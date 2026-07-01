НЮРНБЕРГСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1945-1949

НЮРНБЕРГСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1945-1949 годов - су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во в от­но­ше­нии во­ен­ных пре­ступ­ни­ков на­ци­ст­ской Гер­ма­нии .

Основной про­цесс над глав­ны­ми немецкими во­енными пре­ступ­ни­ка­ми про­хо­дил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года во Двор­це юс­ти­ции в Нюрн­бер­ге (Гер­ма­ния). По­ло­жил на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию ме­ж­ду­народного уго­лов­но­го пра­ва, су­до­ус­т­рой­ст­ва и су­до­про­из­вод­ст­ва. Вы­пол­нил воз­ло­жен­ные на не­го за­да­чи, не­смот­ря на на­чав­ший­ся пе­ри­од «хо­лод­ной вой­ны» ме­ж­ду быв. со­юз­ни­ка­ми по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции .

Пе­ред Ме­ж­ду­народным военным три­бу­на­лом пред­ста­ли выс­шие ру­ко­во­ди­те­ли на­ци­ст­ской Гер­ма­нии по об­ви­не­нию в ор­га­ни­за­ции и осу­ще­ст­в­ле­нии за­го­во­ра про­тив ми­ра (уча­стие в пла­ни­ро­ва­нии, под­го­тов­ке, раз­вя­зы­ва­нии и ве­де­нии аг­рес­сив­ных войн, ко­то­рые так­же яв­ля­лись вой­на­ми в на­ру­ше­ние ме­ж­ду­народных до­го­во­ров, со­гла­ше­ний и обя­за­тельств; гер­ма­ни­за­ция ок­ку­пи­ров. тер­ри­то­рий) и че­ло­веч­но­сти (до или во вре­мя вой­ны про­ве­дение по­ли­ти­ки пре­сле­до­ва­ния, по­ра­бо­ще­ния, ре­прес­сий и ис­треб­ле­ния лю­дей по по­ли­тическим, ра­со­вым или ре­лигиозным мо­тивам, со­дер­жа­ние в тюрь­мах без су­да и след­ст­вия, при­ме­не­ние пы­ток и со­вер­ше­ние убийств), в со­вер­ше­нии тяг­чай­ших во­енных пре­сту­п­ле­ний (убий­ст­ва, ис­тя­за­ния или увод в раб­ст­во или для других це­лей гражданского на­се­ле­ния ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии; убий­ст­ва или ис­тя­за­ния во­ен­но­плен­ных или лиц, на­хо­дя­щих­ся в мо­ре; убий­ст­ва за­лож­ни­ков; раз­граб­ле­ние об­ще­ст­вен­ной или ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти; бес­смыс­лен­ное раз­ру­ше­ние го­ро­дов или де­ре­вень, ра­зо­ре­ние, не оп­рав­дан­ное во­енной не­об­хо­ди­мо­стью, и другие пре­сту­п­ле­ния). Три­бу­нал так­же по­ста­вил во­прос о при­зна­нии пре­ступ­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми пра­ви­тель­ст­во, ге­не­раль­ный штаб и Вер­хов­ное глав­но­ко­ман­до­ва­ние вер­мах­та (ОКВ) на­ци­ст­ской Гер­ма­нии, ру­ко­во­дство На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (НСДАП) , ох­ран­ные от­ря­ды (СС), вклю­чая служ­бу безо­пас­но­сти (СД), штур­мо­вые от­ря­ды (СА), государственную тай­ную по­ли­цию (гес­та­по). На ска­мье под­су­ди­мых от­сут­ст­во­ва­ли по­кон­чив­шие жизнь са­мо­убий­ст­вом А. Гит­лер, Й. Геб­бельс, Г. Гимм­лер и Р. Лей, а так­же М. Бор­ман, су­ди­мый за­оч­но (скрыл­ся и не был ра­зы­скан), и при­знан­ный не­из­ле­чи­мо боль­ным Г. Крупп. СССР, на­чи­ная с За­яв­ле­ния пра­ви­тель­ст­ва от 14 октября 1942 года, ини­ции­ро­вал и по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­пал за пре­да­ние ме­ж­ду­народному су­ду на­ци­ст­ских гла­ва­рей, ви­нов­ных в звер­ст­вах на ок­ку­пи­рованных тер­ри­то­ри­ях. Пра­во­вы­ми ос­но­ва­ми фор­ми­ро­ва­ния и дея­тель­но­сти Ме­ж­ду­народного военного три­бу­на­ла яви­лись Га­аг­ская кон­вен­ция «О за­ко­нах и обы­ча­ях су­хо­пут­ной вой­ны» (1907), Же­нев­ская кон­вен­ция «О со­дер­жа­нии во­ен­но­плен­ных» (1929), ре­ше­ния и до­го­во­ры Ли­ги На­ций, Мо­с­ков­ская дек­ла­ра­ция «Об от­вет­ст­вен­но­сти гит­ле­ров­цев за со­вер­шае­мые звер­ст­ва» (1943), Лон­дон­ское со­гла­ше­ние ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми Сою­за ССР, США, Великобритании и вре­мен­ным пра­ви­тель­ст­вом Фран­ции и Ус­тав Ме­ж­ду­народного военного три­бу­на­ла (1945).

