НЬЮМЕН ДЖОН ГЕНРИ
НЬЮМЕН ДЖОН ГЕНРИ - английский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов.
Родился в семье банкира. Окончил Тринити-колледж Оксфордского университета (1820). В 1825 году принял сан англиканского священника (диакон с 1824 года). Совмещал работу преподавателя в Ориел-колледже Оксфордского университета (1822-1842) с обязанностями викария церкви Святой Марии в Оксфорде (1828-1843). Дебютировал исследованием «Ариане четвёртого века» («The Arians of the fourth century», 1833). Впечатления от путешествия по Греции, Италии, Франции и др. (1832-1833), во время которого Ньюмен перенёс тяжёлую болезнь, нашли отражение в анонимно опубликованном поэтическом сборнике «Апостольская лира» («Lyra Apostolica», 1838, в соавторстве с Х. Фрудом, Дж. Киблом, И. Уильямсом и др.). Широкую известность получил проникнутый светлой грустью и верой в благость божественных установлений гимн Ньюмена «Веди, благостный свет» («Lead, kindly light», 1833). В 1833 году стал одним из лидеров так называемого Оксфордского движения, выступавшего против протестантского либерализма в теологии и добивавшегося включения элементов традиционного средневекового богослужения в англиканскую литургию. Тогда же вместе с Э.Б. Пьюси, Ч. Марриоттом, У. Палмером, Фрудом и другими оксфордскими клириками приступил к изданию «Трактатов на злобу дня» («Tracts for the times», 1833-1841, опубликован анонимно; 26 трактатов из 90 написаны Ньюменом), популяризировавших экуменическую теорию «трёх ветвей» (согласно этой теории, англиканство, католицизм и православие являются тремя равноправными ответвлениями единой христианской Церкви) и давших их движению 2-е название - трактарианство. Выступал за реформирование Англиканской церкви, за «средний путь» между кальвинизмом и протестантизмом: «Приходские и простые проповеди» («Parochial and plain sermons», 1834-1842), «Лекции о пророческом служении» («Lectures on the prophetical office of the church», 1837), «Университетские проповеди» («University sermons», 1843). В 1843 году Ньюмен удалился в Литлмор (близ Оксфорда), где в 1845 году перешёл в католичество и написал своё знаменитое теологическое сочинение «Эссе о развитии христианского учения» («Essay on the development of Christian doctrine», 1845), в котором провозгласил католицизм «естественным» развитием древней христианской Церкви. В 1847 году принял сан католического священника и вступил в конгрегацию ораторианцев в Риме; в 1848 году основал ораторианскую общину в Мэривейле, близ Бирмингема (с 1850 года в Эджбастоне), которой руководил до конца жизни. В 1849 году добился открытия общины ораторианцев в Лондоне. Ректор Католического университета в Дублине (1854-1858); с мая по июль 1859 года редактор католического журнала «Странник» («The rambler»). Кардинал-диакон диаконии Сан-Джорджо-ин-Велабро (с 1879 года); кардинал-протодиакон (с 1890 года). Во время подготовки Ватиканского I собора (1869-1870) выступал против немедленного принятия догмата о непогрешимости папы Римского, считая этот шаг преждевременным, отказался принять участие в соборе. Среди богословских сочинений Ньюмена заметное место занимает «Эссе в защиту грамматики согласия» («An essay in aid of a grammar of assent», 1870) - обоснование идеи веры в Бога на основе нравственного чувства и интуиции.
Автор автобиографической книги «Apologia pro vita sua» (1864), отличающейся глубокой искренностью и написанной с большим стилистическим мастерством (написана в ответ на серию антикатолических публикаций в британской прессе); романа «Утрата и обретение» («Loss and gain», опубликован анонимно в 1848 году) - о религиозных поисках студента Оксфордского университета, принявшего католичество; исторического романа «Каллиста: очерк событий третьего века» («Callista: a sketch of the third century», опубликован анонимно в 1855 году) - о преследованиях христиан в эпоху римского императора Деция; религиозные поэмы «Сон Геронтия» («The dream of Gerontius», 1865, положена на музыку Э. Элгаром в 1900 году) - о видениях умирающего человека, совершающего последнюю молитву; поэтический сборник «Стихотворения на различные случаи» («Verses on various occasions», 1868) и др. Оставил обширное эпистолярное наследие (более 20 тысяч писем).
Труды Ньюмена, а также его личность оказали большое влияние на британских представителей католического возрождения (Г.К. Честертон, Г. Грин, Дж. Р.Р. Толкин, Х. Беллок и др.). Беатифицирован папой Римским Бенедиктом XVI (2010).
Сочинения:
Works. L., 1889–1921. Vol. 1–38;
Essays and sketches. N. Y., 1948. Vol. 1–3;
Prose and poetry. L., 1957;
Letters and diaries. L., 1961–1977. Vol. 1–32.