НЬЮТОН ХЕЛЬМУТ
НЬЮТОН ХЕЛЬМУТ - фотограф.
Сын берлинского фабриканта (немецкого еврея) и американки. В 12 лет заинтересовался фотографией, вдохновлялся работами фотографа театра и моды Э. Нойлендер-Зимон (Yva), стал её учеником (1936-1938). В 1938 году был вынужден покинуть Германию, эмигрировал сначала в Сингапур, затем в Австралию (в 1940 году), где после службы в армии в 1946 году получил гражданство. В 1958 году начал работать как фотограф моды. С 1961 года обосновался в Париже, сотрудничал с французским журналом «Vogue», а также с редакциями изданий «Stern», «Jardin des modes», «Elle», «Queen», «Playboy» и др. Его первая выставка состоялась лишь в 1975 году (в Париже). С 1981 года жил и работал попеременно в Монте-Карло и Лос-Анджелесе. Искусство Ньютона нередко эпатировало зрителей: в нём изображения топ-моделей, обнажённой натуры, знаменитостей (среди портретируемых - С. Дали, К. Денёв, М. Дитрих, П. Карден, Н. Кински, С. Лорен, Л. Рифеншталь, И. Сен-Лоран, Э. Тейлор, Э. Уорхол, Ш. Рамплинг) ненавязчиво сливались с эротикой. Все работы мастера отличают классическая выстроенность композиции, контрасты и насыщенность чёрно-белого изображения. Изданы многочисленные альбомы его фотографий - «World without men» (1984), «Portraits: photographs from Europe and America» (1987), «Big nudes» (1990, совместно с К. Лагерфельдом), «Sumo» (1999), «Sex and landscapes» (2004), «Photofile» (2009) и др. В 2003 году посетил Москву в связи с устройством своей выставки; давал мастер-классы искусства фотографии. Большая национальная премия за фотографию (Франция, 1990). Командор ордена Искусств и литературы (Франция, 1996). После гибели Ньютона в автокатастрофе его жена, актриса Дж. Брунелл (Браун; также впоследствии фотограф), основала фонд Ньютона.
Сочинения: Автобиография. М., 2004; Фотографии. М., 2005.