Суд был сфор­ми­ро­ван на па­ри­тет­ных на­ча­лах из пред­ста­ви­те­лей че­ты­рёх ве­ли­ких дер­жав: от СССР - заместитель пред­седа­те­ля Вер­хов­но­го су­да Сою­за ССР И.Т. Ни­кит­чен­ко, от США - член фе­де­раль­но­го Вер­хов­но­го су­да Ф. Биддл, от Фран­ции - профессор уго­лов­но­го пра­ва А. де Вабр, от Ве­ли­ко­бри­та­нии - главный су­дья лорд Д. Ло­уренс (пред­се­да­тель­ст­вую­щий). Ана­ло­гич­но ор­га­ни­зо­вал­ся кор­пус главных об­ви­ни­те­лей в рам­ках соз­дан­но­го Комитета по рас­сле­до­ва­нию дел и об­ви­не­нию главных во­енных пре­ступ­ни­ков: от СССР - про­ку­рор УССР Р.А. Ру­ден­ко, от США - член фе­де­раль­но­го Вер­хов­но­го су­да Р. Джек­сон, от Ве­ли­ко­бри­та­нии - ге­не­раль­ный про­ку­рор и член Па­ла­ты об­щин X. Шо­ук­росс, от Фран­ции - министр юс­ти­ции Ф. де Мен­тон, ко­то­ро­го сме­нил Ш. де Риб.

Основной Нюрнбергский процесс был от­кры­тым и глас­ным. За 316 дней его про­ве­де­ния со­стоя­лось 403 су­деб­ных за­се­да­ния. В зал су­да бы­ло вы­да­но бо­лее 60 тысяч про­пус­ков, мно­гие из них - нем­цам. Сте­но­грам­мы про­цес­са со­ста­ви­ли поч­ти 40 то­мов, со­дер­жа­щих бо­лее 20 тысяч стра­ниц. Про­цесс вёл­ся од­но­вре­мен­но на че­ты­рёх язы­ках: рус­ском, анг­лий­ском, фран­цуз­ском и не­мец­ком. Прес­су и ра­дио в су­де еже­днев­но пред­став­ля­ли около 250 кор­рес­пон­ден­тов.

