НЮРНБЕРГСКИЕ ЗАКОНЫ
НЮРНБЕРГСКИЕ ЗАКОНЫ - антисемитские законы, принятые в нацистской Германии в 1935 году.
С приходом к власти в Германии в 1933 году Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), объявлявшей евреев и «мировое еврейство» главными врагами германской нации, началось планомерное вытеснение евреев из всех сфер жизни немецкого общества. Начало ему положил организованный нацистами бойкот еврейских магазинов, который постепенно перерос в открытое преследование евреев с целью побудить их покинуть страну. Чтобы придать антисемитскому террору законную основу 15 сентября 1935 года в ходе очередного «имперского партийного съезда», проводившегося в Нюрнберге (смотри Нюрнбергские съезды), были приняты 2 специальных закона: Закон об имперских гражданах (Reichsbürgergesetz) и Закон о защите немецкой крови и немецкой чести (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre), получившие в дальнейшем название «Нюрнбергские законы». В соответствии с этими законами, в отличие от полноправных «имперских граждан» (Reichsbürger), в жилах которых текла «немецкая либо родственная немцам кровь», евреи квалифицировались в качестве «подданных» (Staatsangehörige) Германской империи. Законами определялось, кого считать евреем (лицо, у которого из 2 бабок и 2 дедов как минимум трое были евреями), кого «метисом 1-й степени» [Mischling 1. Grades; лицо, у которого из 2 бабок и 2 дедов двое были евреями либо принадлежали к еврейской религиозной общине, либо состояли в браке с евреем (еврейкой)]. В соответствии с Нюрнбергскими законами евреи лишались полностью права голоса при решении политических вопросов и права занимать должности на государственной и общественной службе, «метисы 1-й степени» ограничивались в правах, «метисам 2-й степени» (Mischlinge 2. Grades; лица у которых из 2 бабок и 2 дедов один был евреем) предоставлялись «временные имперские гражданские права». Нюрнбергскими законами запрещалось заключение брака неевреев с евреями, а уже заключённые браки объявлялись недействительными. За внебрачную половую связь с евреями устанавливалось уголовное наказание. Уголовному преследованию подлежали еврейские семьи за наём в качестве служанок «арийских» женщин моложе 45 лет, а также евреи, вывешивавшие на своих домах или на окнах флаги с германской государственной или нацистской партийной символикой. Для доказательства «чистоты крови» каждому немцу предписывалось оформить «арийское свидетельство» (Ariernachweis), которое включало официально заверенные копии свидетельств о рождении, браке, смерти его предков (для членов НСДАП линии родства должны были прослеживаться вплоть до 1800 года). Принятие Нюрнбергских законов послужило прологом к геноциду евреев, осуществлявшемуся нацистской государственной машиной в последующие годы в Германии, а затем на оккупированной в годы 2-й мировой войны территории европейских стран (смотри «Окончательное решение»).