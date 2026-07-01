НЬЮПОРТ

НЬЮПОРТ - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, на юго-вос­то­ке Уэль­са, в граф­стве Гу­энт; име­ет ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния.

Население 143,8 тысяч человек (2013). Вхо­дит в со­став мет­ро­по­ли­тен­ско­го рай­она Кар­дифф - до­ли­ны Южного Уэль­са с на­се­ле­ни­ем около 1,1 млн. человек. Рас­по­ло­жен в ни­зовь­ях реки Аск, близ её впа­де­ния в Бри­столь­ский залив. Же­лез­ны­ми до­ро­га­ми и ав­то­ма­ги­стра­ля­ми (ши­рот­ны­ми, про­ло­жен­ны­ми вдоль по­бе­ре­жья, и ме­ри­дио­наль­ны­ми) свя­зан с главными го­ро­да­ми Уэль­са (Кар­диф­фом, Су­он­си и др.) и стра­ны (в том числе с Лон­до­ном). Морской порт (гру­зо­обо­рот 2,4 млн. т, 2011). Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в Кар­диф­фе (в 48 км к юго-за­па­ду от Ньюпорта).

По­се­ле­ние в рай­оне современного Ньюпорта су­ще­ст­во­ва­ло с брон­зо­во­го ве­ка. Около 75 к се­ве­ру от Ньюпорта, у стра­те­ги­че­ски важ­но­го бро­да че­рез реку Аск, ос­но­ван римский форт Ис­ка-Си­лу­рум (лат. Isca Silurum) - штаб-квар­ти­ра 2-го Ав­гу­сто­ва ле­гио­на. По­сле ухо­да рим­лян (конец IV века) средневековое по­се­ле­ние под названием Кайр­лли­он (Caerllion - от древ­не­вал­лий­ско­го «кре­пость ле­гио­на»), важ­ный центр вал­лий­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Гвент (Гу­энт). Около 1090 года в хо­де втор­же­ния анг­ло-нор­манд­ских ба­ро­нов в Уэльс к юго-за­па­ду от Кайр­ллио­на по­стро­ен за­мок, во­круг ко­то­ро­го в XII веке сло­жи­лось тор­го­во-ре­мес­лен­ное по­се­ле­ние Но­вый го­род (лат. Novus burgus; от­сю­да современное на­зва­ние - Ньюпорт). В 1385 году Ньюпорт по­лу­чил городские при­ви­ле­гии, в 1426 году - пра­во на про­ве­де­ние яр­ма­рок. В XVI веке Ньюпорт - центр тор­гов­ли, ре­мё­сел (пи­во­ва­ре­ние, пе­ре­ра­бот­ка мя­са, сто­ляр­ное и куз­неч­ное де­ло) и морской порт. Бы­ст­рый рост на­чал­ся в конце XVIII века, с раз­ви­ти­ем уг­ле­до­бы­чи в Южном Уэль­се. В 1790-х годах по­стро­ен Мон­мут­шир­ский ка­нал, в 1850 году - же­лез­ная до­ро­га, свя­зав­шие Ньюпорт с другими го­ро­да­ми на юге Уэль­са. В 1830-е годы Ньюпорт - один из главных цен­тров чар­ти­ст­ско­го дви­же­ния (смотри Чар­тизм) в Уэль­се (центр вос­ста­ния 1839 года). В середине XIX века Ньюпорт - круп­ней­ший го­род Уэль­са, главный порт по вы­во­зу уг­ля и ме­тал­ла. К концу XIX века Ньюпорт ус­ту­пал Кар­диф­фу по объ­ё­му экс­пор­та уг­ля, но ос­та­вал­ся важ­ным экономическим цен­тром. В XIX веке в Ньюпорт при­бы­ло боль­шое чис­ло им­ми­гран­тов из Ир­лан­дии и других об­ла­стей Уэль­са (за 1801-1901 годы на­се­ле­ние вы­рос­ло с ме­нее 1 тысячи человек до 79,3 тысяч человек), к се­ре­ди­не ве­ка они уже ко­ли­че­ст­вен­но пре­об­ла­да­ли над ко­рен­ным вал­лий­ским на­се­ле­ни­ем. С 1850 года центр ка­то­лического дио­це­за , с 1921 года - дио­це­за Анг­ли­кан­ской церк­ви Уэль­са. Эко­но­ми­ка го­ро­да серь­ёз­но по­стра­да­ла в пе­ри­од Великой депрессии 1929-1933 годов, уро­вень без­ра­бо­ти­цы дос­тиг ре­корд­ной от­мет­ки (35% в 1930 году). До конца 1970-х годов Ньюпорт ос­та­вал­ся ин­ду­ст­ри­аль­ным го­ро­дом (около 50% ра­бо­таю­щих бы­ло за­ня­то в промышленности, в том числе око­ло по­ло­ви­ны - в чёр­ной ме­тал­лур­гии). В по­след­ней четверти XX века на­ча­лась пост­ин­ду­ст­ри­аль­ная транс­фор­ма­ция струк­ту­ры городской эко­но­ми­ки.

