НЮРНБЕРГСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1945-1949
НЮРНБЕРГСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1945-1949 годов - судебное разбирательство в отношении военных преступников нацистской Германии.
Основной процесс над главными немецкими военными преступниками проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года во Дворце юстиции в Нюрнберге (Германия). Положил начало формированию международного уголовного права, судоустройства и судопроизводства. Выполнил возложенные на него задачи, несмотря на начавшийся период «холодной войны» между быв. союзниками по антигитлеровской коалиции.
Перед Международным военным трибуналом предстали высшие руководители нацистской Германии по обвинению в организации и осуществлении заговора против мира (участие в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись войнами в нарушение международных договоров, соглашений и обязательств; германизация оккупиров. территорий) и человечности (до или во время войны проведение политики преследования, порабощения, репрессий и истребления людей по политическим, расовым или религиозным мотивам, содержание в тюрьмах без суда и следствия, применение пыток и совершение убийств), в совершении тягчайших военных преступлений (убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; разграбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень, разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления). Трибунал также поставил вопрос о признании преступными организациями правительство, генеральный штаб и Верховное главнокомандование вермахта (ОКВ) нацистской Германии, руководство Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), охранные отряды (СС), включая службу безопасности (СД), штурмовые отряды (СА), государственную тайную полицию (гестапо). На скамье подсудимых отсутствовали покончившие жизнь самоубийством А. Гитлер, Й. Геббельс, Г. Гиммлер и Р. Лей, а также М. Борман, судимый заочно (скрылся и не был разыскан), и признанный неизлечимо больным Г. Крупп. СССР, начиная с Заявления правительства от 14 октября 1942 года, инициировал и последовательно выступал за предание международному суду нацистских главарей, виновных в зверствах на оккупированных территориях. Правовыми основами формирования и деятельности Международного военного трибунала явились Гаагская конвенция «О законах и обычаях сухопутной войны» (1907), Женевская конвенция «О содержании военнопленных» (1929), решения и договоры Лиги Наций, Московская декларация «Об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства» (1943), Лондонское соглашение между правительствами Союза ССР, США, Великобритании и временным правительством Франции и Устав Международного военного трибунала (1945).
Суд был сформирован на паритетных началах из представителей четырёх великих держав: от СССР - заместитель председателя Верховного суда Союза ССР И.Т. Никитченко, от США - член федерального Верховного суда Ф. Биддл, от Франции - профессор уголовного права А. де Вабр, от Великобритании - главный судья лорд Д. Лоуренс (председательствующий). Аналогично организовался корпус главных обвинителей в рамках созданного Комитета по расследованию дел и обвинению главных военных преступников: от СССР - прокурор УССР Р.А. Руденко, от США - член федерального Верховного суда Р. Джексон, от Великобритании - генеральный прокурор и член Палаты общин X. Шоукросс, от Франции - министр юстиции Ф. де Ментон, которого сменил Ш. де Риб.
Основной Нюрнбергский процесс был открытым и гласным. За 316 дней его проведения состоялось 403 судебных заседания. В зал суда было выдано более 60 тысяч пропусков, многие из них - немцам. Стенограммы процесса составили почти 40 томов, содержащих более 20 тысяч страниц. Процесс вёлся одновременно на четырёх языках: русском, английском, французском и немецком. Прессу и радио в суде ежедневно представляли около 250 корреспондентов.
Обвинительный приговор был оглашён 30 сентября - 1 октября 1946 года. Г. Геринг, И. фон Риббентроп, В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Г. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, Ф. Заукель, А. Йодль, А. Зейсс-Инкварт, а также М. Борман (заочно) были приговорены к смертной казни через повешение; Р. Гесс, В. Функ и Э. Редер - к пожизненному заключению; Б. фон Ширах и А. Шпеер - к 20, К. фон Нейрат - к 15 и К. Дёниц - к 10 годам тюремного заключения. Г. Фриче, Ф. фон Папен и Г.Г.Я. Шахт были оправданы. Руководящий состав НСДАП, СС, СД и гестапо объявлены преступными организациями. Советский судья И.Т. Никитченко подал особое мнение, где возражал против оправдания Фриче, Папена и Шахта, непризнания германского кабинета министров, генерального штаба и Верховного главнокомандования вермахта преступными организациями, а также пожизненного заключения (а не смертной казни) для Гесса.
Контрольный совет для Германии 9 октября 1946 года согласился с приговором Трибунала. Все ходатайства осуждённых были рассмотрены и отклонены. Казнь главных военных преступников была назначена, и приговор приведён в исполнение 16 октября 1946 года (Г. Геринг покончил с собой перед казнью).
Принципы международного права, признанные Уставом Международного военного трибунала и нашедшие выражение в его приговоре, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 95 (1) от 11 декабря 1946 года. Основной Нюрнбергский процесс впервые в истории международного права признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением, разоблачил человеконенавистническую сущность германского нацизма, его расистских планов и действий по физическому истреблению десятков миллионов человек, противоправные притязания германского милитаризма и финансово-промышленных монополий на мировое господство.
После завершения основного процесса над главными военными преступниками в 1946-1949 годах состоялись 12 судебных процессов, также получивших название «нюрнбергские» (над нацистскими врачами, судьями, сотрудниками Министерства иностранных дел и др.). В отличие от главного процесса, эти дела слушал не Международный военный трибунал, а Нюрнбергский военный трибунал, созданный военным командованием США. Подсудимыми предстали 185 человек, из которых 142 были признаны виновными. 24 человека приговорены к смертной казни (помилованы 11), 20 - к пожизненному заключению, 98 - к различным срокам, 35 человек оправданы. 8 подсудимым приговоры не были вынесены в связи со смертью, признанием невменяемыми.
Смотри также Денацификация.