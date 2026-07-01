НЬЮТОН ХЕЛЬМУТ

НЬЮТОН ХЕЛЬМУТ - фо­то­граф.

Сын бер­лин­ско­го фаб­ри­кан­та (немецкого ев­рея) и аме­ри­кан­ки. В 12 лет за­ин­те­ре­со­вал­ся фо­то­гра­фи­ей, вдох­нов­лял­ся ра­бо­та­ми фо­то­гра­фа те­ат­ра и мо­ды Э. Ной­лен­дер-Зи­мон (Yva), стал её уче­ни­ком (1936-1938). В 1938 году был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Гер­ма­нию, эмиг­ри­ро­вал сна­ча­ла в Син­га­пур, за­тем в Ав­ст­ра­лию (в 1940 году), где по­сле служ­бы в ар­мии в 1946 году по­лу­чил гра­ж­дан­ст­во. В 1958 году на­чал ра­бо­тать как фо­то­граф мо­ды. С 1961 года обос­но­вал­ся в Па­ри­же, со­труд­ни­чал с французским журналом «Vogue», а так­же с ре­дак­ция­ми из­да­ний «Stern», «Jardin des modes», «Elle», «Queen», «Play­boy» и др. Его пер­вая вы­став­ка со­стоя­лась лишь в 1975 году (в Па­ри­же). С 1981 года жил и ра­бо­тал по­пе­ре­мен­но в Мон­те-Кар­ло и Лос-Анд­же­ле­се. Искусство Ньютона не­ред­ко эпа­ти­ро­ва­ло зри­те­лей: в нём изо­бра­же­ния топ-мо­де­лей, об­на­жён­ной на­ту­ры, зна­ме­ни­то­стей (сре­ди порт­ре­ти­руе­мых - С. Да­ли , К. Де­нёв, М. Дит­рих, П. Кар­ден, Н. Кин­ски, С. Ло­рен, Л. Ри­фен­шталь, И. Сен-Ло­ран, Э. Тей­лор, Э. Уор­хол, Ш. Рам­плинг) не­на­вяз­чи­во сли­ва­лись с эро­ти­кой. Все ра­бо­ты мас­те­ра от­ли­ча­ют клас­си­ческая вы­стро­ен­ность ком­по­зи­ции, кон­тра­сты и на­сы­щен­ность чёр­но-бе­ло­го изо­бра­же­ния. Из­да­ны мно­го­численные аль­бо­мы его фо­то­гра­фий - «World without men» (1984), «Portraits: photographs from Europe and America» (1987), «Big nudes» (1990, совместно с К. Ла­гер­фель­дом), «Su­mo» (1999), «Sex and landscapes» (2004), «Photofile» (2009) и др. В 2003 году по­се­тил Мо­ск­ву в свя­зи с уст­рой­ст­вом сво­ей вы­став­ки; да­вал мас­тер-клас­сы искусства фо­то­гра­фии. Боль­шая национальная пре­мия за фо­то­гра­фию (Фран­ция, 1990). Ко­ман­дор ор­де­на Ис­кусств и литературы (Фран­ция, 1996). По­сле ги­бе­ли Ньютона в ав­то­ка­та­ст­ро­фе его же­на, ак­три­са Дж. Бру­нелл (Бра­ун; так­же впо­след­ст­вии фо­то­граф), ос­но­ва­ла фонд Нью­то­на.

Сочинения: Ав­то­био­гра­фия. М., 2004; Фо­то­гра­фии. М., 2005.