­тич. абер­ра­ции в те­ле­ско­пах-реф­рак­то­рах, что под­толк­ну­ло Н. к соз­да­нию прин­ци­пи­аль­но но­вой кон­ст­рук­ции те­ле­ско­па. В ре­зуль­та­те в 1668 Н. соз­дал те­ле­скоп-реф­лек­тор, в ко­то­ром эф­фект уве­ли­че­ния уда­лён­ных объ­ек­тов дос­ти­гал­ся за счёт их от­ра­же­ния в во­гну­том сфе­рич. зер­ка­ле.

Уче­ние Н. о све­те сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­ло зна­ния той эпо­хи и по­слу­жи­ло бы­ст­ро­му про­грес­су оп­ти­ки. В то же вре­мя оно со­дер­жа­ло не­ко­то­рые оши­боч­ные по­ло­же­ния и ста­ло пред­ме­том ожес­то­чён­ной кри­ти­ки со­вре­мен­ни­ков. Так, напр., Н. по­ла­гал ди­фрак­цию раз­но­вид­но­стью реф­рак­ции и по­это­му от­ри­цал воз­мож­ность по­па­да­ния све­та в об­ласть те­ни, счи­тал, что из­ме­не­ние уг­ла пре­лом­ле­ния для лу­чей раз­ных цве­тов не за­ви­сит от свойств стек­ла. Наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­ная и ар­гу­мен­ти­ро­ван­ная кри­ти­ка уче­ния Н. ис­хо­ди­ла от Р. Гу­ка, ко­то­рый точ­но вос­про­из­вёл все опи­сан­ные Н. экс­пе­римен­ты, но пред­ло­жил им иную ин­тер­пре­та­цию. Час­то рас­хо­ж­де­ние тео­ре­тич. по­зи­ций Гу­ка и Н. пред­став­ля­лось как оп­по­зи­ция вол­но­вой и кор­пус­ку­ляр­ной тео­рий све­та.

Гл. слож­ность по­зи­ции Н. за­клю­ча­лась в дуа­ли­стич­но­сти его тео­рии. Свет, по его сло­вам, был по­до­бен од­но­вре­мен­но и кам­ню, бро­шен­но­му в во­ду, и вол­нам, вы­зван­ным па­де­ни­ем кам­ня и рас­хо­дящим­ся по по­верх­но­сти во­ды. Од­на­ко при­нять вол­но­вую тео­рию сво­их оп­по­нен­тов Н. не мог, т. к. не ви­дел воз­мож­но­сти объ­яс­нить в её рам­ках пря­мо­ли­ней­ность све­то­вых лу­чей (это уда­лось зна­чи­тель­но позд­нее О. Фре­не­лю). Про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду вол­но­вой и кор­пус­ку­ляр­ной тео­рия­ми све­та бы­ли сня­ты толь­ко в 20 в. при соз­да­нии кван­то­вой элек­тро­ди­на­ми­ки.

