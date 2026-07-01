«НЬЮС КОРПОРЕЙШЕН»

«НЬЮС КОРПОРЕЙШЕН» - nранс­на­цио­наль­ная ме­диа­кор­по­ра­ция.

Штаб-квар­ти­ра - в городе Нью-Йорк. Об­щая сум­ма ак­ти­вов около 54,4 млрд. долларов (2010), об­щее чис­ло за­ня­тых около 51 тысячи человек (2010). Ос­но­ва­на 5 октября 1979 года в Ав­ст­ра­лии Р. Мер­до­ком (Мёр­док; родился 11 марта 1931 года; с 1979 года ис­пол­нительный ди­рек­тор, с 1991 года председатель со­ве­та ди­рек­то­ров «Ньюс корпорейшен») на ба­зе при­над­ле­жав­шей его от­цу ком­па­нии «News Limited» (с 1922 года). Объ­е­ди­ни­ла ак­ти­вы, при­об­ре­тён­ные Мер­до­ком в 1960-1970-х годах за ру­бе­жом [в том числе британская газета «News of the World» (1968), американские га­зе­ты «Express and News» (Сан-Ан­то­нио; 1973), «New York Post» (1976) и др.], а так­же те, ко­то­ры­ми он вла­дел в Ав­ст­ра­лии [в том числе ос­но­ван­ную им об­ще­ав­ст­ралийскую газету «The Australian» (1964) и при­над­ле­жав­шую его се­мье газету «The News» (Аде­лаи­да) и др.]. «Ньюс корпорейшен» ак­тив­но рас­ши­ря­лась в 1980-х годы: в 1981 году при­об­ре­ла британские га­зе­ты «The Ti­mes» и «The Sunday Times», в 1985 году - ки­но­сту­дию «20th Century Fox» и несколько американских те­ле­ви­зи­он­ных стан­ций (в 1986 году объ­едине­ны в «Fox Television Stations»), в 1987-1989 годах - ряд из­да­тель­ских ком­па­ний в США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ав­ст­ра­лии («The Herald and Weekly Times», «Tri­angle Publications» и др.). В 1989 году че­рез до­чер­нюю ком­па­нию «News Internatio­nal» ос­но­ва­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нии те­ле­ви­зи­он­ную ком­па­нию «Sky Television» (по­сле объ­е­ди­не­ния с BSB в 1990 году - «British Sky Broadcasting Group»). В наале 1990-х годов ис­пы­ты­ва­ла зна­чительные фи­нан­со­вые труд­но­сти, часть ак­ти­вов ком­па­нии бы­ла рас­про­да­на (в том числе американские жур­на­лы «New York», «Premiere», «Daily Racing Form»). В середине 1990-х - начале 2000-х годов про­дол­жи­ла экс­пан­сию в сфе­ре те­ле­ком­му­ни­ка­ций [в 1993-1995 годах при­об­ре­ла ком­па­нию STAR TV (Гон­конг), в 1996 году ос­но­ва­ла но­вый ка­нал «Fox News»], СМИ и рек­ла­мы [в 2001 году ку­пи­ла рек­лам­ное агент­ст­во News Outdoor (про­да­ла в 2011 году), в 2007 году - ин­фор­мационное агент­ст­во Dow Jo­nes & Company], уси­ли­ла своё при­сут­ствие в об­лас­ти зву­ко­за­пи­си и спор­та. В 2011-2012 годах ока­за­лась в цен­тре круп­ных скан­да­лов, свя­зан­ных с де­лом о не­за­конном про­слу­ши­ва­нии те­ле­фо­нов британских и американских гра­ж­дан, а так­же с об­ви­не­ни­ем в ис­поль­зо­ва­нии не­за­кон­ных ме­то­дов борь­бы с кон­ку­рен­та­ми (смотри Недобросовестная конкуренция ). Ак­ции «Ньюс корпорейшен» ко­ти­ру­ют­ся на американской бир­же вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных ком­па­ний NASDAQ и Ав­ст­ралийской бир­же цен­ных бу­маг.

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