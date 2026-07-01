НЬЮМЕН БАРНЕТТ

НЬЮМЕН БАРНЕТТ - американский живописец , скульптор, график, теоретик искусства.

В 1922-1929 годах обу­чал­ся в Ли­ге сту­ден­тов-ху­дож­ни­ков и в Си­ти-кол­лед­же Нью-Йор­ка. За­тем, унич­то­жив все свои про­из­ве­де­ния, на 10 лет от­ка­зал­ся от творческой дея­тель­но­сти, по­лагая, что вы­ра­бо­тан­ные ра­нее нор­мы искусства не­при­ем­ле­мы в современном об­ще­ст­ве; в 1940-е годы в ря­де ста­тей сфор­му­ли­ро­вал прин­ци­пы собственной эс­те­ти­ки. Вер­нув­шись к кон­цеп­ци­ям идеа­ли­стической ме­та­фи­зи­ки, Ньюмен ве­ду­щую роль от­во­дил по­ня­тию «воз­вы­шен­но­го», в ко­то­ром по­сред­ст­вом аб­ст­ракт­ных сим­во­лов рас­кры­ва­ют­ся сущ­но­ст­ные свой­ст­ва ми­ра, не­кий аб­со­лют, воз­но­ся­щий­ся над эм­пи­ри­че­ской ре­аль­но­стью. Эти идеи сде­ла­ли Ньюмена гла­ша­та­ем фор­ми­ро­вав­ше­го­ся в то вре­мя аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма . Био­морф­ные фор­мы в ра­бо­тах Ньюмена 1940-х годов сим­во­ли­зи­ру­ют пред­бы­тие, на­чаль­ное со­стоя­ние уни­вер­су­ма. Важ­ный для ху­дож­ни­ка мо­тив смер­ти, хао­ти­че­ско­го рас­па­да вво­дит­ся по­сред­ст­вом ми­фо­ло­гических и исторических аллюзий («Убий­ст­во Оси­ри­са», 1944-1945; «Песнь Ор­фея», 1945; «Смерть Евк­ли­да», 1947; все - в ча­ст­ных со­б­ра­ни­ях). Ори­ги­наль­ная жи­во­пис­ная сис­те­ма Ньюмена, впол­не от­ве­чав­шая его тео­ре­тическим по­сту­ла­там, сло­жи­лась к концу 1940-х годов. Её мо­дель бы­ла за­да­на в кар­ти­не «Един­ст­вен­ность I» («Onement I», ча­ст­ное со­б­ра­ние) - боль­шом мо­но­хром­ном по­лот­не с на­не­сён­ной по центральной час­ти яр­кой по­лос­кой клей­кой лен­ты. В по­сле­до­вав­ших за­тем ра­бо­тах по­вто­ря­лась, с не­боль­ши­ми ва­риа­ция­ми, эта схе­ма: од­но­тон­ные по­верх­но­сти ог­ром­ных хол­стов вер­ти­каль­но­го фор­ма­та рас­се­ка­лись уз­ки­ми по­ло­са­ми (ча­ще все­го - од­ной), ко­то­рые бы­ли на­зва­ны ху­дож­ни­ком «зи­па­ми» (от англ. zip - за­стеж­ка-мол­ния) - слов­но про­ре­зая в сплош­ной не­пре­рыв­но­сти щель, «зи­пы» на­ме­ка­ют на су­ще­ст­во­ва­ние за­пре­дель­но­го ми­ра, не­дос­туп­но­го зре­нию. Кар­ти­ны Ньюмена долж­ны бы­ли вну­шать зри­те­лю ощу­ще­ния бес­ко­неч­но­сти, взлё­та «воз­вы­шен­но­го» к кос­мическим вы­со­там. Край­не ла­ко­нич­ная фор­ма кар­тин Ньюмена до­пус­ка­ет раз­ные трак­тов­ки в за­ви­си­мо­сти от ин­ди­ви­ду­аль­но­го вос­при­ятия. Про­бу­ж­де­нию во­об­ра­же­ния спо­соб­ст­вуют на­зва­ния кар­тин, с мис­тическими обер­то­на­ми и от­сыл­ка­ми к биб­лей­ским сю­же­там [«Ав­ра­ам» (1949), «Го­лос» (1950), «Vir heroicus sublimis» («Че­ло­век ге­рои­че­ский и воз­вы­шен­ный», 1950-1951, все - Му­зей современного искусства, Нью-Йорк), «Ка­фед­ра» (1951), «Вра­та» (1954, оба - Сте­де­лейк­мю­се­ум, Ам­стер­дам), се­рия «14 ос­та­но­вок на Кре­ст­ном пу­ти» (1958-1966, Национальная га­ле­рея ис­кусств, Ва­шинг­тон) и др.]. В позд­ней жи­во­пи­си экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с фор­мой хол­стов: тре­уголь­ная фор­ма по­ло­тен «Ие­ри­хон» (1968-1969), «Шартр» (1969; оба - в со­б­ра­нии ху­дож­ни­ка), по мыс­ли Ньюмена, долж­на бы­ла вы­звать впе­чат­ле­ние ухо­дя­щей в бес­ко­неч­ность пер­спек­ти­вы . В 1960-е годы он об­ра­тил­ся к гра­фи­ке и скульп­ту­ре (главным образом из ста­ли). Та­кие про­из­ве­де­ния, как «Здесь I» (1962), «Здесь II» (1965), «Над­лом­лен­ный обе­лиск» (1963-1969), стро­ят­ся из пря­мых вер­ти­каль­ных форм, сво­его ро­да объ­ём­ных «зи­пов», про­ре­заю­щих про­стран­ст­во. Ньюмен ока­зал зна­чительное воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие американского искусства, став пред­те­чей та­ких на­прав­ле­ний, как «жи­во­пись цве­то­вых по­лей» (colour field painting), «жи­во­пись ост­рых гра­ней» (hard-edge painting), ми­ни­ма­лизм; по­вли­ял на ста­нов­ле­ние кон­цеп­ту­аль­но­го ис­кус­ст­ва.

Сочинения:

Selected writings and interviews / Ed. J.O’Neill. N. Y., 1990.