Фи­ло­соф­ские взгля­ды. При­дер­жи­ва­ясь ус­та­но­вок брит. эм­пи­риз­ма, Н. про­ти­во­пос­та­вил «са­мо­оче­вид­ным ис­ти­нам ра­зу­ма» Р. Де­кар­та и всей ра­цио­на­ли­стич. тра­ди­ции свою на­уч. про­грам­му «экс­пе­ри­мен­таль­ной фи­ло­со­фии», опи­раю­щую­ся в ис­сле­до­ва­нии при­ро­ды пре­ж­де все­го на ре­аль­ный (не толь­ко мыс­лен­ный) экс­пе­ри­мент и ме­тод ин­дук­ции. Сфор­му­ли­ро­ван­ный в «Оп­ти­ке» ме­тод Н. за­клю­чал­ся в со­че­та­нии ана­ли­за (по­ни­мае­мо­го как «про­из­вод­ст­во опы­тов и на­блю­де­ний, из­вле­че­ние об­щих за­клю­че­ний из них по­сред­ст­вом ин­дук­ции и не­до­пу­ще­ние иных воз­ра­же­ний про­тив за­клю­че­ний, кро­ме по­лу­чен­ных из опы­та или дру­гих дос­то­вер­ных ис­тин») и син­те­за [пе­ре­ход «от со­еди­не­ний к ин­гре­ди­ен­там, от дви­же­ний к си­лам, их про­из­во­дя­щим, и во­об­ще от дей­ст­вий к их при­чи­нам, от ча­ст­ных при­чин к бо­лее об­щим, по­ка ар­гу­мент не за­кон­чит­ся наи­бо­лее об­щей при­чи­ной» (Оп­ти­ка или трак­тат об от­ра­же­ни­ях, пре­лом­ле­ни­ях, из­ги­ба­ни­ях и цве­тах све­та. М., 1927. С. 306)]. При этом в ка­че­ст­ве та­кой об­щей при­чи­ны, по­зво­ляю­щей не толь­ко ма­те­ма­ти­че­ски опи­сать дви­же­ние как зем­ных, так и не­бес­ных тел, но и объ­яс­нить все фи­зич. яв­ле­ния в рам­ках еди­ной кар­ти­ны ми­ра, вы­сту­па­ет у Н. вве­дён­ное им по­ня­тие си­лы тя­го­те­ния, ко­то­рая, од­на­ко, вы­хо­дит за рам­ки ме­ха­ни­ки: «…при­чи­ну… свойств си­лы тя­го­те­ния я до сих пор не мог вы­вес­ти из яв­ле­ний, ги­по­тез же я не из­мыш­ляю» (Ма­те­ма­ти­че­ские на­ча­ла на­ту­раль­ной фи­ло­со­фии. М., 1989. С. 662).

Пер­во­на­чаль­но при­ро­ду тя­го­те­ния Н. объ­яс­нял с по­мо­щью ги­по­те­зы эфи­ра как «тон­чай­шей», все­про­ни­каю­щей сре­ды, в ко­то­рой воз­мож­на пе­ре­да­ча разл. сил как в не­жи­вой, так и жи­вой при­роде – гра­ви­та­ци­он­ное при­тя­же­ние, хи­мич. про­цес­сы, све­то­вые, элект­ро­ста­тич. яв­ле­ния, те­п­ло­та, звук, от­прав­ле­ния жи­во­го ор­га­низ­ма. По­ня­тие эфи­ра, вос­хо­дя­щее к пнев­ме стои­ков и ми­ро­вой ду­ше не­оп­ла­то­ни­ков, бы­ло вос­при­ня­то Н. в рус­ле эзо­те­рич. уче­ний 16–17 вв., по­лу­чив­ших рас­про­стра­не­ние в т. ч. в ал­хи­мии («жиз­нен­ный дух», spiritus mun­di и т. п.), ко­то­рой Н. за­ни­мал­ся ок. 30 лет, ис­сле­дуя воз­мож­но­сти транс­му­та­ции ме­тал­лов (со­хра­ни­лось ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во тек­стов Н., со­дер­жа­щих кон­спек­ты ал­хи­мич. со­чи­не­ний и его ком­мен­та­рии к ним, а так­же опи­са­ния его собств. опы­тов). При этом эфир, «ми­ро­вое ды­ха­ние», Н. мыс­лил как бес­те­лес­ное бес­ко­неч­ное про­стран­ст­во, от­вер­гая вслед за Г. Мо­ром, ока­зав­шим влия­ние на мо­ло­до­го Н., ото­жде­ст­в­ле­ние ма­те­рии и про­тя­жён­но­сти (про­стран­ст­ва) у Р. Де­кар­та. В по­ле­ми­ке с Де­кар­том, ато­ми­ста­ми (П. Гас­сен­ди) и Г. В. Лейб­ни­цем Н. ввёл по­ня­тие еди­но­го, не­де­ли­мо­го, аб­со­лют­но­го про­стран­ст­ва – не­ма­те­ри­аль­но­го «вме­сти­ли­ща» все­го, что су­ще­ст­ву­ет в фи­зич. ми­ре, а так­же все­гда оди­на­ко­во­го аб­солют­но­го вре­ме­ни и аб­со­лют­но­го дви­же­ния, от­ли­чая их от вос­при­ни­мае­мых на­ши­ми чув­ст­ва­ми от­но­си­тель­ных про­стран­ст­ва, вре­ме­ни и дви­же­ния. Аб­со­лют­ное про­стран­ст­во рас­смат­ри­ва­ет­ся Н. как «чув­ст­ви­ли­ще Бо­га» (sen­sorium Dei), ко­то­рый «управ­ля­ет всем не как ду­ша ми­ра, а как вла­сти­тель все­лен­ной», Пан­то­кра­тор.

