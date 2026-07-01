НЬЮМЕН ДЖОН ГЕНРИ

НЬЮМЕН ДЖОН ГЕНРИ - английский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов.

Ро­дил­ся в се­мье бан­ки­ра. Окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж Окс­форд­ско­го университета (1820). В 1825 году при­нял сан анг­ли­кан­ско­го свя­щен­ни­ка (диа­кон с 1824 года). Со­вме­щал ра­бо­ту пре­по­да­ва­те­ля в Ори­ел-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета (1822-1842) с обя­зан­но­стя­ми ви­ка­рия церкви Святой Ма­рии в Окс­фор­де (1828-1843). Де­бю­ти­ро­вал ис­сле­до­ва­ни­ем «Ари­а­не чет­вёр­то­го ве­ка» («The Arians of the fourth century», 1833). Впе­чат­ле­ния от пу­те­ше­ст­вия по Гре­ции, Ита­лии, Фран­ции и др. (1832-1833), во вре­мя ко­то­ро­го Ньюмен пе­ре­нёс тя­жё­лую бо­лезнь, на­шли от­ра­же­ние в ано­ним­но опуб­ли­ко­ван­ном по­этическом сборнике «Апо­столь­ская ли­ра» («Lyra Apostolica», 1838, в со­ав­тор­ст­ве с Х. Фру­дом, Дж. Киб­лом, И. Уиль­ям­сом и др.). Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чил про­ник­ну­тый свет­лой гру­стью и ве­рой в бла­гость бо­же­ст­вен­ных ус­та­нов­ле­ний гимн Ньюмена «Ве­ди, бла­го­ст­ный свет» («Lead, kindly light», 1833). В 1833 году стал од­ним из ли­де­ров так называемого Окс­форд­ско­го дви­же­ния, вы­сту­пав­ше­го про­тив про­тес­тант­ско­го ли­бе­ра­лиз­ма в тео­ло­гии и до­би­вав­ше­го­ся вклю­че­ния эле­мен­тов тра­диционного средневекового бо­го­слу­же­ния в анг­ли­кан­скую ли­тур­гию. То­гда же вме­сте с Э.Б. Пью­си, Ч. Мар­ри­от­том, У. Пал­ме­ром, Фру­дом и другими окс­форд­ски­ми кли­ри­ка­ми при­сту­пил к из­да­нию «Трак­та­тов на зло­бу дня» («Tracts for the times», 1833-1841, опубликован ано­ним­но; 26 трак­та­тов из 90 на­пи­са­ны Ньюменом), по­пу­ля­ри­зи­ро­вав­ших эку­ме­ническую тео­рию «трёх вет­вей» (со­глас­но этой тео­рии, анг­ли­кан­ст­во, ка­то­ли­цизм и пра­во­сла­вие яв­ля­ют­ся тре­мя рав­но­прав­ны­ми от­ветв­ле­ния­ми еди­ной хри­сти­ан­ской Церк­ви) и дав­ших их дви­же­нию 2-е на­зва­ние - трак­та­ри­ан­ст­во. Вы­сту­пал за ре­фор­ми­ро­ва­ние Анг­ли­кан­ской церк­ви, за «сред­ний путь» ме­ж­ду каль­ви­низ­мом и про­тес­тан­тиз­мом: «При­ход­ские и про­стые про­по­ве­ди» («Parochial and plain sermons», 1834-1842), «Лек­ции о про­ро­че­ском слу­же­нии» («Lectures on the prophetical of­fice of the church», 1837), «Уни­вер­си­тет­ские про­по­ве­ди» («University sermons», 1843). В 1843 году Ньюмен уда­лил­ся в Лит­лмор (близ Окс­фор­да), где в 1845 году пе­ре­шёл в ка­то­ли­че­ст­во и на­пи­сал своё зна­ме­ни­тое тео­ло­гическое сочинение «Эс­се о раз­ви­тии хри­сти­ан­ско­го уче­ния» («Essay on the de­velopment of Christian doctrine», 1845), в ко­то­ром про­воз­гла­сил ка­то­ли­цизм «ес­те­ст­вен­ным» раз­ви­ти­ем древ­ней хри­сти­ан­ской Церк­ви. В 1847 году при­нял сан ка­то­лического свя­щен­ни­ка и всту­пил в кон­гре­га­цию ора­то­ри­ан­цев в Ри­ме; в 1848 году ос­но­вал ора­то­ри­ан­скую об­щи­ну в Мэ­ри­вей­ле, близ Бир­мин­ге­ма (с 1850 года в Эд­ж­ба­сто­не), ко­то­рой ру­ко­во­дил до кон­ца жиз­ни. В 1849 году до­бил­ся от­кры­тия об­щи­ны ора­то­ри­ан­цев в Лон­до­не. Рек­тор Ка­то­лического университета в Дуб­ли­не (1854-1858); с мая по июль 1859 года ре­дак­тор ка­то­лического журнала «Стран­ник» («The rambler»). Кар­ди­нал-диа­кон диа­ко­нии Сан-Джорд­жо-ин-Ве­лаб­ро (с 1879 года); кар­ди­нал-про­то­диа­кон (с 1890 года). Во вре­мя под­го­тов­ки Ва­ти­кан­ско­го I со­бо­ра (1869-1870) вы­сту­пал про­тив не­мед­лен­но­го при­ня­тия дог­ма­та о не­по­гре­ши­мо­сти па­пы Рим­ско­го, счи­тая этот шаг преж­де­вре­мен­ным, от­ка­зал­ся при­нять уча­стие в со­бо­ре. Сре­ди бо­го­слов­ских со­чи­не­ний Ньюмена за­мет­ное ме­сто за­ни­ма­ет «Эс­се в за­щи­ту грам­ма­ти­ки со­гла­сия» («An essay in aid of a gram­mar of assent», 1870) - обос­но­ва­ние идеи ве­ры в Бо­га на ос­но­ве нрав­ст­вен­но­го чув­ст­ва и ин­туи­ции.

