НЬЮСУИК
«НЬЮСУИК» - американский еженедельный журнал, издававшийся в 1933-2012 годах.
Входил (наряду с «Тайм» и «U. S. News & World Report») в тройку крупнейших еженедельных журналов США. Штаб-квартира - в городе Нью-Йорк. Основан как «News- Week» в феврале 1933 года британским журналистом Т. Мартином (в 1923-1925 годах редактор «Тайм»). Финансовые затруднения привели в 1937 году к слиянию «Ньюсуик» с журналом «Today», владельцами которого были У.А. Гарриман и предприниматель В. Астор. Новым издателем «Ньюсуик» стал М. Мьюир, бывший директор издательской компании «The McGraw-Hill Publishing Company». Тогда же журнал получил современное название. После смерти Астора в 1959 году «Ньюсуик» испытывал финансовые затруднения, в 1961 году был куплен «Вашингтон пост компани» и к концу 1960-х годов по доходности опередил «Тайм», в противовес которому позиционировал себя как авторитетное издание, предоставлявшее выверенную информацию и точные факты. С конца 1970-х годов журнал уделял также значительное внимание освещению вопросов здравоохранения, спорта и досуга. В 1980-х годах появилось издание «Ньюсуик» на японском языке, в 1990-2000-х годах к нему добавились издания на арабском, испанском, корейском, польском и турецком языках; выходил англоязычный «Newsweek International», который распространялся за пределами США. В 2004-2010 годах издавался «Русский Newsweek». В 1994 году стала доступна интернет-версия журнала, в 1998-2012 годах действовал сайт www.newsweek.com. В августе 2010 года «Ньюсуик» куплен американским бизнесменом С. Харманом (1918-2011). В ноябре того же года объявлено о слиянии «Ньюсуик» с новостным и развлекательным сайтом «The Daily Beast» и образовании «The Newsweek Daily Beast Company», совладельцами которой являются семья Харман и американский медиамагнат Б. Диллер. Тираж 1,527 млн. экземпляров (2012). В декабре 2012 года вышел последний печатный номер «Ньюсуик», с 2013 года преобразован в интернет-издание. (смотри Издательское дело)