Ма­те­ма­тич. ес­те­ст­во­зна­ние Н. бы­ст­ро за­вое­ва­ло при­зна­ние в Ве­ли­ко­бри­та­нии и на­ча­ло рас­про­стра­нять­ся в Ев­ро­пе, где ему про­ти­во­стоя­ла на­уч. про­грам­ма Г. В. Лейб­ни­ца – Х. фон Воль­фа. Од­нако у нью­то­ни­ан­цев в 18 в. за­кре­пи­лось и аб­со­лю­ти­зи­ро­ва­лось пред­став­ле­ние о нью­то­нов­ской на­уч. про­грам­ме как ис­клю­чи­тель­но эм­пи­ри­че­ской, из неё, в сущ­но­сти, пол­но­стью эли­ми­ни­ро­ва­лось её фи­лос. яд­ро (так, напр., Э. Б. де Кон­диль­як и др. счи­та­ли, что прин­цип тя­го­те­ния был по­лу­чен Н. из опы­та). Ог­ром­ную роль в рас­про­стра­не­нии фи­зи­ки Н. на кон­ти­нен­те сыг­ра­ли Воль­тер и др. про­све­ти­те­ли, и, на­ря­ду с фи­ло­со­фи­ей Дж. Лок­ка, на­уч. про­грам­ма Н. ста­ла зна­ме­нем Про­све­ще­ния как в са­мой Ве­ли­ко­бри­та­нии, так и на кон­ти­нен­те, пре­ж­де все­го во Фран­ции.

Дея­тель­ность во гла­ве мо­нет­но­го дво­ра. В кон. 17 в. англ. фи­нан­со­вая сис­тема бы­ла прак­ти­че­ски раз­ру­ше­на. Но­ми­наль­ная це­на англ. де­нег ока­за­лась зна­чи­тель­но ни­же стои­мо­сти ме­тал­ла, из ко­то­ро­го из­го­тов­ля­лись мо­не­ты. Кон­тра­бан­ди­сты боль­ши­ми пар­тия­ми вы­во­зи­ли на ма­те­рик англ. се­реб­ря­ные мо­не­ты ма­шин­ной че­кан­ки (вве­дён­ные в обо­рот по­сле ре­фор­мы 1663), что­бы про­да­вать их там пе­реплав­лен­ны­ми в слит­ки. Ос­таю­щие­ся в обо­ро­те ста­рые мо­не­ты руч­ной че­кан­ки, не имев­шие на­се­чек на реб­ре, при ис­поль­зо­ва­нии те­ря­ли в ве­се (как за счёт сти­ра­ния края, так и за счёт во­ров­ст­ва ме­тал­ла). До­ве­рие к англ. ва­лю­те до­пол­ни­тель­но под­ры­ва­лось за­мет­ным вбро­сом фаль­ши­вых де­нег. Тор­гов­ля в 1690-х гг. ста­ла прак­ти­че­ски не­воз­мож­ной из-за от­сут­ст­вия де­нег, при по­мо­щи ко­то­рых её мож­но бы­ло бы вес­ти.

