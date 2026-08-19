НЮЛАНДСКО-ТАВАСТГУССКАЯ ГУБЕРНИЯ

НЮЛАНДСКО-ТАВАСТГУССКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на юге Великого княжества Финляндского и в исторической провинции Хяме.

Об­ра­зо­ва­на в 1634 году как лен под об­щим на­зва­ни­ем Ню­ланд и Та­васт­гус. По­сле при­сое­ди­не­ния ВКФ к Рос­сии (1809) пре­об­ра­зо­ва­на в Нюландско-Тавастгусскую губернию. Административный центр - город Та­васт­гус (Та­васт­хус; фин. Хя­ме­эн­лин­на). Уез­ды: Ло­хья, Пер­ная, Пир­кка­ла, Раа­се­по­ри, Руо­ве­си, Там­ме­ла, Хау­хо, Хель­син­ки , Хол­ло­ла, Ям­ся. Площадь около 33 тысяч км2. Население 282310 человек (1830). Наи­более круп­ные го­ро­да - Гель­синг­форс (финские Хель­син­ки; 15146 жителей в 1830 году) и Там­мер­форс (Там­пе­ре; около 2 тысяч жителей в 1830 году), в ко­то­ром в 1823 году бы­ло построе­но пер­вое промышленное пред­при­ятие Дж. Фин­лей­со­на, по­ло­жив­шее на­ча­ло пре­вра­щению го­ро­да в «фин­ский Ман­че­стер». Рас­по­ла­гав­шая­ся на тер­ри­то­рии Нюландско-Тавастгусской губернии кре­пость Свеа­борг бы­ла пре­вра­ще­на по­сле русско-шведской вой­ны 1808-1809 годов в во­енно-морскую базу российского Бал­тий­ско­го фло­та . Основные за­ня­тия на­се­ле­ния Нюландско-Тавастгусской губернии - зем­ле­де­лие и кус­тар­ные про­мыс­лы. Ма­ни­фе­стом императора Ни­ко­лая I от 24 марта (5 апреля) 1831 года «О раз­де­ле­нии Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Фин­лянд­ско­го на во­семь гу­бер­ний» Нюландско-Тавастгусской губернии раз­де­ле­на на Ню­ланд­скую гу­бер­нию и Та­ва­ст­гус­скую гу­бер­нию.

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