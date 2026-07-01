«НЬЮС КОРПОРЕЙШЕН»
«НЬЮС КОРПОРЕЙШЕН» - nранснациональная медиакорпорация.
Штаб-квартира - в городе Нью-Йорк. Общая сумма активов около 54,4 млрд. долларов (2010), общее число занятых около 51 тысячи человек (2010). Основана 5 октября 1979 года в Австралии Р. Мердоком (Мёрдок; родился 11 марта 1931 года; с 1979 года исполнительный директор, с 1991 года председатель совета директоров «Ньюс корпорейшен») на базе принадлежавшей его отцу компании «News Limited» (с 1922 года). Объединила активы, приобретённые Мердоком в 1960-1970-х годах за рубежом [в том числе британская газета «News of the World» (1968), американские газеты «Express and News» (Сан-Антонио; 1973), «New York Post» (1976) и др.], а также те, которыми он владел в Австралии [в том числе основанную им общеавстралийскую газету «The Australian» (1964) и принадлежавшую его семье газету «The News» (Аделаида) и др.]. «Ньюс корпорейшен» активно расширялась в 1980-х годы: в 1981 году приобрела британские газеты «The Times» и «The Sunday Times», в 1985 году - киностудию «20th Century Fox» и несколько американских телевизионных станций (в 1986 году объединены в «Fox Television Stations»), в 1987-1989 годах - ряд издательских компаний в США, Великобритании и Австралии («The Herald and Weekly Times», «Triangle Publications» и др.). В 1989 году через дочернюю компанию «News International» основала в Великобритании телевизионную компанию «Sky Television» (после объединения с BSB в 1990 году - «British Sky Broadcasting Group»). В наале 1990-х годов испытывала значительные финансовые трудности, часть активов компании была распродана (в том числе американские журналы «New York», «Premiere», «Daily Racing Form»). В середине 1990-х - начале 2000-х годов продолжила экспансию в сфере телекоммуникаций [в 1993-1995 годах приобрела компанию STAR TV (Гонконг), в 1996 году основала новый канал «Fox News»], СМИ и рекламы [в 2001 году купила рекламное агентство News Outdoor (продала в 2011 году), в 2007 году - информационное агентство Dow Jones & Company], усилила своё присутствие в области звукозаписи и спорта. В 2011-2012 годах оказалась в центре крупных скандалов, связанных с делом о незаконном прослушивании телефонов британских и американских граждан, а также с обвинением в использовании незаконных методов борьбы с конкурентами (смотри Недобросовестная конкуренция). Акции «Ньюс корпорейшен» котируются на американской бирже высокотехнологичных компаний NASDAQ и Австралийской бирже ценных бумаг.
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