Для вы­хо­да из сло­жив­ше­го­ся по­ло­же­ния не­об­хо­ди­мо бы­ло про­вес­ти но­вую круп­но­мас­штаб­ную де­неж­ную ре­фор­му, в ча­ст­но­сти пе­ре­че­ка­нить всю се­реб­ря­ную мо­не­ту, изъ­яв ту, что име­ла хо­ж­де­ние в стра­не до ре­фор­мы. Имен­но эта за­да­ча и бы­ла воз­ло­же­на на Н., ко­то­ро­му уда­лось ус­пеш­но с ней спра­вить­ся. Т. к. при имев­ших­ся мощ­но­стях мо­нет­но­го дво­ра пе­ре­че­кан­ка мо­не­ты долж­на бы­ла рас­тя­нуть­ся на 9 лет, Н. на­сто­ял на за­куп­ке но­во­го обо­ру­до­ва­ния, пе­ре­хо­де к круг­ло­су­точ­но­му ре­жи­му ра­бо­ты и соз­да­нии до­пол­нит. мо­нет­ных дво­ров. Т. о., ско­рость из­го­тов­ле­ния мо­нет вы­рос­ла в 8 раз. Не­до­стаю­щее для че­кан­ки се­реб­ро за­ку­па­лось в счёт гос. дол­га. Кро­ме то­го, Н. пред­ло­жил не­сколь­ко до­воль­но эф­фек­тив­ных мер про­тив фаль­ши­во­мо­нет­чи­ков.

Рас­про­стра­не­ние идей Нью­то­на в Рос­сии. Для биб­лио­те­ки Пет­ра I был ку­п­лен эк­зем­п­ляр 1-го из­да­ния осн. тру­да Н. «Ма­те­ма­ти­че­ские на­ча­ла на­ту­раль­ной фи­ло­со­фии». По­сле смер­ти им­пе­ра­то­ра этот эк­зем­п­ляр хра­нил­ся в биб­лио­те­ке АН, а в 1787 был по­да­рен биб­лио­те­ке Моск. ун-та.

Дол­гое вре­мя ра­бо­ты Н. не пе­ре­во­ди­лись и ос­та­ва­лись зна­ко­мы толь­ко лю­дям, умев­шим чи­тать по ла­ты­ни. В 19 в., по ме­ре то­го как ла­тынь пе­ре­ста­ва­ла быть язы­ком ме­ж­ду­нар. об­ще­ния учё­ных, воз­ник­ла не­об­хо­ди­мость в пе­ре­во­дах и про­па­ган­де на­сле­дия Н. в Рос­сии. Пер­вый пе­ре­вод «На­чал...» на рус. язык был вы­пол­нен в 1916 А. Н. Кры­ло­вым.

«Оп­ти­ка» бы­ла пе­ре­ве­де­на на рус. язык С. И. Ва­ви­ло­вым и из­да­на в 1927 под за­го­лов­ком «Оп­ти­ка или трак­тат об от­ра­же­ни­ях, пре­лом­ле­ни­ях, из­ги­ба­ни­ях и цве­тах све­та», а в 1946 поя­ви­лись в том же пе­ре­во­де и «Лек­ции по оп­ти­ке». Ва­ви­лов на­пи­сал так­же пер­вую на рус. язы­ке об­стоя­тель­ную био­гра­фию Н. (1943). По ини­циа­ти­ве Ва­ви­ло­ва и при его не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии в Ка­за­ни в 1943 про­шли за­се­да­ния, по­свя­щён­ные 300-ле­тию Н. Боль­шое зна­че­ние для отеч. нью­то­но­ве­де­ния име­ла и ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ция, по­свя­щён­ная 300-ле­тию «На­чал...», про­ве­дён­ная в 1987 в Мо­ск­ве.

Сочинения:

An historical account of two notable cor­ruptions of Scripture. L., 1830;

За­ме­ча­ния на кни­гу Про­ро­ка Да­нии­ла и Апо­ка­лип­сис св. Ио­ан­на. П., 1916. М., 2011;

The mathema­tical papers / Ed. by D. T. Whiteside. Camb., 1967–1981. Vol. 1–8;

Ма­те­ма­ти­че­ские на­ча­ла на­ту­раль­ной фи­ло­со­фии / Пер. и ком­мент. А. Н. Кры­ло­ва. М., 1989;

Ис­прав­лен­ная хро­но­ло­гия древ­них царств. М., 2007.

Авторы статьи: Д. А. Ба­юк;П. П. Гай­ден­ко (фи­ло­соф­ские взгля­ды).