НЮРНБЕРГСКИЕ СЪЕЗДЫ
НЮРНБЕРГСКИЕ СЪЕЗДЫ - съезды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
Имели пропагандистское значение, служили инструментом демонстрации силы НСДАП, единения нацистского руководства с народом и распространения его политических и идеологических установок в широких слоях населения Германии. Первые съезды НСДАП состоялись 27-29 января 1923 года в Мюнхене и 3-4 июля 1926 года в Веймаре. Последующие съезды неизменно проводились в Нюрнберге, выбор которого, наряду с другими причинами (наличие мест для проведения массовых мероприятий, прочные позиции партии в городе и др.), имел символическое значение - с XIV века все вновь избранные императоры Священной Римской империи германской нации в обязательном порядке проводили свой первый рейхстаг в этом городе. До установления нацистской диктатуры съезды НСДАП в Нюрнберге прошли 19-21 августа 1927 года и 1-4 августа 1929 года. С приходом А. Гитлера к власти Нюрнбергские съезды стали проводиться ежегодно, устраивались, как правило, в сентябре и официально именовались «имперскими партийными съездами немецкого народа». На Нюрнбергских съездах Гитлер выступал с программными речами, проводились грандиозные марши, в которых принимали участие СА, СС, Гитлерюгенд, воинские части (число участников этих маршей доходило до 150 тысяч человек), факельные шествия. Каждый Нюрнбергский съезд проходил под лозунгом, посвящённым тому или иному важному событию в политической жизни страны. Нюрнбергские съезды, состоявшийся 30 августа - 3 сентября 1933 года, имел лозунг «Победа веры» и являлся фактически празднованием прихода НСДАП к власти. Нюрнбергские съезды 5-10 сентября 1934 года прошёл под лозунгом «Триумф воли», отражавшим завершение формирования в стране нацистской диктатуры. Нюрнбергские съезды 10-16 сентября 1935 года вошёл в историю как «имперский партийный съезд свободы»; под свободой понималось освобождение Германии от военных ограничений, налагавшихся на неё после 1-й мировой войны Версальским мирным договором 1919 года (точнее говоря, отказ Германии следовать этим ограничениям), а также «свержение евр. господства в стране» (в ходе Нюрнбергских съездов были приняты антисемитские Нюрнбергские законы). Нюрнбергские съезды 8-14 сентября 1936 года проходил как «имперский партийный съезд чести»; лозунг съезда был призван подчеркнуть успех нацистской Германии на летних Олимпийских играх 1936 года и восстановление ею полного контроля над Рейнской областью. Нюрнбергские съезды 6-13 сентября 1937 года ориентировал население Германии на выполнение утверждённого Гитлером Четырёхлетнего плана 1936 года и именовался «имперским партийным съездом труда». В связи с аншлюсом Австрии Нюрнбергские съезды 5-12 сентября 1938 года получил название «имперского партийного съезда Великогермании». Намеченный на 2-11 сентября 1939 года очередной Нюрнбергский съезд, который должен был проводиться как «имперский партийный съезд мира», в связи с началом 1 сентября германо-польской войны 1939 года, а затем 2-й мировой войны был отменён. В условиях войны Нюрнбергские съезды не проводились, однако работы по возведению обслуживавших их нужды грандиозных сооружений (Арена Луитпольда на 150 тысяч участников, Зал конгрессов на 50 тысяч человек, Германский стадион на 400 тысяч зрителей и др.), начатые в 1935 году под руководством А. Шпеера, продолжались. После 1945 года значительная часть этих сооружений была демонтирована.