Ав­тор ав­то­био­гра­фической книги «Apologia pro vita sua» (1864), от­ли­чаю­щей­ся глу­бо­кой ис­крен­но­стью и на­пи­сан­ной с боль­шим сти­ли­стическим мас­тер­ст­вом (на­пи­са­на в от­вет на се­рию ан­ти­ка­то­лических пуб­ли­каций в британской прес­се); ро­ма­на «Ут­ра­та и об­ре­те­ние» («Loss and gain», опубликован ано­ним­но в 1848 году) - о ре­лигиозных по­ис­ках сту­ден­та Окс­форд­ско­го университета, при­няв­ше­го ка­то­ли­че­ст­во; ис­то­рического ро­ма­на «Кал­ли­ста: очерк со­бы­тий третье­го ве­ка» («Callista: a sketch of the third century», опубликован ано­ним­но в 1855 году) - о пре­сле­до­ва­ни­ях хри­сти­ан в эпо­ху римского императора Де­ция ; ре­лигиозные по­эмы «Сон Ге­рон­тия» («The dream of Gerontius», 1865, по­ло­же­на на му­зы­ку Э. Эл­га­ром в 1900 году) - о ви­де­ни­ях уми­раю­ще­го че­ло­ве­ка, со­вер­шаю­ще­го по­след­нюю мо­лит­ву; по­этический сборник «Сти­хо­тво­ре­ния на раз­лич­ные слу­чаи» («Verses on various occasions», 1868) и др. Ос­тавил об­шир­ное эпи­сто­ляр­ное на­сле­дие (бо­лее 20 тысяч пи­сем).

Тру­ды Ньюмена, а так­же его лич­ность ока­за­ли боль­шое влия­ние на британских пред­ста­ви­те­лей ка­то­ли­че­ско­го воз­ро­ж­де­ния (Г.К. Чес­тер­тон, Г. Грин, Дж. Р.Р. Тол­кин, Х. Бел­лок и др.). Беа­ти­фи­ци­ро­ван па­пой Рим­ским Бе­не­дик­том XVI (2010).

Сочинения:

Works. L., 1889–1921. Vol. 1–38;

Essays and sketches. N. Y., 1948. Vol. 1–3;

Prose and poetry. L., 1957;

Letters and diaries. L., 1961–1977. Vol. 1–32.