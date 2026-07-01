НЬЮМЕН БАРНЕТТ
НЬЮМЕН БАРНЕТТ - американский живописец, скульптор, график, теоретик искусства.
В 1922-1929 годах обучался в Лиге студентов-художников и в Сити-колледже Нью-Йорка. Затем, уничтожив все свои произведения, на 10 лет отказался от творческой деятельности, полагая, что выработанные ранее нормы искусства неприемлемы в современном обществе; в 1940-е годы в ряде статей сформулировал принципы собственной эстетики. Вернувшись к концепциям идеалистической метафизики, Ньюмен ведущую роль отводил понятию «возвышенного», в котором посредством абстрактных символов раскрываются сущностные свойства мира, некий абсолют, возносящийся над эмпирической реальностью. Эти идеи сделали Ньюмена глашатаем формировавшегося в то время абстрактного экспрессионизма. Биоморфные формы в работах Ньюмена 1940-х годов символизируют предбытие, начальное состояние универсума. Важный для художника мотив смерти, хаотического распада вводится посредством мифологических и исторических аллюзий («Убийство Осириса», 1944-1945; «Песнь Орфея», 1945; «Смерть Евклида», 1947; все - в частных собраниях). Оригинальная живописная система Ньюмена, вполне отвечавшая его теоретическим постулатам, сложилась к концу 1940-х годов. Её модель была задана в картине «Единственность I» («Onement I», частное собрание) - большом монохромном полотне с нанесённой по центральной части яркой полоской клейкой ленты. В последовавших затем работах повторялась, с небольшими вариациями, эта схема: однотонные поверхности огромных холстов вертикального формата рассекались узкими полосами (чаще всего - одной), которые были названы художником «зипами» (от англ. zip - застежка-молния) - словно прорезая в сплошной непрерывности щель, «зипы» намекают на существование запредельного мира, недоступного зрению. Картины Ньюмена должны были внушать зрителю ощущения бесконечности, взлёта «возвышенного» к космическим высотам. Крайне лаконичная форма картин Ньюмена допускает разные трактовки в зависимости от индивидуального восприятия. Пробуждению воображения способствуют названия картин, с мистическими обертонами и отсылками к библейским сюжетам [«Авраам» (1949), «Голос» (1950), «Vir heroicus sublimis» («Человек героический и возвышенный», 1950-1951, все - Музей современного искусства, Нью-Йорк), «Кафедра» (1951), «Врата» (1954, оба - Стеделейкмюсеум, Амстердам), серия «14 остановок на Крестном пути» (1958-1966, Национальная галерея искусств, Вашингтон) и др.]. В поздней живописи экспериментировал с формой холстов: треугольная форма полотен «Иерихон» (1968-1969), «Шартр» (1969; оба - в собрании художника), по мысли Ньюмена, должна была вызвать впечатление уходящей в бесконечность перспективы. В 1960-е годы он обратился к графике и скульптуре (главным образом из стали). Такие произведения, как «Здесь I» (1962), «Здесь II» (1965), «Надломленный обелиск» (1963-1969), строятся из прямых вертикальных форм, своего рода объёмных «зипов», прорезающих пространство. Ньюмен оказал значительное воздействие на развитие американского искусства, став предтечей таких направлений, как «живопись цветовых полей» (colour field painting), «живопись острых граней» (hard-edge painting), минимализм; повлиял на становление концептуального искусства.
Сочинения:
Selected writings and interviews / Ed. J.O’Neill. N. Y., 1990.