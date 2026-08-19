НЮЛАНДСКО-ТАВАСТГУССКАЯ ГУБЕРНИЯ
НЮЛАНДСКО-ТАВАСТГУССКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на юге Великого княжества Финляндского и в исторической провинции Хяме.
Образована в 1634 году как лен под общим названием Нюланд и Тавастгус. После присоединения ВКФ к России (1809) преобразована в Нюландско-Тавастгусскую губернию. Административный центр - город Тавастгус (Тавастхус; фин. Хямеэнлинна). Уезды: Лохья, Перная, Пирккала, Раасепори, Руовеси, Таммела, Хаухо, Хельсинки, Холлола, Ямся. Площадь около 33 тысяч км2. Население 282310 человек (1830). Наиболее крупные города - Гельсингфорс (финские Хельсинки; 15146 жителей в 1830 году) и Таммерфорс (Тампере; около 2 тысяч жителей в 1830 году), в котором в 1823 году было построено первое промышленное предприятие Дж. Финлейсона, положившее начало превращению города в «финский Манчестер». Располагавшаяся на территории Нюландско-Тавастгусской губернии крепость Свеаборг была превращена после русско-шведской войны 1808-1809 годов в военно-морскую базу российского Балтийского флота. Основные занятия населения Нюландско-Тавастгусской губернии - земледелие и кустарные промыслы. Манифестом императора Николая I от 24 марта (5 апреля) 1831 года «О разделении Великого княжества Финляндского на восемь губерний» Нюландско-Тавастгусской губернии разделена на Нюландскую губернию и Тавастгусскую губернию.