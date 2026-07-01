НЮРНБЕРГСКИЕ СЪЕЗДЫ

НЮРНБЕРГСКИЕ СЪЕЗДЫ - съез­ды На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (НСДАП) .

Име­ли про­па­ган­ди­ст­ское зна­че­ние, слу­жи­ли ин­ст­ру­мен­том де­мон­ст­ра­ции си­лы НСДАП, еди­не­ния на­ци­ст­ско­го ру­ко­вод­ства с на­ро­дом и рас­про­стра­не­ния его по­ли­тических и идео­ло­гических ус­та­но­вок в ши­ро­ких сло­ях на­се­ле­ния Гер­ма­нии. Пер­вые съез­ды НСДАП со­стоя­лись 27-29 января 1923 года в Мюн­хе­не и 3-4 июля 1926 года в Вей­ма­ре. По­сле­дую­щие съез­ды не­из­мен­но про­во­ди­лись в Нюрн­бер­ге, вы­бор ко­то­ро­го, на­ря­ду с другими при­чи­на­ми (на­ли­чие мест для про­ве­де­ния мас­со­вых ме­ро­прия­тий, проч­ные по­зи­ции пар­тии в го­ро­де и др.), имел сим­во­лическое зна­че­ние - с XIV века все вновь из­бран­ные им­пе­ра­то­ры Свя­щен­ной Римской им­пе­рии германской на­ции в обя­за­тель­ном по­ряд­ке про­во­ди­ли свой пер­вый рейхс­таг в этом го­ро­де. До ус­та­нов­ле­ния на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры съез­ды НСДАП в Нюрн­бер­ге про­шли 19-21 августа 1927 года и 1-4 августа 1929 года. С при­хо­дом А. Гит­ле­ра к вла­сти Нюрнбергские съезды ста­ли про­во­дить­ся еже­год­но, уст­раи­ва­лись, как пра­ви­ло, в сен­тяб­ре и офи­ци­аль­но име­но­ва­лись «им­пер­ски­ми партийными съез­да­ми немецкого на­ро­да». На Нюрнбергских съездах Гит­лер вы­сту­пал с про­грамм­ны­ми ре­ча­ми, про­во­ди­лись гран­ди­оз­ные мар­ши, в ко­то­рых при­ни­ма­ли уча­стие СА, СС, Гит­лер­югенд, во­ин­ские час­ти (чис­ло уча­ст­ни­ков этих мар­шей до­хо­ди­ло до 150 тысяч человек), фа­кель­ные ше­ст­вия. Ка­ж­дый Нюрнбергский съезд про­хо­дил под ло­зун­гом, по­свя­щён­ным то­му или ино­му важ­но­му со­бы­тию в по­ли­тической жиз­ни стра­ны. Нюрнбергские съезды, со­сто­яв­ший­ся 30 августа - 3 сентября 1933 года, имел ло­зунг «По­бе­да ве­ры» и яв­лял­ся фак­ти­че­ски празд­но­ва­ни­ем при­хо­да НСДАП к вла­сти. Нюрнбергские съезды 5-10 сентября 1934 года про­шёл под ло­зун­гом «Три­умф во­ли», от­ра­жав­шим за­вер­ше­ние фор­ми­ро­ва­ния в стра­не на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры. Нюрнбергские съезды 10-16 сентября 1935 года во­шёл в ис­то­рию как «им­пер­ский партийный съезд сво­бо­ды»; под сво­бо­дой по­ни­ма­лось ос­во­бо­ж­де­ние Гер­ма­нии от во­енных ог­ра­ни­че­ний, на­ла­гав­ших­ся на неё по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны Вер­саль­ским мир­ным до­го­во­ром 1919 года (точ­нее го­во­ря, от­каз Гер­ма­нии сле­до­вать этим ог­ра­ни­че­ни­ям), а так­же «свер­же­ние евр. гос­под­ства в стра­не» (в хо­де Нюрнбергских съездов бы­ли при­ня­ты ан­ти­се­мит­ские Нюрн­берг­ские за­ко­ны). Нюрнбергские съезды 8-14 сентября 1936 года про­хо­дил как «им­пер­ский партийный съезд чес­ти»; ло­зунг съез­да был при­зван под­черк­нуть ус­пех на­ци­ст­ской Гер­ма­нии на лет­них Олим­пий­ских иг­рах 1936 года и вос­ста­нов­ле­ние ею пол­но­го кон­тро­ля над Рейн­ской областью. Нюрнбергские съезды 6-13 сентября 1937 года ори­ен­ти­ро­вал на­се­ле­ние Гер­ма­нии на вы­пол­не­ние ут­верж­дён­но­го Гит­ле­ром Че­ты­рёх­лет­не­го пла­на 1936 года и име­но­вал­ся «им­пер­ским партийным съез­дом тру­да». В свя­зи с ан­шлю­сом Ав­ст­рии Нюрнбергские съезды 5-12 сентября 1938 года по­лу­чил название «им­пер­ско­го партийного съез­да Ве­ли­ко­гер­ма­нии». На­ме­чен­ный на 2-11 сентября 1939 года оче­ред­ной Нюрнбергский съезд, ко­то­рый дол­жен был про­во­дить­ся как «им­пер­ский партийный съезд ми­ра», в свя­зи с на­ча­лом 1 сентября гер­ма­но-поль­ской вой­ны 1939 года, а за­тем 2-й ми­ро­вой вой­ны был от­ме­нён. В ус­ло­ви­ях вой­ны Нюрнбергские съезды не про­во­ди­лись, од­на­ко ра­бо­ты по воз­ве­де­нию об­слу­жи­вав­ших их ну­ж­ды гран­ди­оз­ных со­ору­же­ний (Аре­на Лу­ит­поль­да на 150 тысяч уча­ст­ни­ков, Зал кон­грес­сов на 50 тысяч человек, Германский ста­ди­он на 400 тысяч зри­те­лей и др.), на­ча­тые в 1935 году под руководством А. Шпее­ра, про­дол­жа­лись. По­сле 1945 года зна­чительная часть этих со­ору­же­ний бы­ла де­мон­ти­ро­ва­на.

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