Об­ви­ни­тель­ный при­го­вор был ог­ла­шён 30 сентября - 1 октября 1946 года. Г. Ге­ринг , И. фон Риб­бен­троп , В. Кей­тель, Э. Каль­тен­брун­нер, А. Ро­зен­берг, Г. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, Ф. За­укель, А. Йодль, А. Зейсс-Ин­кварт, а так­же М. Бор­ман (за­оч­но) бы­ли при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни че­рез по­ве­ше­ние; Р. Гесс, В. Функ и Э. Ре­дер - к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию; Б. фон Ши­рах и А. Шпе­ер - к 20, К. фон Ней­рат - к 15 и К. Дё­ниц - к 10 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. Г. Фри­че, Ф. фон Па­пен и Г.Г.Я. Шахт бы­ли оп­рав­да­ны. Ру­ко­во­дя­щий со­став НСДАП, СС, СД и гес­та­по объ­яв­ле­ны пре­ступ­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми. Со­вет­ский су­дья И.Т. Ни­кит­чен­ко по­дал осо­бое мне­ние, где воз­ра­жал про­тив оп­рав­да­ния Фри­че, Па­пе­на и Шах­та, не­при­зна­ния германского ка­би­не­та ми­ни­ст­ров, ге­не­раль­но­го шта­ба и Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­до­ва­ния вер­мах­та пре­ступ­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми, а так­же по­жиз­нен­но­го за­клю­че­ния (а не смерт­ной каз­ни) для Гес­са.

Кон­троль­ный со­вет для Гер­ма­нии 9 октября 1946 года со­гла­сил­ся с при­го­во­ром Три­бу­на­ла. Все хо­да­тай­ст­ва осу­ж­дён­ных бы­ли рас­смот­ре­ны и от­кло­не­ны. Казнь главных во­енных пре­ступ­ни­ков бы­ла на­зна­че­на, и при­го­вор при­ве­дён в ис­пол­не­ние 16 октября 1946 года (Г. Ге­ринг по­кон­чил с со­бой пе­ред каз­нью).

Прин­ци­пы ме­ж­ду­народного пра­ва, при­знан­ные Ус­та­вом Ме­ж­ду­народного военного три­бу­на­ла и на­шед­шие вы­ра­же­ние в его при­го­во­ре, бы­ли под­твер­жде­ны ре­зо­лю­ци­ей Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН № 95 (1) от 11 декабря 1946 года. Основной Нюрнбергский процесс впер­вые в ис­то­рии ме­ж­ду­народного пра­ва при­знал аг­рес­сию тяг­чай­шим уго­лов­ным пре­сту­п­ле­ни­ем, ра­зо­бла­чил че­ло­ве­ко­не­на­ви­ст­ни­че­скую сущ­ность германского на­циз­ма, его ра­си­ст­ских пла­нов и дей­ст­вий по фи­зическому ис­треб­ле­нию де­сят­ков мил­лио­нов че­ло­век, про­ти­во­прав­ные при­тя­за­ния германского ми­ли­та­риз­ма и фи­нан­со­во-промышленных мо­но­по­лий на ми­ро­вое гос­под­ство.

По­сле за­вер­ше­ния основного про­цес­са над главными во­енными пре­ступ­ни­ка­ми в 1946-1949 годах со­стоя­лись 12 су­деб­ных про­цес­сов, так­же по­лу­чив­ших название «нюрн­берг­ские» (над на­ци­ст­ски­ми вра­ча­ми, судь­я­ми, со­труд­ни­ка­ми Министерства иностранных дел и др.). В отли­чие от главного про­цес­са, эти де­ла слу­шал не Ме­ж­ду­народный военный три­бу­нал, а Нюрн­берг­ский во­енный три­бу­нал, соз­дан­ный во­енным ко­ман­до­ва­ни­ем США. Под­су­ди­мы­ми пред­ста­ли 185 человек, из ко­то­рых 142 бы­ли при­зна­ны ви­нов­ны­ми. 24 человека при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни (по­ми­ло­ва­ны 11), 20 - к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию, 98 - к различным сро­кам, 35 человек оп­рав­да­ны. 8 под­су­ди­мым при­го­во­ры не бы­ли вы­не­се­ны в свя­зи со смер­тью, при­зна­ни­ем не­вме­няе­мы­ми.

Смотри так­же Де­на­ци­фи­ка­ция.

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