Древ­ней­шие со­ору­же­ния го­ро­да - ос­тат­ки римского фор­та с ка­зар­ма­ми, тер­ма­ми и ам­фи­те­ат­ром (ны­не Национальный му­зей римского ле­гио­на) в Кар­лио­не (Кайр­лли­он), на северной ок­раи­не Ньюпорта. На хол­ме, в цен­тре горо­да, на­хо­дит­ся со­бор Святого Вул­ло­са в нор­манн­ском сти­ле (ос­но­ван около 500 года; 1140-1160, пе­ре­стро­ен в XV веке; ре­кон­ст­руи­ро­ван в XIX и XX веках), на бе­ре­гу реки Аск - руи­ны зам­ка (пре­имущественно 1-я половина XV века). Так­же в Ньюпорте - име­ние Тре­де­гар-ха­ус (1664-1672), гос­ти­ни­ца «Уэтс­гейт» в вик­то­ри­ан­ском сти­ле (1881 или 1887 годы, архитектор Э.А. Лан­сда­ун), кры­тый рынок в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1887, ар­хи­тек­то­ры К. Кер­би, Т. Уот­кинс), мост-транс­пор­тёр че­рез реку Аск (1902-1906, ин­же­не­ры Ф. Ар­но­ден, Р. Хейнс), Об­щественный центр в фор­мах ар де­ко (про­ект, 1936; за­кон­чен в 1964 году, архитектор Т.С. Хау­итт), ки­но­те­атр «Оде­он» в сти­ле мо­дерниз­ма с эле­мен­та­ми ар де­ко (1939). Сре­ди по­стро­ек конца XX - начала XXI веков: за­вод по­лу­про­вод­ни­ков «Inmos» в сти­ле хай-тек (1982-1987, архитектор Р. Род­жерс; ны­не од­но из пред­при­ятий «Internatio­nal Rectifier»), центр ис­кусств «Ри­вер­фронт» (2004, ар­хитектурное бю­ро «Austin-Smith: Lord»), а так­же пе­ше­ход­ный ван­то­вый мост че­рез реку Аск (2006), железнодорожный во­кзал (2010, оба - архитектор Н. Грим­шо), кам­пус Университета Уэль­са (2011, ар­хитектурное бю­ро BDP; все три - в сти­ле хай-тек).

Ньюпорт - важ­ный на­уч­но-об­ра­зо­ва­тель­ный и куль­тур­ный центр Южного Уэль­са. Ве­ду­щий вуз - Университет Уэль­са (ос­но­ван в 1841 году как Институт ме­ха­ни­ки), при университете - Шко­ла ис­кусств, ме­диа­тех­но­ло­гий и ди­зай­на . Национальный му­зей римского ле­гио­на, го­родской, биб­лио­теч­ный и др. Ху­дожественная га­ле­рея. Еже­год­но про­хо­дит лет­ний Фес­ти­валь ис­кусств (основная пло­щад­ка - ам­фи­те­атр в Кар­лио­не).

Ньюпорт - сто­ли­ца вал­лий­ско­го голь­фа (свыше 30 по­лей; в 2010 году со­сто­ял­ся тур­нир на Ку­бок Рай­де­ра - са­мый пре­стиж­ный ме­ж­ду­народный ко­манд­ный тур­нир по голь­фу).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра услуг, где за­ня­то около 67% ра­бо­таю­щих (в том числе тор­гов­ля, фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги около 37%, здра­во­охра­не­ние 12%, об­ра­зо­ва­ние 7%, транс­порт и связь 7%, административные и про­чие ус­лу­ги 11%; конец 2000-х годов). В сек­то­ре фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­луг вы­де­ля­ют­ся ком­па­нии: стра­хо­вая «Ad­miral Group plc» (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на ав­то­стра­хо­ва­нии; в Ньюпорте - один из 3 британских офи­сов), ин­фор­ма­ци­он­ная «Next Generation Data» (в 2010 году от­кры­ла здесь один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров по сбо­ру и хра­не­нию ин­фор­мации для ве­ду­щих ком­па­ний в об­лас­ти ин­фор­ма­ти­ки и те­ле­ком­му­ни­ка­ций); в Ньюпорте - центральный офис Управ­ле­ния национальной ста­ти­сти­ки, Управ­ле­ние за­пи­сей ак­тов гражданского со­стоя­ния и пас­порт­ной служ­бы по юго-западному ре­гио­ну, от­де­ле­ния Государственной ко­мис­сии по бла­го­тво­рительной дея­тель­но­сти, Управ­ле­ния по ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти , Управ­ле­ния по ком­му­наль­но­му хо­зяй­ст­ву Уэль­са и За­па­да, Ко­ро­лев­ской тю­рем­ной служ­бы и др.

В начале XXI века промышленность со­хра­ня­ет важ­ное зна­че­ние (за­ня­то около 19% ра­бо­таю­щих; до­ля в струк­ту­ре городского хо­зяй­ст­ва вы­ше сред­не­го уровня в стра­не). Наи­бо­лее раз­ви­ты про­изводство по­лу­про­вод­ни­ков и мик­ро­чи­пов (пред­при­ятие ком­па­нии «Inter­na­tional Rectifier»), бы­то­вой элек­тро­ни­ки («Panasonic System Networks Company UK»), ра­диа­то­ров ото­пле­ния (за­вод ком­па­нии «Quinn Radiators», од­но­го из ве­ду­щих в стра­не про­из­во­дите­лей бы­то­вых ра­диа­то­ров). Ме­тал­лур­гический за­вод ком­па­нии «Sims Metal Mana­gement» с круп­ны­ми ус­та­нов­ка­ми по пе­ре­ра­бот­ке ме­тал­ло­ло­ма и ути­ли­за­ции (прес­со­ва­нию) ав­то­мо­би­лей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)