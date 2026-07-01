НЮРНБЕРГСКИЕ ЗАКОНЫ

НЮРНБЕРГСКИЕ ЗАКОНЫ - ан­ти­се­мит­ские за­ко­ны, при­нятые в на­ци­ст­ской Гер­ма­нии в 1935 году.

С при­хо­дом к вла­сти в Гер­ма­нии в 1933 году На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (НСДАП), объ­яв­ляв­шей ев­ре­ев и «ми­ро­вое ев­рей­ст­во» главными вра­га­ми германской на­ции, на­ча­лось пла­но­мер­ное вы­тес­не­ние ев­ре­ев из всех сфер жиз­ни немецкого об­ще­ст­ва. На­ча­ло ему по­ло­жил ор­га­ни­зо­ван­ный на­цис­та­ми бой­кот еврейских ма­га­зи­нов, ко­то­рый по­сте­пен­но пе­ре­рос в от­кры­тое пре­сле­до­ва­ние ев­ре­ев с це­лью по­бу­дить их по­ки­нуть стра­ну. Что­бы при­дать ан­ти­се­мит­ско­му тер­ро­ру за­кон­ную ос­но­ву 15 сентября 1935 года в хо­де оче­ред­но­го «им­пер­ско­го партийного съез­да», про­во­див­ше­го­ся в Нюрн­бер­ге (смотри Нюрн­берг­ские съез­ды), бы­ли при­ня­ты 2 специальных за­ко­на: За­кон об им­пер­ских гра­ж­да­нах (Rei­ch­s­bürgergesetz) и За­кон о за­щи­те немецкой кро­ви и немецкой чес­ти (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), по­лу­чив­шие в даль­ней­шем название «Нюрнбергские законы». В со­от­вет­ст­вии с эти­ми за­ко­на­ми, в от­ли­чие от пол­но­прав­ных «им­пер­ских гра­ж­дан» (Reichsbürger), в жи­лах ко­то­рых тек­ла «не­мец­кая ли­бо род­ст­вен­ная нем­цам кровь», ев­реи ква­ли­фици­ро­ва­лись в ка­че­ст­ве «под­дан­ных» (Staatsangehörige) Германской им­пе­рии. За­ко­на­ми оп­ре­де­ля­лось, ко­го счи­тать ев­ре­ем (ли­цо, у ко­то­ро­го из 2 ба­бок и 2 де­дов как ми­ни­мум трое бы­ли ев­рея­ми), ко­го «ме­ти­сом 1-й сте­пе­ни» [Mischling 1. Gra­des; ли­цо, у ко­то­ро­го из 2 ба­бок и 2 де­дов двое бы­ли ев­рея­ми ли­бо при­над­ле­жа­ли к еврейской ре­лигиозной об­щи­не, ли­бо со­стоя­ли в бра­ке с ев­ре­ем (ев­рей­кой)]. В со­от­вет­ст­вии с Нюрнбергскими законами ев­реи ли­ша­лись пол­но­стью пра­ва го­ло­са при ре­ше­нии по­ли­тических во­про­сов и пра­ва за­ни­мать долж­но­сти на государственной и об­щественной служ­бе, «ме­ти­сы 1-й сте­пе­ни» ог­ра­ни­чи­ва­лись в пра­вах, «ме­ти­сам 2-й сте­пе­ни» (Misch­linge 2. Grades; ли­ца у ко­то­рых из 2 ба­бок и 2 де­дов один был ев­ре­ем) пре­дос­тав­ля­лись «временные им­пер­ские гражданские пра­ва». Нюрнбергскими законами за­пре­ща­лось за­клю­че­ние бра­ка не­ев­ре­ев с ев­рея­ми, а уже за­клю­чён­ные бра­ки объ­яв­ля­лись не­дей­ст­ви­тель­ны­ми. За вне­брач­ную по­ло­вую связь с ев­рея­ми ус­та­нав­ли­ва­лось уго­лов­ное на­ка­за­ние. Уго­лов­но­му пре­сле­до­ва­нию под­ле­жа­ли еврейские се­мьи за на­ём в ка­че­ст­ве слу­жа­нок «арий­ских» жен­щин мо­ло­же 45 лет, а так­же ев­реи, вы­ве­ши­вав­шие на сво­их до­мах или на ок­нах фла­ги с германской государственной или на­ци­ст­ской партийной сим­во­ли­кой. Для до­ка­за­тель­ст­ва «чис­то­ты кро­ви» ка­ж­дому нем­цу пред­пи­сы­ва­лось офор­мить «арий­ское сви­де­тель­ст­во» (Arierna­ch­weis), ко­то­рое вклю­ча­ло офи­ци­аль­но за­ве­рен­ные ко­пии сви­де­тельств о ро­ж­де­нии, бра­ке, смер­ти его пред­ков (для чле­нов НСДАП ли­нии род­ст­ва долж­ны бы­ли про­сле­жи­вать­ся вплоть до 1800 года). При­ня­тие Нюрнбергских законов по­слу­жи­ло про­ло­гом к ге­но­ци­ду ев­ре­ев, осу­ще­ст­в­ляв­ше­му­ся на­ци­ст­ской государственной ма­ши­ной в по­сле­дую­щие го­ды в Гер­ма­нии, а за­тем на ок­ку­пи­ро­ван­ной в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны тер­ри­то­рии ев­ропейских стран (смотри «Окон­ча­тель­ное ре­ше­ние» ).

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