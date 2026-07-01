НЬЮПОРТ
НЬЮПОРТ - город в Великобритании, на юго-востоке Уэльса, в графстве Гуэнт; имеет статус унитарного образования.
Население 143,8 тысяч человек (2013). Входит в состав метрополитенского района Кардифф - долины Южного Уэльса с населением около 1,1 млн. человек. Расположен в низовьях реки Аск, близ её впадения в Бристольский залив. Железными дорогами и автомагистралями (широтными, проложенными вдоль побережья, и меридиональными) связан с главными городами Уэльса (Кардиффом, Суонси и др.) и страны (в том числе с Лондоном). Морской порт (грузооборот 2,4 млн. т, 2011). Ближайший международный аэропорт - в Кардиффе (в 48 км к юго-западу от Ньюпорта).
Поселение в районе современного Ньюпорта существовало с бронзового века. Около 75 к северу от Ньюпорта, у стратегически важного брода через реку Аск, основан римский форт Иска-Силурум (лат. Isca Silurum) - штаб-квартира 2-го Августова легиона. После ухода римлян (конец IV века) средневековое поселение под названием Кайрллион (Caerllion - от древневаллийского «крепость легиона»), важный центр валлийского королевства Гвент (Гуэнт). Около 1090 года в ходе вторжения англо-нормандских баронов в Уэльс к юго-западу от Кайрллиона построен замок, вокруг которого в XII веке сложилось торгово-ремесленное поселение Новый город (лат. Novus burgus; отсюда современное название - Ньюпорт). В 1385 году Ньюпорт получил городские привилегии, в 1426 году - право на проведение ярмарок. В XVI веке Ньюпорт - центр торговли, ремёсел (пивоварение, переработка мяса, столярное и кузнечное дело) и морской порт. Быстрый рост начался в конце XVIII века, с развитием угледобычи в Южном Уэльсе. В 1790-х годах построен Монмутширский канал, в 1850 году - железная дорога, связавшие Ньюпорт с другими городами на юге Уэльса. В 1830-е годы Ньюпорт - один из главных центров чартистского движения (смотри Чартизм) в Уэльсе (центр восстания 1839 года). В середине XIX века Ньюпорт - крупнейший город Уэльса, главный порт по вывозу угля и металла. К концу XIX века Ньюпорт уступал Кардиффу по объёму экспорта угля, но оставался важным экономическим центром. В XIX веке в Ньюпорт прибыло большое число иммигрантов из Ирландии и других областей Уэльса (за 1801-1901 годы население выросло с менее 1 тысячи человек до 79,3 тысяч человек), к середине века они уже количественно преобладали над коренным валлийским населением. С 1850 года центр католического диоцеза, с 1921 года - диоцеза Англиканской церкви Уэльса. Экономика города серьёзно пострадала в период Великой депрессии 1929-1933 годов, уровень безработицы достиг рекордной отметки (35% в 1930 году). До конца 1970-х годов Ньюпорт оставался индустриальным городом (около 50% работающих было занято в промышленности, в том числе около половины - в чёрной металлургии). В последней четверти XX века началась постиндустриальная трансформация структуры городской экономики.
Древнейшие сооружения города - остатки римского форта с казармами, термами и амфитеатром (ныне Национальный музей римского легиона) в Карлионе (Кайрллион), на северной окраине Ньюпорта. На холме, в центре города, находится собор Святого Вуллоса в норманнском стиле (основан около 500 года; 1140-1160, перестроен в XV веке; реконструирован в XIX и XX веках), на берегу реки Аск - руины замка (преимущественно 1-я половина XV века). Также в Ньюпорте - имение Тредегар-хаус (1664-1672), гостиница «Уэтсгейт» в викторианском стиле (1881 или 1887 годы, архитектор Э.А. Лансдаун), крытый рынок в русле эклектизма (1887, архитекторы К. Керби, Т. Уоткинс), мост-транспортёр через реку Аск (1902-1906, инженеры Ф. Арноден, Р. Хейнс), Общественный центр в формах ар деко (проект, 1936; закончен в 1964 году, архитектор Т.С. Хауитт), кинотеатр «Одеон» в стиле модернизма с элементами ар деко (1939). Среди построек конца XX - начала XXI веков: завод полупроводников «Inmos» в стиле хай-тек (1982-1987, архитектор Р. Роджерс; ныне одно из предприятий «International Rectifier»), центр искусств «Риверфронт» (2004, архитектурное бюро «Austin-Smith: Lord»), а также пешеходный вантовый мост через реку Аск (2006), железнодорожный вокзал (2010, оба - архитектор Н. Гримшо), кампус Университета Уэльса (2011, архитектурное бюро BDP; все три - в стиле хай-тек).
Ньюпорт - важный научно-образовательный и культурный центр Южного Уэльса. Ведущий вуз - Университет Уэльса (основан в 1841 году как Институт механики), при университете - Школа искусств, медиатехнологий и дизайна. Национальный музей римского легиона, городской, библиотечный и др. Художественная галерея. Ежегодно проходит летний Фестиваль искусств (основная площадка - амфитеатр в Карлионе).
Ньюпорт - столица валлийского гольфа (свыше 30 полей; в 2010 году состоялся турнир на Кубок Райдера - самый престижный международный командный турнир по гольфу).
Основа экономики города - сфера услуг, где занято около 67% работающих (в том числе торговля, финансовые и деловые услуги около 37%, здравоохранение 12%, образование 7%, транспорт и связь 7%, административные и прочие услуги 11%; конец 2000-х годов). В секторе финансовых и бизнес-услуг выделяются компании: страховая «Admiral Group plc» (специализируется на автостраховании; в Ньюпорте - один из 3 британских офисов), информационная «Next Generation Data» (в 2010 году открыла здесь один из крупнейших в мире центров по сбору и хранению информации для ведущих компаний в области информатики и телекоммуникаций); в Ньюпорте - центральный офис Управления национальной статистики, Управление записей актов гражданского состояния и паспортной службы по юго-западному региону, отделения Государственной комиссии по благотворительной деятельности, Управления по интеллектуальной собственности, Управления по коммунальному хозяйству Уэльса и Запада, Королевской тюремной службы и др.
В начале XXI века промышленность сохраняет важное значение (занято около 19% работающих; доля в структуре городского хозяйства выше среднего уровня в стране). Наиболее развиты производство полупроводников и микрочипов (предприятие компании «International Rectifier»), бытовой электроники («Panasonic System Networks Company UK»), радиаторов отопления (завод компании «Quinn Radiators», одного из ведущих в стране производителей бытовых радиаторов). Металлургический завод компании «Sims Metal Management» с крупными установками по переработке металлолома и утилизации (прессованию) автомобилей.
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